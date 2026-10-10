Sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử: Người dân cần biết gì?

BHXH thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử theo Luật BHXH số 41/2024/QH15, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP, Thông tư số 09/2026/TT-BTC và Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29/4/2026 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động; cơ quan quản lý người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; các cơ sở giáo dục phối hợp hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số (VssID). Đồng thời, cung cấp thông tin: địa chỉ thư điện tử (email) cá nhân của người tham gia, số căn cước công dân/định danh cá nhân tổng hợp gửi cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH.

Kể từ ngày 6/10/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử. Ảnh: Ngọc Yến.

Cơ quan này cũng lưu ý, email của người tham gia phải thuộc sở hữu cá nhân, không sử dụng email được cấp cho đơn vị; cá nhân phải kiểm soát tài khoản email, không cung cấp mật khẩu cho người khác để tránh lộ lọt dữ liệu, trục lợi Quỹ BHXH, bảo hiểm y tế. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Về quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử, kể từ ngày 6/10/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp sổ BHXH điện tử khi người tham gia cấp sổ BHXH, cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, gộp sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết các chế độ BHXH,BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Đồng thời, cập nhật mã số BHXH trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo số căn cước công dân/định danh cá nhân của người tham gia BHXH,BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Về sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, người tham gia truy cập ứng dụng VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc email nhận và sử dụng sổ BHXH bản điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được sử dụng để khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

BHXH thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn chi tiết về trường hợp chưa được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử.

Cụ thể, đối với trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc đã bảo lưu trước ngày 1/10/2026 mà chưa được cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, chưa theo số căn cước công dân/định danh cá nhân thì vẫn tiếp tục sử dụng sổ bảo hiểm xã hội/tờ rời bản giấy và thẻ BHYT cũ để thực hiện giao dịch hồ sơ với cơ quan BHXH.

Về việc phối hợp cập nhật thông tin, hiện nay, BHXH thành phố Hà Nội đang phối hợp các đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng,... điều chỉnh bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo Công văn số 1804/BHXH-QLT ngày 4/8/2025 của BHXH Việt Nam.

BHXH Hà Nội đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia để cung cấp các thông tin về mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách (đối với các đơn vị có quan hệ ngân sách), mã loại hình sản xuất kinh doanh,... để có căn cứ cập nhật, điều chỉnh đồng nhất bộ mã đơn vị tham gia BHXH,BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị theo quy định.