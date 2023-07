Sự kiện SEO Growth Hacking 2023: Tạo đà thành công trong Marketing

Trong không gian rộng lớn của hội trường, âm thanh của tiếng cười và tiếng chào hỏi vang lên từ những doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, các kỹ thuật viên, nhân viên thiết kế website và những người làm SEO - từ những người mới bắt đầu trong ngành cho đến những người có kinh nghiệm nhiều năm. Mọi người cùng chia sẻ, kết nối và học hỏi từ nhau.



Trong sự kiện năm nay, sân khấu đã dành cho 6 diễn giả hàng đầu là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án SEO cả trong và ngoài nước. Các diễn giả gồm: Đặng Lê Nam, Nguyễn Công Minh, Võ Thị Thu Hoài, Trần Ngọc Thùy, Hà Việt Nam, Nguyễn Tiến Anh và Ban Tổ Chức bao gồm Giải Pháp SEO, SEO Việt , SEODO, SEO thành công. Dù thời gian bị giới hạn từ 30-45 phút cho mỗi bài thuyết trình, nhưng các diễn giả đã truyền đạt nhiệt tình và truyền cảm hứng với những kiến thức cũng như kinh nghiệm thực chiến từ những dự án đã và đang thực hiện.

Anh Lê Hưng (CEO SEO Việt) - Một trong những BTC của sự kiện

Sự kiện SEO Growth Hacking 2023 được chia thành 4 chủ đề:



Chủ đề 1: Hiệu suất toàn năng All In One: Ứng dụng CHAT GPT 4 vào Content, Onpage, Offpage,…

Chủ đề 2: Website mạnh với tư duy backlink & content mới nhất 2023

Chủ đề 3: Tinh gọn vận hành tối ưu chuyển đổi bền bỉ trong chiến lược SEO 2023

Chủ đề 4: Google; AI; Kinh tế updated – Doanh nghiệp cần gì để vượt bão 2023

Chủ đề 1: Hiệu suất toàn năng với chat GPT 4 trong SEO

Mở đầu sự kiện, Anh Đặng Lê Nam đã chia sẻ từ kinh nghiệm của mình rằng trước kia SEOer cần tới 1-2 tháng để làm việc như lên outline, nghiên cứu từ khóa, phân loại intent, tìm kiếm từ khóa LSI và nhóm các từ khóa cùng nghĩa.

Anh Đặng Lê Nam – CEO & Founder Giải Pháp SEO

Theo anh Đặng Lê Nam, việc thiếu thông tin từ các sự kiện gần đây cũng như khả năng nội dung do Chat GPT tạo ra bị Google nhận diện, từ đó làm giảm hiệu quả là những điểm mà SEOer cũng cần lưu ý.



Chủ đề 2: Website mạnh với tư duy backlink & content mới nhất 2023

Chủ đề này chia thành 2 phần: Backlink và Content, đến từ hai diễn giả là anh Nguyễn Công Minh (Seo Minh Nguyễn) và anh Hà Việt Nam.

Trong phần chia sẻ của mình về Content, Anh Hà Việt Nam - SEO Manager của SEONGON - đã cho mọi người thấy được Phương pháp tạo Content trong năm 2023 thông qua buổi chia sẻ tại sự kiện SEO Growth Hacking 2023. Tại cuối phần chia sẻ, anh đã đưa ra được hình ảnh về Case Study điển hình để chứng minh cho nội dung mình trình bày và hơn hết cũng chứng minh được cho câu slogan "Content is King" mà anh mang đến cho sự kiện.

Tiếp đó, anh Nguyễn Công Minh – CEO & Founder của SEO Thành Công đã nói ra 3 điều mà các SEOer cần lưu ý: Sai lầm về Backlink, Chiến lược làm Backlink an toàn và tư duy về Backlink trong năm 2023.

Anh Nguyễn Công Minh – CEO & Founder SEO Thành Công

Chủ đề 3: Tinh gọn vận hành, tối ưu chuyển đổi bền bỉ trong chiến lược SEO 2023



Sau khi đi qua các phần chia sẻ của các diễn giả về Content, Onpage và Offpage, việc Quản trị dự án SEO và đội ngũ SEO như thế nào cho bài bản cũng là một chủ đề rất được quan tâm. Và chị Võ Thị Thu Hoài – Phó Giám đốc Sản xuất của công ty SEODO Agency cũng đã chia sẻ từ những kinh nghiệm của mình.

Chị Võ Thị Thu Hoài – Phó Giám Đốc sản xuất SEODO Agency

Chủ đề 4: Google; AI; kinh tế updated – doanh nghiệp cần gì để vượt bão 2023



Chủ đề cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng tại sự kiện SEO Growth Hacking 2023 năm nay: Doanh nghiệp vượt bão 2023 như thế nào trong khi nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái.

Anh Trần Ngọc Thùy – người sáng lập AffiliateCMS.com đã chia sẻ lý do tại sao doanh nghiệp lại cần một website và cũng đi sâu vào quy trình nghiên cứu, triển khai và logic SEO.

Anh Nguyễn Tiến Anh – Diễn giả đặc biệt của sự kiện SEO Growth Hacking 2023 - Phó Giám Đốc Trung tâm Công nghệ Marketing Meey Land.

Theo anh Tiến Anh thì yếu tố đầu tiên và quan trọng để website có thể đạt được triệu traffic là "Crawling and Indexing". Từng xây rất nhiều site lớn từ số 0, anh nhận ra rằng nếu không tính toán việc index thì 95% dự án của bạn sẽ thất bại ngay.

Đến cuối sự kiện, khán giả đã có cơ hội để giao lưu, kết nối với các diễn giả, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng của mình và bổ sung thêm những kiến thức mới nhất, giúp ứng dụng vào công việc được tốt hơn.

Cuối cùng, không thể không kể đến các đơn vị đồng hành cùng sự kiện SEO Growth Hacking 2023: TinoHost, BacklinkAZ, Vietnix, AZDIGI, Blitz Creative, Interdata, HostVN và các quý khách tham dự, đã góp phần tạo nên một chương trình thành công rực rỡ.