Sau F88, chuỗi nệm lớn nhất Việt Nam nằm trong danh mục đầu tư của Mekong Capital rục rịch lên sàn, kế hoạch lợi nhuận tăng 98%

Theo tài liệu của CTCP Đầu tư Vua Nệm - công ty mẹ của CTCP Vua Nệm, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (Upcom) với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến đăng ký công ty đại chúng trong tháng 7/2025, đăng ký lưu ký chứng khoán trong tháng 8/2025 và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom trong tháng 9.

Kết quả kinh doanh năm 2024, Đầu tư Vua Nệm ghi nhận doanh thu bán hàng đạt gần 716 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Nhưng do giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ, kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty hơn 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 91 tỷ đồng.

Năm 2025, Đầu tư Vua Nệm đặt mục tiêu tổng doanh thu bán hàng gần 831 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 98% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2022, tại ĐHĐCĐ, Đầu tư Vua Nệm cũng đã thông qua kế hoạch đại chúng hoá.

Vua Nệm được giới thiệu là nhà bán lẻ nệm lớn bậc nhất Việt Nam. Đến nay, Vua Nệm đã sở hữu hơn 130 cửa hàng trải dài từ Bắc tới Nam, phân phối nhiều thương hiệu nệm như : Serta, Bedgear, Dunlopillo, Aeroflow, Tempur, Therapedic, Amando, Liên Á, Kim Cương, Gummi, Goodnight,…

Vua Nệm được thành lập vào năm 2007 bởi hai doanh nhân là Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Nghĩa. Năm 2017, công ty nhận được đầu tư từ Mekong Capital, Vuanem.com được thành lập và nâng hệ thống chuỗi lên 38 cửa hàng mua sắm.

Năm 2018, Vuanem.com và Dem.vn hợp nhất thành một thương hiệu duy nhất với tên gọi Vua Nệm.

CTCP Đầu tư Vua Nệm được thành lập vào tháng 8/2017, có trụ sở chính tại Quận 6, TP. HCM, do ông Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐQT.

Đầu tư Vua Nệm có vốn điều lệ hơn 54,7 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Future Changer Pte.LTD (Singapore) sở hữu 58,84% VĐL, Craig David Schmeizer (Mỹ) sở hữu 0,54% VĐL, Woods Samuel Adam (Mỹ) sở hữu 0,8 VĐL, Sanyo Teru Lue-Kim (Canada) sở hữu 7,31%.

Gần đây, ngày 06/05/2025, Ủy ban Chứng khóa Nhà nước hôm nay có công văn xác nhận Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) - một doanh nghiệp cũng nằm trong danh mục đầu tư của Mekong Capital đã đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo nguồn tin của chúng tôi, ông Phùng Anh Tuấn cho biết, F88 lên kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn UpCom sớm nhất vào tháng 7 và bắt đầu giao dịch trên HoSE trong vòng hai năm tới.