Sự sụp đổ của FTX và câu chuyện của Sam Bankman-Fried sắp được chuyển thể thành phim

Hollywood xem đây là một cơ hội hiếm có để có thể tạo ra bộ phim ăn khách. Với việc Sam Bankman-Fried hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự có thể phải chịu mức phạt ngồi tù hơn 130 năm, bất kỳ nhà làm phim nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội tái hiện lại câu chuyện về FTX.



Ngành công nghiệp giải trí đã gặt hái không ít thành công từ các bộ phim hoặc series dài tập kể về các doanh nhân thất bại, chẳng hạn như The Dropout của Hulu hay WeCrashed của Apple TV, và các sự cố tài chính, như The Wolf of Wall Street hay The Big Short.

Dưới đây là một số dự án về phim truyền hình, phim điện ảnh, series tài liệu về vụ sập sàn tiền số FTX có thể sẽ được phát hành trong tương lai.

Apple đàm phán hàng triệu USD để sở hữu bản quyền phim về Sam Bankman-Fried

Có lẽ dự án nổi tiếng nhất trong tất cả các dự án FTX đang phát triển là chuyển thể từ cuốn sách sắp ra mắt của Michael Lewis về Sam Bankman-Fried. Lewis, tác giả của The Big Short, Moneyball và Flash Boys đã dành 6 tháng để đi cùng và phỏng vấn Sam Bankman-Fried.

Quá trình phỏng vấn của Lewis vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Bankman-Fried bị bắt. Nhà văn này đã đến cả chỗ tại ngoại của Sam trong tháng qua để tiếp tục phỏng vấn.

Mặc dù cuốn sách của Lewis ban đầu tập trung vào sự trỗi dậy nhanh chóng của Bankman-Fried, nhưng sự sụp đổ của FTX đã mang đến một kết thúc bất ngờ đầy kịch tính cho câu chuyện.

Theo The Hollywood Reporter, Lewis đã giới thiệu bản quyền phim và truyền hình của mình với Apple. Nguồn tin cho biết Apple có thể phải bỏ ra số tiền hàng triệu USD để có thể sở hữu bản quyền này.

Amazon dự kiến làm series dài tập về FTX

Amazon Studios cũng đã đưa dự án phim FTX của riêng mình vào sản xuất. Công ty đã đặt hàng một series dài tập từ Joe và Anthony Russo, đạo diễn đằng sau hai bộ phim Avengers gần đây nhất của Marvel.

Theo Variety, anh em nhà Russo sẽ sản xuất bộ phim dài 8 tập thông qua công ty sản xuất ABGO.

Cũng theo Variety, nhiều diễn viên Marvel đang trong quá trình thảo luận về việc tham gia bộ phim, mặc dù thông tin chi tiết về vai diễn vẫn chưa được tiết lộ. Anh em nhà Russo mô tả Sam Bankman-Fried là “một nhân vật cực kỳ bí ẩn với những động cơ phức tạp”, kẻ đã tiến hành “một trong những vụ lừa đảo trắng trợn nhất từng thực hiện”.

Phim tài liệu của New York Magazine và Vox Media

Bên cạnh bản chuyển thể theo kịch bản đã đề cập trước đó, Tạp chí New York và Vox Media cũng đang hợp tác thực hiện một bộ phim tài liệu dựa trên đế chế tiền điện tử đã sụp đổ của Bankman-Fried.

Bộ phim tài liệu mang tên “SBF và sự kết thúc của Thung lũng Silicon”

Được sản xuất bởi Vice Media và The Information, “SBF và sự kết thúc của Thung lũng Silicon” sẽ ra mắt vào quý 2/2023. Theo The Hollywood Reporter, bộ phim tài liệu sẽ mổ xẻ sự lãnh đạo thiếu kinh nghiệm của FTX.

Nguồn: Decrypt