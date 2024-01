Ngày 22/1 tới đây, CTCP Sữa Quốc tế (mã IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Tỷ lệ thực hiện là 85%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng. IDP dự kiến chi trả cho cổ đông vào ngày 5/2/2024.

Với hơn 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDP cần chi hơn 521 tỷ đồng để thanh toán.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của IDP ghi nhận CTCP Blue Point nắm gần 32 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 54,28% vốn, dự kiến nhận về 283 tỷ đồng. Chứng khoán Vietcap (VCI) nắm hơn 8,8 triệu cổ phiếu cũng sẽ nhận hàn 75 tỷ đồng. Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore) nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu IDP, tương ứng 12,56% vốn điều lệ, qua đó sắp nhận về 65 tỷ đồng tiền cổ tức.

IDP được biết đến với mức chi trả cổ tức hàng năm tương đối cao. Năm 2022, doanh nghiệp sữa này chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%, tương đương 6.000 đồng/cp. Trước đó trong năm 2021, tổng mức cổ tức của IDP lên tới 90% và cũng bằng tiền mặt.

Cổ tức cao song không phải nhà đầu tư nào cũng có thể dễ dàng sở hữu. Thị giá IDP trên thị trường hiện đạt 250.000 đồng/cp, lọt top những cổ phiếu đắt đỏ nhất sàn chứng khoán, thanh khoản tương đối ảm đạm. So với mức giá chào sàn hồi năm 2021, hiện thị giá đã tăng gấp 6 lần.

IDP hiện được biết đến với thương hiệu sữa hộp Kun, Ba Vì và LIF (love in farm). Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua IDP ghi nhận 1.646 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Kết quả, IDP lãi sau thuế 255 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và LNST của IDP lần lượt đạt 4.978 tỷ đồng và 708 tỷ đồng, tăng 13% và 10% so với cùng kỳ.



Năm 2023, Sữa Quốc tế lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 91% mục tiêu lãi cả năm.

Liên quan, IDP vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành gần 1,2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Đối tượng được tham gia mua cổ phiếu ESOP là lãnh đạo và người lao động công ty. Vốn điều lệ IDP dự kiến tăng lên hơn 625 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.