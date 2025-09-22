Sự thật ít ai biết về cái tên "giáo sư Cù Trọng Xoay"

Trong ký ức của nhiều khán giả, những năm 2010 – 2012 là giai đoạn Hỏi xoáy đáp xoay lên sóng VTV3 và trở thành một hiện tượng giải trí cuối tuần.

Format độc đáo, màn tung hứng duyên dáng giữa NSND Xuân Bắc và MC Đinh Tiến Dũng đã tạo nên dấu ấn khó phai. Nhưng ít ai biết, cái tên "Cù Trọng Xoay" – gắn liền với Đinh Tiến Dũng suốt hơn một thập kỷ qua, lại xuất phát từ một sự nhầm lẫn bất ngờ.

MC Đinh Tiến Dũng chia sẻ trong chương trình Ký ức VTV

Trong chương trình Ký ức VTV, MC Đinh Tiến Dũng lý giải điều này. Anh kể năm 2007, công ty anh có một hội diễn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải được mời tới làm giám khảo. Vở diễn của anh năm ấy được giải Nhất, trong đó anh đóng vai một ông giáo sư. Tới năm 2010, anh Đỗ Thanh Hải bảo tôi làm lại kịch bản và viết thêm format cho chương trình.

Ở kịch bản ban đầu, hai nhân vật Tiến sĩ Trần Xoáy và Giáo sư Trần Xoay đều sẽ do MC Đinh Tiến Dũng đảm nhận. Tuy nhiên, sau khi làm việc trên thực tế thì điều này khá mất công. Sau đó, ekip quyết định mời NSND Xuân Bắc đảm nhận một trong hai vai.

"Ở ngay số đầu tiên, anh Xuân Bắc đã quên tên nhân vật của tôi. Tôi vào vai Giáo sư Trần Xoay nhưng trong lúc cao hứng, anh ấy đã giới thiệu tên nhân vật là Cù Trọng Xoay. Từ ấy, tôi có cái tên đó", MC Đinh Tiến Dũng chia sẻ.

Chỉ với hai nhân vật Tiến sĩ Xoáy và Giáo sư Xoay, hàng trăm số Hỏi xoáy đáp xoay ra đời. Với nhiều câu hỏi, đề tài thú vị được giải đáp qua lăng kính và kiến thức uyên bác của giáo sư Xoay, thêm đó là màn tung hứng ăn ý của TS Xoáy đem đến những câu trả lời hài hước, dí dỏm, tạo tiếng cười cho mọi người.

"NSND Xuân Bắc đã dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi nghĩ nếu không làm với anh ấy thì chương trình sẽ không thành công như vậy" - MC Đinh Tiến Dũng nói tiếp.

Cù Trọng Xoay được thể hiện là một Giáo sư kiến thức uyên bác và hài hước với những câu trả lời dí dỏm đem lại nụ cười cho mọi người

MC Đinh Tiến Dũng kể nguyên tắc không thay đổi là trả lời nghiêm túc tất cả những câu vớ vẩn, và khi hỏi những câu nghiêm túc lại trả lời một cách bông đùa. Anh cũng thừa nhận có tới 70% câu hỏi trong chương trình do anh "thiết kế", còn lại là từ khán giả gửi về.

Thời điểm ấy, giáo sư Cù Trọng Xoay rất được lòng khán giả bởi những câu trả lời nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thông minh, dí dỏm và thuyết phục Đinh Tiến Dũng cho biết, anh được mọi người biết đến với cái tên Cù Trọng Xoay (hay còn gọi là Giáo sư Xoay). Thậm chí, biệt danh này còn nổi tiếng hơn cả tên thật.

Nhân vật này được giới thiệu từng tốt nghiệp Đại học Bôn Ba và có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác nhau. Cù Trọng Xoay được thể hiện là một Giáo sư kiến thức uyên bác và hài hước với những câu trả lời dí dỏm đem lại nụ cười cho mọi người.

MC Đinh Tiến Dũng

Đinh Tiến Dũng sinh ngày 5/10/1981. Anh từng theo học ngành Cây trồng, khóa 44 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh công tác tại Trung ương Đoàn trong lĩnh vực thanh niên, trước khi chuyển về Đại học FPT giữ vị trí Trưởng phòng Công tác sinh viên. Hiện tại, anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo của FPT Software.

Song song với công việc chuyên môn, Đinh Tiến Dũng còn được biết đến là cây bút viết kịch bản cho loạt chương trình đình đám của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối tuần hay Táo Quân . Anh cũng từng tham gia với gameshow Cặp đôi hoàn hảo trên VTV3, lọt vào top 4 và nhận nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Anh có tổ ấm hạnh phúc cùng bà xã Hồng Nga (sinh năm 1986). Cả hai gắn bó gần ba năm trước khi kết hôn năm 2012. Hồng Nga từng công tác tại VTV và là MC quen thuộc của chương trình Nghĩ mở nói thẳng trên VTV2. Cặp đôi hiện có một con trai và một con gái.