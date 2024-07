Sự khác biệt trong hành vi ngân hàng của thế hệ Gen Z

Nhóm tác giả DTSVN Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng 49 bài viết

Nếu không theo kịp, các ngân hàng có thể bị thay thế bởi các công ty fintech linh hoạt hơn hoặc các hệ thống tài chính phi tập trung.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Khác biệt giữa các thế hệ

Trong thời đại tài chính chuyển đổi hiện nay, Gen Z đang trỗi dậy như một lực lượng đáng kể. Khi các ngân hàng truyền thống đối mặt với những thách thức, thế hệ này đang chủ động chấp nhận rủi ro, tiền điện tử và ưu tiên sử dụng thiết bị di động. Hiểu và thích nghi với quan điểm tài chính đặc biệt của Gen Z là một chiến lược thông minh đối với các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng.

Một báo cáo mới từ YouGov đã phân tích sự khác biệt rõ rệt về thái độ và hành vi tài chính giữa các thế hệ. Trong khi các thế hệ trước thường ưa chuộng các phương thức ngân hàng truyền thống và chiến lược đầu tư an toàn, Gen Z và Millennials lại khác biệt với sự táo bạo hơn. Họ dường như sẵn sàng đối mặt với rủi ro tài chính và chủ động áp dụng các công nghệ mới như tiền điện tử và ứng dụng ngân hàng di động. Tuy nhiên, họ cũng thường gặp khó khăn hơn trong việc xử lý các vấn đề tài chính phức tạp.

Điểm mấu chốt:

55% Gen Z tin rằng việc đạt được sự giàu có qua thế hệ hiện nay dễ dàng hơn so với trước đây, so với chỉ 37% dân số nói chung.

38% Gen X coi mình an toàn về mặt tài chính, tỷ lệ thấp nhất trong tất cả các thế hệ.

Các ngân hàng truyền thống như Bank of America, Chase và Capital One vẫn chiếm ưu thế trong việc cân nhắc thương hiệu ở mọi nhóm tuổi, bất chấp sự trỗi dậy của các công ty fintech.

Khi đối mặt với áp lực kinh tế, tất cả các thế hệ đều coi “đi ăn ngoài” là mục tiêu hàng đầu của họ để có thể cắt giảm chi tiêu.

36% Gen Z sẵn sàng từ bỏ tài khoản ngân hàng của họ và sử dụng tiền điện tử để thay thế.

Giàu tư duy

Một trong những phát hiện nổi bật nhất là sự khác biệt rõ rệt về mức độ chấp nhận rủi ro giữa các thế hệ. Phần lớn Gen Z (54%) không ngại mạo hiểm với tiền bạc của mình, so với 16% ở thế hệ Baby Boomers. Nhu cầu mạo hiểm này mở rộng sang thị trường chứng khoán, với 43% Gen Z sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở đó, so với 12% ở thế hệ Baby Boomers.

Thế hệ Z và thế hệ Millennials có nhiều khả năng hơn thế hệ Baby Boomers đồng ý rằng các vấn đề tài chính khiến họ bối rối. Sự kết hợp giữa mức độ chấp nhận rủi ro cao và trình độ hiểu biết tài chính thấp mang lại cả thách thức lẫn cơ hội cho các ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn và giáo dục có mục tiêu.

Cả Gen Z và thế hệ Millennials đều sẵn sàng và hào hứng học hỏi nếu các tổ chức tài chính tiến xa hơn vào vai trò cố vấn tài chính, ngay cả khi về tổng thể, họ cảm thấy kém an toàn hơn về mặt tài chính so với các thế hệ cũ. Mặc dù sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thế hệ trẻ cũng đang chứng tỏ là những người tiết kiệm tận tâm. Tỷ lệ phần trăm cao hơn ở cả hai thế hệ (lần lượt là 72% và 70%) cho biết họ đã giỏi tiết kiệm cho những gì mình muốn - so với 63% của Thế hệ X và 68% của Thế hệ Baby Boomers. Hơn nữa, khoảng 8 trong số cả Gen Z và thế hệ Millennial cho biết họ đang có kế hoạch tiết kiệm nhiều tiền hơn vào năm tới. này, vẫn còn chậm trễ trong việc cảm nhận tài chính.

Triển vọng tài chính qua các thế hệ: Sở thích thương hiệu và lòng trung thành

Gen Z và thế hệ Millennials lạc quan hơn về tình hình tài chính của họ trong 12 tháng tới so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều khả năng cảm thấy bất an về tài chính ở hiện tại.

Khi Gen Z chủ động về mặt tài chính, họ sẽ mang theo những quan điểm, sở thích và hành vi hoàn toàn khác. Từ sự lạc quan về việc tạo ra của cải cho đến việc chấp nhận rủi ro và công nghệ mới, thế hệ này đã sẵn sàng định hình lại ngành ngân hàng, không chỉ về mặt kỹ thuật số mà còn về mặt hành vi. Những ngân hàng có thể thu hẹp thành công khoảng cách thế hệ, đưa ra các giải pháp đổi mới đồng thời duy trì niềm tin và bảo mật, sẽ có vị thế tốt nhất để phát triển mạnh trong kỷ nguyên ngân hàng mới này. Điều này có thể đòi hỏi phải đầu tư đáng kể vào công nghệ, hình dung lại các sản phẩm cung cấp và chuyển đổi văn hóa tổ chức sang một nền văn hóa có thể theo kịp những thay đổi nhanh chóng trong sở thích của người tiêu dùng.

Dựa trên những phát hiện này, đây là một số chiến lược tiềm năng để các ngân hàng xem xét:

(1) Phát triển các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như các khoản vay kinh doanh chuyên biệt hoặc các chương trình cố vấn.

(2) Tạo các sản phẩm tiết kiệm sáng tạo như tài khoản tiết kiệm năng suất cao gắn với các mục tiêu cụ thể hoặc “tài khoản tiết kiệm khởi nghiệp” với các đặc quyền dành cho các dự án kinh doanh trong tương lai.

(3) Phát triển các ứng dụng hấp dẫn hoặc hợp tác với các ứng dụng phổ biến của bên thứ ba để duy trì mối quan hệ với khách hàng.

(4) Hãy cân nhắc việc tạo ra các thương hiệu con riêng biệt, tập trung vào giới trẻ để cạnh tranh trực tiếp hơn với các công ty fintech.

(5) Khám phá việc mua lại hoặc hợp tác với các công ty khởi nghiệp fintech thành công để nhanh chóng tiếp cận công nghệ và cơ sở khách hàng của họ.

Hiểu và thích nghi với quan điểm tài chính của Gen Z không chỉ là chiến lược thông minh mà còn là điều cần thiết để duy trì sự cạnh tranh và phát triển trong tương lai.

Nguồn tham khảo: The Financial Brand

Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.