Sự thật việc Quách Tĩnh chết trận là do người thân cận nhất phản bội: Hoàng Dung đã nói rõ khi mang thai

Truyện Kim Dung hấp dẫn không chỉ nhờ những môn võ công kỳ diệu hay hành trình trưởng thành đầy sóng gió của các nhân vật chính, mà còn vì trong đó luôn ẩn chứa tinh thần giang hồ.

Trong Xạ điêu tam bộ khúc, Quách Tĩnh chính là hình tượng tiêu biểu của lòng trung nghĩa. Dù biết rằng Thành Tương Dương sớm muộn cũng thất thủ, ông vẫn chọn cống hiến hết mình cho sự nghiệp đến hơi thở cuối cùng, một lòng bảo vệ dân chúng. Chính phẩm chất này khiến nhiều độc giả sau này cảm thán và cho rằng Quách Đại Hiệp chết vì bị phản bội.

Vậy nếu thật có người phản bội ông, người đó là ai?

Ai có khả năng là kẻ phản bội Quách Tĩnh?

Theo Sohu và Sina, nhận định Quách Tĩnh bị phản bội không phải không có cơ sở. Trong lần bàn về chiến sự, Quách Tĩnh từng nói: "Người thường chúng ta không thể hiểu được tài trị quốc và bình an của Gia Cát Lượng. Ông ấy chỉ nói 'dốc hết sức mình cho đến hơi thở cuối cùng', còn thành bại ra sao thì ông ấy không thể đoán trước được."

Từ đó thấy rằng ông đã sớm nhận rõ con đường mình chọn sẽ dẫn đến cái chết, còn ông bảo vệ thành chủ yếu là để kéo dài thời gian cho dân chúng. Tuy nhiên, trong trận chiến cuối cùng ở thành Tương Dương trong Thần Điêu Hiệp Lữ, phe Trung Nguyên không phải hoàn toàn tuyệt vọng.

Hoàng Dược Sư dùng trận pháp cản bước quân Mông Cổ; Chu Bá Thông và Nhất Đăng đại sư như những "siêu chiến binh", một người có thể địch trăm; còn Quách Tĩnh như một trụ cột sức mạnh, nâng cao đáng kể tinh thần của quân phòng thủ.

Đặc biệt là Dương Quá đã đánh bại Kim Luân Pháp Vương, rồi dùng một viên đá giết chết đại hãn Mông Kha trực tiếp xoay chuyển cục diện.

Nếu xét theo logic võ hiệp, Tương Dương hoàn toàn có thể giữ được. Vì vậy, việc Quách Tĩnh chết khiến nhiều người nghi ngờ, phải chăng có kẻ ở bên cạnh đâm sau lưng ông?

Những nghi ngờ về kẻ phản bội

Nhiều độc giả nghi ngờ Gia Luật Tề - con rể Quách Tĩnh, xuất thân hoàng tộc Liêu, cha lại từng làm tể tướng cho Mông Cổ. Nhưng chỉ dựa vào thân thế mà phán đoán là không công bằng. Trong truyện, Gia Luật Tề luôn chính trực, anh dũng.

Trong trận thành Tương Dương, anh dẫn đệ tử Cái Bang và quân sĩ xông pha nơi nguy hiểm nhất, cuối cùng bị vây khốn. Nếu không phải do Quách Phù nhờ Dương Quá cứu, anh đã quyết tâm quyết tử cùng thuộc hạ. Một người như vậy không thể là phản đồ.

Những điểm đáng nghi về Quách Phá Lỗ

Quách Phá Lỗ trong truyện xuất hiện rất ít. Lần cuối cùng nguyên tác nhắc đến anh ta là ở tiệc mừng sinh nhật của Quách Tương. Sau đó, trong đại chiến Tương Dương, nơi nơi không thấy bóng dáng. Không chiến đấu, không để lại chiến công, thậm chí cái chết cũng không rõ ràng, điều này rất khác với gia phong của Quách gia.

Hoàng Dung khi mang thai từng nói: Nếu là con trai thì đặt tên là Phá Lỗ (nghĩa là diệt giặc), thể hiện kỳ vọng vô cùng lớn. Nhưng chính vì anh ta là người nối dõi tông đường của nhà họ Quách, vợ chồng Quách Tĩnh – Hoàng Dung tuyệt đối không để anh ở lại Tương Dương.

Nếu Quách Phá Lỗ được bí mật đưa đi bảo toàn huyết mạch, thì việc anh không xuất hiện trong trận chiến dễ bị hiểu nhầm thành bỏ chạy hoặc phản bội.

Hơn nữa, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã chuẩn bị kế hoạch Ỷ Thiên – Đồ Long, chia hai thanh kiếm cho Quách Tương và Quách Phá Lỗ để lưu lại hy vọng phục quốc, đồng thời đảm bảo những vũ khí quan trọng này rơi vào tay phe chính nghĩa.

Muốn kế hoạch này thành công, họ càng phải đưa Quách Phá Lỗ rời khỏi Tương Dương. Do đó, việc Quách Tương sau này đoán rằng "anh trai đã tử trận" chỉ là lời thuật lại cảm xúc của nàng và sự thật có thể hoàn toàn khác.

Theo Sohu và Sina, Quách Tĩnh có bị phản bội hay không tùy thuộc vào việc độc giả có tin vào tiền đề "phải có phản đồ" hay không.

Nếu xét theo lý luận võ hiệp, người duy nhất có điểm nghi vấn chính là Quách Phá Lỗ nhưng không phải vì anh phản bội, mà vì anh bị cha mẹ cố ý đưa đi, để lại khoảng trống khiến người đời hiểu lầm. Còn Gia Luật Tề? Hoàn toàn trong sạch.

Cũng như mọi câu chuyện của Kim Dung, điều khiến tác phẩm trở nên hấp dẫn chính là: càng đọc càng muốn tìm ra những bí mật ẩn sau từng lời thoại, từng chi tiết, nơi người đọc có thể phát hiện những khả năng mà tác giả cố tình để ngỏ.

