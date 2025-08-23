Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau "check-in", khách Tây mê tít

Làng gốm Bát Tràng, nằm ở ngoại thành Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm gốm hơn 700 năm tuổi.

Bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng. Ảnh: Localvietnam

Nói về làng nghề trăm năm tuổi này, Asiatravelandleisure cho biết, làng gốm Bát Tràng đã trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ Hà Nội (học sinh, sinh viên) vào dịp cuối tuần.

Nơi đây cũng nổi tiếng với du khách nước ngoài, những người muốn tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và truyền thống trong từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Ảnh: Giáo dục Thời đại

Nhiều bạn trẻ và khách Tây rất thích thú với trải nghiệm làm gốm này và dành cả ngày ở chợ để làm quà tặng cho gia đình hoặc bạn bè.

Không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo, các buổi trải nghiệm này còn giúp giới trẻ khám phá giá trị văn hóa truyền thống, rèn luyện kỹ năng và góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường.

Tham gia làm gốm tại Bát Tràng, giới trẻ được tự tay trải qua các công đoạn từ chuẩn bị đất sét, tạo hình, trang trí đến hoàn thiện sản phẩm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, các bạn trẻ có thể tạo ra những chiếc chén, đĩa hay bình hoa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ảnh: Internet

Các buổi trải nghiệm tại Bát Tràng không chỉ là cơ hội để vui chơi mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Giới trẻ được tìm hiểu về lịch sử và kỹ thuật làm gốm, từ đó thêm yêu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bát Tràng không chỉ hấp dẫn bởi giá trị văn hóa mà còn ghi dấu ấn với những nỗ lực phát triển bền vững. Gốm Bát Tràng sử dụng đất sét tự nhiên, một nguồn tài nguyên tái tạo, và được nung ở nhiệt độ cao (1250-1300°C) để tạo ra sản phẩm bền, ít phải thay thế, từ đó giảm rác thải.

Ảnh: Internet

Đặc biệt, làng nghề đã chuyển từ lò nung củi sang lò gas và lò điện hiện đại, giúp giảm lượng khí thải carbon và tiêu thụ năng lượng. Những nỗ lực này giúp Bát Tràng trở thành mô hình làng nghề thân thiện hơn với thiên nhiên.

Ảnh: Localvietnam

Sức hút của Bát Tràng nằm ở sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Các sản phẩm gốm không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa văn hóa, môi trường, khiến hoạt động làm gốm trở thành trải nghiệm vừa vui vẻ vừa ý nghĩa.

Với những giá trị này, Bát Tràng không chỉ là nơi để giới trẻ thư giãn mà còn là cầu nối để họ gắn bó với di sản văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường.