Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị

Theo Hoàng Phúc | 26-04-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ.

Công an xã Trung Thuần hỗ trợ xác minh, giúp cụ bà tìm lại tài sản do để quên

Ngày 26-4, Trực ban hình sự Công an xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Đàm (75 tuổi, trú thôn Vân Tiền) về việc bà bị mất 2 chỉ vàng 9999 cùng 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy công an xã Trung Thuần đã phân công tổ công tác xuống hiện trường xác minh, rà soát các dấu hiệu liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Vị trí cụ bà để quên tài sản

Công an xã Trung Thuần hỗ trợ người dân tìm lại tài sản.

Tổ công tác đồng thời trấn an tinh thần, động viên bà Lê Thị Đàm cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến việc cất giữ tài sản. Từ những thông tin này, công an hỗ trợ định hướng tìm kiếm, rà soát lại các vị trí trong nhà.

Kết quả, số vàng và tiền mặt được xác định không bị mất trộm mà do bà Đàm cất ở vị trí khác rồi quên.

Từ vụ việc, Công an xã Trung Thuần khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quản lý tài sản cá nhân; thường xuyên kiểm tra nơi cất giữ tiền, vàng. Khi đi vắng hoặc làm việc xa nhà cần khóa cửa cẩn thận, gia cố hệ thống an ninh, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước sắp đón tin vui sau kỳ nghỉ lễ

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước sắp đón tin vui sau kỳ nghỉ lễ Nổi bật

2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo Nổi bật

Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La

Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La

20:46 , 26/04/2026
Vụ thi thể nữ nằm ven đường: Lật tẩy 'chân tướng' Nguyễn Tiến Dũng SN 1983, hé lộ quan hệ đặc biệt

Vụ thi thể nữ nằm ven đường: Lật tẩy 'chân tướng' Nguyễn Tiến Dũng SN 1983, hé lộ quan hệ đặc biệt

19:08 , 26/04/2026
Hai cô gái đầu trần phi xe máy ‘bạt mạng’ trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Hai cô gái đầu trần phi xe máy ‘bạt mạng’ trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

18:25 , 26/04/2026
Xe khách lao xuống vực sâu 100m, 2 người tử vong, 24 người bị thương

Xe khách lao xuống vực sâu 100m, 2 người tử vong, 24 người bị thương

18:21 , 26/04/2026

