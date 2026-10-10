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Để người đu bám trên xe trộn bê tông đang chạy, tài xế bị phạt 28 triệu đồng

| | Xã hội

Tài xế xe trộn bê tông ở Hà Nội bị phạt 28 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để công nhân đu bám bên ngoài xe đang chạy và biển số bị che lấp.

Sáng 10/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 11 vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe trộn bê tông do để người ngồi trên thành xe và biển số xe bị che lấp.

Trước đó, ngày 6/10, hình ảnh một xe trộn bê tông chạy trên đường Làng Văn hóa được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo hình ảnh ghi lại, biển số phía sau xe bị che lấp. Đáng chú ý, khi xe đang chạy và bồn trộn vẫn quay, một công nhân bám bên ngoài thành xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm do người dân đăng tải.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 xác định người lái xe trộn bê tông là anh N.Q.N. (SN 1980, trú tại Hà Nội).

Căn cứ điểm p khoản 5 Điều 6 và điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2025, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tài xế về hai hành vi vi phạm gồm để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và điều khiển xe có biển số bị che lấp.

Với hai lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 28 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

CSGT làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe trộn bê tông. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; không để người đu bám bên ngoài phương tiện khi đang lưu thông, đồng thời bảo đảm biển số được lắp đặt đúng quy định, không bị che khuất. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công Minh/VTC News

VTC News

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