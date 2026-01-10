Sử dụng tài khoản Facebook giả, lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Đại (SN 2003; trú phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Quang Đại. Ảnh CA

Trước đó, ngày 7/1, công an tiếp nhận tin báo của anh H.Q.D (SN 2003, trú khu phố Mỹ Thạch Bắc, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng) về việc bị Nguyễn Quang Đại dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 96 triệu đồng nên tiến hành vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước khi từng là nhân viên bán hàng của hãng OPPO tại một siêu thị điện máy, Nguyễn Quang Đại đã đưa ra thông tin gian dối về việc công ty OPPO chuẩn bị mở bán dòng điện thoại Find X9 với chương trình ưu đãi nội bộ dành cho nhân viên, giảm giá từ 30% đến 40% so với giá thị trường. Tin tưởng vào thông tin này, anh D. đã nhờ Đại đứng tên mua giúp 5 chiếc điện thoại để bán lại kiếm lời.

Mặc dù không còn làm việc tại công ty OPPO, không thuộc diện được hưởng bất kỳ chương trình ưu đãi nào, Nguyễn Quang Đại vẫn đồng ý nhận tiền.

Để tạo lòng tin, đối tượng đã tự tạo một tài khoản Facebook giả mang tên “Mỹ Linh” , tự nhắn tin qua lại với nội dung hỏi mua điện thoại, trao đổi giá bán, mức chiết khấu, sau đó chụp lại các đoạn hội thoại gửi cho anh D. nhằm chứng minh việc giao dịch là có thật. Tin tưởng vào các thông tin gian dối này, anh D. đã chuyển cho Đại tổng số tiền hơn 96 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng không mua điện thoại mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS tiếp tục làm rõ, ngày 30/12/2025, Nguyễn Quang Đại sử dụng tài khoản Facebook “Mỹ Linh” để tìm kiếm, giả vờ đặt mua 1 sim điện thoại số đẹp với giá 158 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển tiền ngân hàng gửi cho bị hại, khiến nạn nhân tin rằng tiền đã được chuyển và tiến hành thủ tục sang tên chủ sở hữu thuê bao di động cho Đại.

Sau khi chiếm đoạt được sim điện thoại, đối tượng tìm cách rao bán, cầm cố để lấy tiền tiêu xài thì bị Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.