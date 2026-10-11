Nhà vô địch Olympic bị mẹ kiểm soát nghẹt thở, lên truyền hình vẫn bị mắng sa sả

Trương Gia Tề, 22 tuổi, lớn lên trong một gia đình bình dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc . Cô từng giành Huy chương Vàng ở nội dung nhảy cầu cứng đôi nữ 10m tại kỳ Olympic Tokyo 2020. Sự duyên dáng, hồn nhiên cùng tài năng vượt trội cũng giúp cô thu hút 3,3 triệu người theo dõi trên nền tảng Douyin.

Trương Gia Tề bắt đầu tập nhảy cầu từ năm 6 tuổi, lần đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch quốc gia năm 12 tuổi và tiếp tục sưu tập hàng loạt huy chương vàng cả trong nước lẫn quốc tế.

Tuy nhiên, thành công phải trả giá bằng những tổn thương tuổi thơ. Những năm tháng luyện tập gian khổ để lại cho cô hàng loạt chấn thương ở vai, lưng và chân; một số khớp xương luôn đau nhức mỗi khi trời nồm ẩm.

Trương Gia Tề giải nghệ vào tháng 11/2025. Kể từ đó, cô kiếm tiền thông qua các hoạt động công cộng, tham dự sự kiện thời trang và bán hàng qua livestream.

Vào tháng 8/2026, Trương Gia Tề cùng mẹ là bà Tiêu Anh Kiệt xuất hiện trong chương trình thực tế Mẹ ơi cố lên của Đài Truyền hình Hồ Nam. Tại đây, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai mẹ con đã phơi bày trước công chúng.

Dù con gái vô địch Olympic, mẹ Trương Gia Tề vẫn không hài lòng.

Trong suốt chương trình, bà Tiêu liên tục mắng mỏ con gái vì những thói quen nhỏ nhặt, từ việc quên xé mác quần áo, đặt đồ ăn ngoài cho đến chuyện phòng ngủ lôi thôi, lộn xộn. Ngay cả việc Trương Gia Tề ngồi bệt xuống sàn để xỏ giày cũng khiến bà Tiêu cằn nhằn, than thở rằng cuộc sống của con gái mình rất bừa bộn.

Trương Gia Tề nói rằng mình được nuôi dưỡng bởi đội tuyển nhảy cầu quốc gia nhiều hơn là chính cha mẹ. Cô cáo buộc mẹ luôn đặt huy chương lên trên cảm xúc của con cái, hiếm khi quan tâm đến nguyện vọng của cô và luôn kỳ vọng cao, không cho phép cô là người bình thường.

Trương Gia Tề nhớ lại rằng mỗi khi tập luyện xong, bà ngoại thường cho cô đồ ăn vặt, trong khi mẹ lại bắt cô ăn ít đi để kiểm soát cân nặng.

Cha mẹ còn giữ hết 3 chiếc thẻ ngân hàng của cô. Khi Trương Gia Tề ngỏ ý muốn rút một phần tiền tiết kiệm để đầu tư sau khi giải nghệ, người mẹ thẳng thừng từ chối với lý do cô còn quá trẻ, chưa hiểu đời. Bà Tiêu cũng phản đối việc con gái chuyển hướng sang bán hàng qua livestream.

Vì xung đột với mẹ, Trương Gia Tề quyết tâm học tiếng Anh, theo đuổi mục tiêu lấy chứng chỉ trọng tài nhảy cầu quốc tế và học lái xe. Mục tiêu lớn nhất của cô là đạt được tự do tài chính và tự mua nhà cho riêng mình.

Ngày 4/10, Trương Gia Tề chia sẻ về mối quan hệ căng thẳng giữa hai mẹ con trong một bài đăng trên mạng xã hội, bày tỏ hy vọng cả hai có thể tìm thấy tiếng nói chung lành mạnh hơn: “Mẹ ơi, giống như bất kỳ cô gái bình thường nào đang nỗ lực tự dựng xây cuộc sống, con muốn tự quyết định số phận của mình và trở thành một phiên bản hoàn thiện, hạnh phúc hơn” .

Trường hợp của Trương Gia Tề thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc. Họ bình luận rằng cách giáo dục truyền thống của nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc rất khắc nghiệt.

“Là một nhà vô địch thế giới, vậy mà chính mẹ ruột lại không nhìn thấy nổi một ưu điểm nào ở cô ấy. Rất nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc luôn coi bất cứ điều gì không đạt kỳ vọng của họ đều là khuyết điểm”, một người dùng mạng bình luận.

Một ý kiến khác gay gắt hơn: “Trương Gia Tề có toàn quyền sở hữu số tiền thưởng mà cô ấy đã phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được. Cha mẹ không có quyền hoang phí số tiền đó vào những chuyến du lịch”.

“Mẹ cô ấy sợ mất đi quyền kiểm soát khi Trương Gia Tề ngày càng trưởng thành và độc lập, nên bà ấy liên tục hạ bệ con để củng cố lại uy quyền của mình”, người thứ ba nhận định.