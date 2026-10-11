Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh chụp chiếc ghế trong công viên

Gần đây, tại các công viên như Lotus Hill (Lên Hoa Sơn), Bijiashan (Bút Giá Sơn) hay Xiangmi (Hương Mật) ở Thâm Quyến, Trung Quốc vừa xuất hiện một lô ghế ngồi rất đặc biệt.

Chúng có kiểu dáng linh hoạt và độc đáo: có chiếc uốn lượn như làn gió mát, có chiếc lại mang hình dáng máy bay giấy đầy tuổi thơ. Ít ai có thể đoán được ngay rằng: những chiếc ghế dài cho người dân dừng chân hóng mát này lại được làm từ chính hộp đựng đồ ăn dùng một lần và cốc uống nước hàng ngày của chúng ta. Bao bì nhựa đồ ăn ngoài sau khi dùng xong, trải qua quá trình thu gom, xay nhỏ và tái chế, đã "lột xác" trở thành các tiện ích công cộng tiện lợi ngay trong công viên.

Chiếc ghế này được làm từ hàng ngàn vỏ hộp cơm và ly trà sữa nhựa vứt đi

Chiếc ghế đặc biệt giúp hiểu về sự "hồi sinh" của rác thải

"Chiếc ghế này thực sự rất thoải mái. Tôi nghĩ người thiết kế chắc phải tự mình trải nghiệm rồi. Mùa hè ở Thâm Quyến nhiệt độ rất cao, một số ghế bằng đá hoặc gỗ ngồi lên sẽ thấy oi nóng, nhưng loại này thì không," cô Câu, một người dân sống gần đó chia sẻ khi đang ngồi trên chiếc ghế nằm. Sau khi đưa con đi học buổi sáng, cô thường đạp xe một vòng quanh công viên.

Cô cho biết trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng những hộp đồ ăn, cốc trà sữa vứt đi ở nhà cuối cùng lại trở thành đồ vật hữu ích trong công viên. "Trước kia tôi thấy rác sau khi phân loại xong không biết đi đâu, giờ nhìn thấy kết quả thế này thì cảm thấy việc phân loại rác thật sự có ý nghĩa."

Tại công viên Bijiashan, nhiều mẫu "ghế không rác thải" với kiểu dáng đa dạng được đặt rải rác tại đường xanh sông Futian, bên cạnh tủ giao hàng bằng drone của Meituan, hành lang ngắm cảnh, khu vui chơi trẻ em và thảm cỏ. Trong đó, có mẫu sử dụng tấm nhựa PP tái chế kết hợp khung kim loại, lồng ghép biểu tượng hình núi của Dự án Qingshan (Meituan), được làm từ 825 hộp đồ ăn và cốc uống nước tái chế; có mẫu lấy cảm hứng từ hình dáng núi non và làn gió, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khoáng đạt; lại có mẫu lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy và máy bay giấy, được tái chế từ 1.540 hộp đồ ăn và cốc nước, mang đến nét ngộ nghĩnh và thư thái cho công viên.

Tại công viên Lotus Hill, một bộ ghế kết hợp giữa các đường cong uốn lượn và tông màu xanh lam - xanh lá được làm từ khoảng 15.720 hộp đồ ăn và cốc nước tái chế. Mẫu ghế này vừa cung cấp chỗ nghỉ chân cho người dân, vừa đóng vai trò như một cửa sổ truyền thông giúp cộng đồng hiểu về việc tuần hoàn tài nguyên. Một mẫu ghế khác ra mắt cùng thời điểm sử dụng vật liệu tái chế để làm lưới dây, cho phép người dân nằm nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng chim hót giữa thiên nhiên.

Dành nhiều nỗ lực để hộp đồ ăn "có nơi để đi"

Các loại rác tái chế giá trị thấp như hộp cơm, cốc uống nước có giá trị đơn lẻ không cao, lại phát sinh rải rác. Việc làm sao để phân loại, thu gom và tái sử dụng chúng hiệu quả luôn là một bài toán thực tế trong chu trình tuần hoàn tài nguyên đô thị.

"Giá trị thấp không có nghĩa là không có giá trị," đại diện Trung tâm Quản lý Phân loại Rác sinh hoạt Thâm Quyến cho biết. Thông qua việc phân loại đúng và thu gom chuẩn quy định, bao bì đồ ăn ngoài đủ điều kiện có thể đi vào hệ thống tái chế. Việc đưa ghế không rác thải vào công viên không chỉ đơn thuần là thêm một tiện ích công cộng, mà quan trọng hơn là giúp người dân nhìn thấy trực tiếp giá trị của việc phân loại rác và tuần hoàn tài nguyên.

Đại diện Quỹ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc so sánh việc này như một chiếc cầu nối - Quỹ kết nối đơn vị quản lý công viên, chuỗi công nghiệp tái chế và các tổ chức thực hiện, giúp các khâu thu gom, tái chế và tái sử dụng thực sự gắn kết với nhau. "Ghế không rác thải hiện diện tại công viên không chỉ là một đợt sản xuất thiết bị, mà còn là một thử nghiệm truyền thông đưa lý niệm tuần hoàn tài nguyên vào không gian công cộng đô thị."

Nguồn: HK01