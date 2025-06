Sự kiện Kick off Vinhomes Golden City – Chiến binh hội tụ, chinh phục đỉnh cao

Bước tiến chiến lược trên bản đồ phân phối dự án Vinhomes

Ngày 11/6 vừa qua, không khí tại sự kiện Kick-off Vinhomes Golden City tràn đầy tinh thần quyết tâm và đồng lòng chinh phục mục tiêu. Hơn 2.500 chiến binh kinh doanh hội tụ, cùng 15.000 người theo dõi trực tuyến qua livestream đã tạo nên sự kiện kick-off rực lửa đánh dấu bước khởi đầu đầy khí thế của Vinhomes Golden City – siêu đô thị "all in one" đẳng cấp, biểu tượng giao thương mới của Hải Phòng.

Những bài phát biểu đầy cảm hứng, những chiến lược phân phối bài bản và màn ra mắt sản phẩm sống động đã khơi dậy "ngọn lửa vàng" trong từng chiến binh Diamond Land. Từ ánh sáng sân khấu rực rỡ cho đến tiếng vỗ tay vang vọng – tất cả hòa quyện thành một khởi đầu vững chắc, đánh dấu bước chạy đà mạnh mẽ – đoàn kết – sẵn sàng bứt phá cho hành trình phân phối siêu phẩm Golden City tại Hải Phòng.

Vinhomes Golden City – Trung tâm giao thương mới của thành phố

Vinhomes Golden City được quy hoạch tại vị trí chiến lược thuộc Quận Dương Kinh và Huyện Kiến Thụy, với khả năng kết nối linh hoạt tới trung tâm thành phố, sân bay Cát Bi cũng như các khu công nghiệp trọng điểm. Dự án được định vị là biểu tượng giao thương quốc tế mới của Hải Phòng, sở hữu không gian sống đẳng cấp, đồng bộ và chuẩn mực theo tiêu chuẩn của Vinhomes. Hệ thống tiện ích nội khu nổi bật với năm công viên chủ đề như công viên rừng nhiệt đới Tropical Forest, công viên nghệ thuật Art Forest, công viên thể thao Colorful Sportia, công viên Á Đông Oriental Royal Park và quảng trường trung tâm Golden Gate. Tất cả đều được phát triển nhằm kiến tạo một môi trường sống sinh thái, hiện đại và thuận tiện cho cư dân.

Tiện ích "chuẩn Vingroup" – định hình một phong cách sống vượt trội

Bên cạnh đó, Vinhomes Golden City còn tích hợp đầy đủ các tiện ích đỉnh cao như trung tâm thương mại, trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện chuẩn quốc tế, hồ điều hòa cùng hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7. Tất cả được vận hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Vingroup – Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn với tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nơi mọi trải nghiệm sống đều mang đậm chất "Hoàng Kim".

Diamond Land – Đồng hành cùng giá trị bền vững

Với kinh nghiệm phân phối các đại dự án Vinhomes ở Hải Phòng như: Vinhomes Royal Island, Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina,... Mong rằng với dự án Vinhomes Golden City này, Diamond Land sẽ tiếp tục là đại lý F1 chiến lược, khẳng định vị thế là một trong những đại lý bất động sản hàng đầu khu vực Hải Phòng. Không chỉ mang tới cho khách hàng những sản phẩm tinh hoa, đơn vị còn đặt mục tiêu đồng hành lâu dài, xây dựng hệ giá trị bền vững và đặt chất lượng dịch vụ làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

