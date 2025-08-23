Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau "check-in", khách Tây mê tít

23-08-2025 - 13:42 PM | Lifestyle

Đây thường xuyên là điểm hẹn cuối tuần của giới trẻ và khách Tây.

Làng gốm Bát Tràng, nằm ở ngoại thành Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm gốm hơn 700 năm tuổi.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau

Bảo tàng Gốm sứ Bát Tràng. Ảnh: Localvietnam

Nói về làng nghề trăm năm tuổi này, Asiatravelandleisure cho biết, làng gốm Bát Tràng đã trở thành điểm đến yêu thích của các bạn trẻ Hà Nội (học sinh, sinh viên) vào dịp cuối tuần.

Nơi đây cũng nổi tiếng với du khách nước ngoài, những người muốn tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và truyền thống trong từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau

Ảnh: Giáo dục Thời đại

Nhiều bạn trẻ và khách Tây rất thích thú với trải nghiệm làm gốm này và dành cả ngày ở chợ để làm quà tặng cho gia đình hoặc bạn bè.

Không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo, các buổi trải nghiệm này còn giúp giới trẻ khám phá giá trị văn hóa truyền thống, rèn luyện kỹ năng và góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường.

Tham gia làm gốm tại Bát Tràng, giới trẻ được tự tay trải qua các công đoạn từ chuẩn bị đất sét, tạo hình, trang trí đến hoàn thiện sản phẩm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, các bạn trẻ có thể tạo ra những chiếc chén, đĩa hay bình hoa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau

Ảnh: Internet

Các buổi trải nghiệm tại Bát Tràng không chỉ là cơ hội để vui chơi mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Giới trẻ được tìm hiểu về lịch sử và kỹ thuật làm gốm, từ đó thêm yêu và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bát Tràng không chỉ hấp dẫn bởi giá trị văn hóa mà còn ghi dấu ấn với những nỗ lực phát triển bền vững. Gốm Bát Tràng sử dụng đất sét tự nhiên, một nguồn tài nguyên tái tạo, và được nung ở nhiệt độ cao (1250-1300°C) để tạo ra sản phẩm bền, ít phải thay thế, từ đó giảm rác thải.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau

Ảnh: Internet

Đặc biệt, làng nghề đã chuyển từ lò nung củi sang lò gas và lò điện hiện đại, giúp giảm lượng khí thải carbon và tiêu thụ năng lượng. Những nỗ lực này giúp Bát Tràng trở thành mô hình làng nghề thân thiện hơn với thiên nhiên.

Sức hút khó cưỡng từ làng nghề 700 tuổi ở Hà Nội, giới trẻ đua nhau

Ảnh: Localvietnam

Sức hút của Bát Tràng nằm ở sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Các sản phẩm gốm không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa văn hóa, môi trường, khiến hoạt động làm gốm trở thành trải nghiệm vừa vui vẻ vừa ý nghĩa.

Với những giá trị này, Bát Tràng không chỉ là nơi để giới trẻ thư giãn mà còn là cầu nối để họ gắn bó với di sản văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường.

Gen Z ở làng nghề Bát Tràng bị gọi là “kẻ huỷ diệt” gia tộc vì làm ra thứ gốm quái dị: Thu nhập 70 triệu/tháng

Theo Chang Li

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới

Hoà Minzy được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thông báo tin quan trọng ngay giữa buổi họp báo ra MV mới Nổi bật

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu? Nổi bật

Tình hình bất ổn của cô vợ lương cao gấp 4 lần chồng, dân mạng nghe xong ngơ ngác toàn tập!

Tình hình bất ổn của cô vợ lương cao gấp 4 lần chồng, dân mạng nghe xong ngơ ngác toàn tập!

13:21 , 23/08/2025
3 nguyên tắc phối màu nội thất chung cư: Điều cuối cùng quyết định tài lộc cả nhà!

3 nguyên tắc phối màu nội thất chung cư: Điều cuối cùng quyết định tài lộc cả nhà!

12:55 , 23/08/2025
Hòa Minzy bắt tay nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung thực hiện MV “đắt nhất” trong sự nghiệp, khẳng định: “Đây là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất”

Hòa Minzy bắt tay nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung thực hiện MV “đắt nhất” trong sự nghiệp, khẳng định: “Đây là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất”

11:40 , 23/08/2025
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9

Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9

11:40 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên