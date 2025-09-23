Sự thật về cái tên "không thể đọc nổi" của rich kid X Æ A-Xii Musk: Không như mọi người nghĩ vì còn kỳ lạ hơn thế

Khi sinh ra đã là con trai của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, cậu bé X Æ A-Xii Musk nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, không chỉ bởi khối tài sản kế thừa khổng lồ mà còn vì cái tên "có một không hai". Một cái tên mà ngay cả khi lướt qua mọi cuốn sách đặt tên em bé, bạn cũng không thể tìm thấy cái tên nào kỳ lạ như vậy: bao gồm chữ cái, số và dấu chấm câu.

Vào tháng 5 năm 2020, sau 9 tháng lên kế hoạch cho một cái tên độc đáo cho con trai đầu lòng của mình, Elon Musk và Grimes đã giới thiệu X Æ A-12 Musk (tên ban đầu của cậu bé) với thế giới. Vì quá phức tạp, truyền thông đã gọi cậu bé đơn giản hơn bằng tên chính X.

Bé X khi mới chào đời

Hầu hết mọi người đều không biết cách phát âm cái tên này, chứ chưa nói đến việc hiểu ý nghĩa của nó. Có lẽ chính vì vậy mà cái tên này chỉ tồn tại trong vài tuần.

Musk lần đầu tiên thông báo về sự ra đời của người con thứ 7 của mình trên một bài đăng trên X vào ngày 5 tháng 5 năm 2020, trước khi tiết lộ cái tên độc nhất vô nhị của cậu bé. Ngày hôm sau, Grimes, 36 tuổi, đã giải thích thêm về lý do họ đặt tên con là X Æ A-12 trên mạng xã hội.

Giải thích cho những người hâm mộ hoang mang, nữ nhạc sĩ người Canada đã viết: "X, là biến số chưa biết. Æ, cách đánh vần kiểu yêu tinh của tôi cho AI (trí tuệ nhân tạo và/hoặc tình yêu). A-12 = tiền thân của SR-17 (máy bay yêu thích của chúng tôi). Không có vũ khí, không có hệ thống phòng thủ, chỉ có tốc độ. Rất tuyệt trong chiến đấu, nhưng không bạo lực + (A = Archangel - Thiên thần hộ mệnh, bài hát yêu thích của tôi) (chuột kim loại)."

Sau đó, podcaster Joe Rogan đã giúp chúng ta có thêm thông tin khi yêu cầu Musk giải thích thêm về nguồn gốc của cái tên X Æ A-12, khi anh ấy thừa nhận rằng anh ấy nghĩ đó là một cái tên tạm thời nào đó.

Trong tập phát sóng vào tháng 5 năm 2020, ông chủ Tesla cho biết: "Trước hết, [Grimes] là người đã nghĩ ra cái tên này. Cô ấy rất giỏi trong việc đặt tên. Ý tôi là, nó chỉ là X, chữ cái X. Và sau đó, Æ, được phát âm là 'Ash'. Và sau đó, A-12 là đóng góp của tôi."

"Archangel 12, tiền thân của SR-71, là chiếc máy bay tuyệt vời nhất từ trước đến nay," tỷ phú nói thêm.

X vào năm 2025 với bố

Tuy nhiên, dù đã dành rất nhiều thời gian để giải thích về cái tên của con trai, cặp đôi đã buộc phải thay đổi nó khi cậu bé chưa tròn một tháng tuổi vì X Æ A-12 không tuân thủ luật pháp ở California (Mỹ).

Theo hiến pháp của tiểu bang, tên chỉ được phép "sử dụng 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh" - và bạn có thể thấy Musk và Grimes đã vi phạm quy định này như thế nào.

Nhưng cặp đôi khi ấy đã nghĩ ra một cách khéo léo để giải quyết vấn đề.

Vẫn muốn giữ cái tên độc đáo cho con trai, họ đã thay thế các số bằng chữ số La Mã và đổi tên thành X Æ A-Xii - với tên đầu là X, tên đệm là AE A-XII và họ là Musk.

Sau khi công bố tin này, Grimes nói: "Chữ số La Mã. Trông đẹp hơn hẳn," trước khi làm rõ rằng một gạch ngang là 'được phép'.

Vào thời điểm đó, luật sư gia đình David Glass đã giải thích các quy định về tên ở California.

Ông nói với tạp chí People: "Bất cứ thứ gì phải nộp cho tiểu bang, họ đều có một cuốn sổ tay bao gồm câu cụ thể này, nói rằng giấy khai sinh phải được điền 'sử dụng 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh'."

"Tôi không nghĩ bạn có thể nói [X Æ A-12] là bất hợp pháp - nó chỉ đơn giản là không được chấp nhận. Vì vậy, con bạn sẽ không có tên chính thức và không có giấy khai sinh, và bạn không thể có số an sinh xã hội cho đến khi bạn có giấy khai sinh và cứ thế tiếp tục.

Họ có cơ hội kháng cáo việc từ chối đơn xin giấy khai sinh nhưng không chắc sẽ được chấp thuận vì California đã phải vật lộn với việc sử dụng các ký hiệu."

Bé X là người con duy nhất với Grimes được Elon Musk công khai nhiều với truyền thông

Musk và Grimes sau đó đã chào đón thêm hai đứa con nữa - Exa Dark Sideræl Musk (3 tuổi), người cũng đã được đổi tên, và Techno Mechanicus (2 tuổi), người được gọi là Tau.

Cặp đôi đã chia tay vào khoảng năm 2021 và đã có một cuộc chiến giành quyền nuôi ba đứa con, được cho là đã được giải quyết, theo Business Insider.

