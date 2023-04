Sự thật về "mốt" chuyển đổi số qua góc nhìn của CEO PNJ

Chia sẻ quan điểm về “Chuyển đổi số”, ông Lê Trí Thông – CEO CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại toạ đàm mới đây cho biết: “Số” chỉ là tính từ bổ nghĩa thêm cho “Chuyển đổi”, nên sự chuyển đổi mới là cốt lõi.

Đó cũng là chính là trả lời của ông khi được hỏi tại sao từ khó khăn Covid-19 đến nay, PNJ dù kinh doanh hàng hoá xa xỉ vẫn liên tục tăng trưởng. PNJ giai đoạn 2018-2019 đã sớm xác định phải thay đổi. Câu hỏi ban lãnh đạo đặt ra lúc này: “Mọi thứ đang tốt tại sao phải thay đổi?” , ông Thông nói. Dù vậy, PNJ lúc bấy giờ xét kỹ thì chỉ mới chinh phục thành công khách hàng 35-40 tuổi, nhưng với khách hàng trẻ độ 20 tuổi thì PNJ buộc phải có cách mới.

Chưa kể, kinh doanh không chỉ nhìn thị trường, nhìn vào hiện tại mà phải nhìn vào tương lai. Cùng hoạt động trong thị trường bán lẻ, PNJ cũng “để ý” rất lâu các đối thủ mới là sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee… đồng thời nhìn vào hành vi mới của khách hàng trước sự tăng trưởng nóng của Grab.

“Và như vậy, PNJ gặp phải Covid-19 thì như gặp may, vì bản chất Công ty đã thay đổi. Nên đến khi bắt buộc phải thay đổi thì với PNJ không có gì mới mẻ, bối rối. Do đó, 2 năm Covid-19 có thể xem như chất xúc tác khiến PNJ thay đổi nhanh hơn nữa. Và dù bán hàng xa xỉ, trang sức nhưng chúng tôi vẫn tăng trưởng rất mạnh”, ông Thông nói.

Nhìn lại PNJ, nếu 10 năm trở về trước Công ty được biết đến là nhà sản xuất, chế tác nữ trang thì đến nay Công ty định hướng là nhà bán lẻ, bao gồm bán trang sức, bán dịch vụ làm đẹp và cả phong cách sống cho khách hàng.

Nói về tương lai, theo CEO PNJ thế giới đã và đang phát triển trên xu hướng toàn cầu hoá, tức nước này tương tác nước kia nhiều hơn, ảnh hưởng nhau nhiều hơn. Do đó, sự chủ động thay đổi thích ứng là quan trọng.

“Với PNJ, thay đổi đang là giá trị cốt lõi đầu tiên được nói đến. Tiếp đó là câu chuyện học và quên. Bởi, muốn chuyển đổi phải học cái mới, nhưng để học được thì phải quên trước đã: quên đi cái cũ, quên đi ánh hào quang quá khứ. Cuối cùng là năng lực sự sáng tạo, một yếu tố cũng rất quan trọng trong bán lẻ”, ông Thông nói.

Tại sao phải thay đổi?, vị này đặt vấn đề. Vì trước đây nếu doanh nghiệp phải tập trung vào sản phẩm, chất lượng sản phẩm để có thể giúp mình tìm đến thị trường; thì hiện nay phải hiểu được tâm lý hành vi khách hàng trước đã. Chúng ta không còn thông qua sản phẩm để gần khách hàng, mà ngược lại là gần khách hàng rồi mới bán được sản phẩm, và lúc này không chỉ 1 sản phẩm, một doanh nghiệp có thể bán nhiều sản phẩm.

Như vậy, cách tiếp cận đã thay đổi rồi. Bài học tại PNJ, giai đoạn Covid-19, doanh nghiệp đọc được câu chuyện lúc này của khác hàng: “Mọi người ai cũng nghĩ và hiểu được sự vô thường. Ai cũng không biết khi nào mình bị nhiễm Covid-19 và sẽ ra sao sau đó. Lúc bấy giờ, những điều họ dành cho nhau là sự chia sẻ, yêu thương thực sự. PNJ cũng đã thay đổi câu chuyện truyền thông, có bộ sưu tập về sự san sẻ yêu thương”.

Thực tế, những giá trị trên mang về kết quả cho PNJ. Giai đoạn 2019-2022 theo đó cũng là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của Công ty, quân bình doanh thu tăng 22%/năm và lợi nhuận ròng tăng 19%/năm.

Sang năm 2023, PNJ đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.937 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng thấp hơn do sự sụt giảm chung của nhu cầu.

Lũy kế 2 tháng đầu, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6.976 tỷ - giảm 1,3% và 556 tỷ đồng – tăng 6,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân cho sự giảm nhiệt tăng trưởng theo PNJ do sức mua trầm lắng trước những biến động vĩ mô thời gian gần đây. Ngoài ra, mức nền so sánh 2 tháng đầu năm ngoái khá cao, dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ thấp.