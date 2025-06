Sức mua bắt đầu sôi động, bất động sản phía Nam lấy lại "phong độ" từ quý 2?

Doanh nghiệp địa ốc bước vào "trận chiến" bung hàng

Trải qua giai đoạn biến động về sức cầu, đến nay thị trường địa ốc phía Nam phần nào lấy lại "phong độ". Các nhịp mở bán dự án từ quý 2/2025 "dày" hơn, người mua trong tâm thế sẵn sàng vào thị trường. Mặc dù, tỉ lệ giao dịch chưa hoàn toàn khởi sắc như giai đoạn trước nhưng tỉ lệ hấp thụ trên 70% theo đợt ở một số dự án là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động.

Tại Tp.HCM, sáng ngày 8/6/2025, dự án CitiGrand tại P.Cát Lái, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức) của CĐT Kiến Á chính thức giới thiệu ra thị trường 100 căn hộ. Chỉ trong buổi sáng cùng ngày, tỉ lệ hấp thụ đạt 80% giỏ hàng công bố. Được biết, dự án này còn khoảng 200 căn hộ cuối cùng, đợt này doanh nghiệp bung 100 căn.

Không chỉ tại Tp.HCM, mà một số dự án căn hộ tại Bình Dương, Đồng Nai chào thị trường cũng ghi nhận tín hiệu tích cực.

Chẳng hạn, tại Đồng Nai, ngày 8/6/2205, dự án căn hộ FIATO Airport City của Thang Long Real Group chính thức giới thiệu ra thị trường và nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua. Hơn 300 sản phẩm có chủ trong buổi sáng cùng ngày. Đây cũng là dự án căn hộ hiếm hoi tại khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai) ở thời điểm này.

Cùng ngày, tại Bình Dương, dự án La Pura của Phát Đạt mở bán với tỉ lệ tiêu thụ khá tốt. Trước đó, dự án này có hàng ngàn booking trong thời gian ngắn ra thị trường. Dự án nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, có giá bán từ 46 triệu đồng/m2.

Toạ lạc gần đường Phạm Văn Đồng, dự án Phú Đông Sky Garden (đã hoàn thiện, bàn giao sổ hồng) mở bán các căn cuối cùng trong dự án với mức giá từ 43 triệu đồng/m2/căn 2PN 70m2. Đợt này chủ đầu tư này mạnh tay chiết khấu đến 8% giá trị căn hộ.

Cũng tại Bình Dương, sắp tới, tháp mới dự án TT AVIO trình làng với mức giá từ 35 triệu đồng/m2. Trước đó, tháp đầu tiên của dự án đã thành công với gần 1.000 căn hộ được tiêu thụ.

Tại Long An, Nam Long tiếp tục tổ chức các mini event để giới thiệu các sản phẩm biệt thự, dinh thự trong khu đô thị Waterpoint 355ha. Mỗi căn nhà tại đây có giá hàng chục tỉ đồng, ghi nhận mức độ quan tâm khá tốt, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc.

Cùng khu vực, CĐT Prodezi đẩy mạnh hoạt động giới thiệu loại hình nhà phố, shophouse tại dự án La Home. Trong khi, dự án Eco Retreat Long An của Tập đoàn Ecopark cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hàng tuần, đón lượng khách ổn định.

Phân khúc đất nền tại Long An cũng tận dụng thời điểm này để bung hàng. Tại Long Hậu (Cần Giuộc), khu dự án The 826 EC của công ty Hai Thành chuẩn bị mở bán với giỏ hàng 200 nền. Trong khi, dự án Saigon River Park của chủ đầu tư này hiện đang bán các nền còn lại, nhu cầu quan tâm khá tốt. Giá thứ cấp nhích trên dưới 10% so với đầu năm 2025.

Nếu 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động mua bán bất động sản phía Nam khá chậm nhịp thì từ đầu năm 2025 đến nay, các doanh nghiệp cùng lúc khởi động dự án ra thị trường, thu hút sự quan tâm tích cực từ người mua. Một số dự án ở ngưỡng giá từ 50-60 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM; 30-45 triệu đồng/m2 tại Bình Dương, Đồng Nai có thanh khoản khả quan.

Có thể thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, dòng tiền đang quay trở lại với thị trường bất động sản phía Nam. Trong đó, phân khúc chung cư vẫn là điểm sáng, dù không quá bùng nổ nhưng ổn định. Các dự án có vị trí tốt, mặt bằng giá hợp lý, pháp lý rõ ràng vẫn duy trì được "phong độ" thanh khoản. Sự cạnh tranh về giá bán, chính sách bán hàng cũng bắt đầu diễn ra ở các dự án, doanh nghiệp tạo nên không khí sôi động nhất định trên thị trường.

Giá bất động sản dự báo còn tăng

Thanh khoản căn hộ phía Nam sôi động nhờ nhiều yếu tố. Các cơ quan chức năng đã tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, định giá đất và thủ tục đầu tư, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ cũng thúc đẩy nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, niềm tin của người mua đã trở lại, xu hướng nhân khẩu học tích cực giúp duy trì nhu cầu thực về nhà ở. Trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế, các dự án có pháp lý đầy đủ trở thành lợi thế, thanh khoản tốt.

Theo ông Nguyễn Văn Đính Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản đang cho thấy sự chuyển biến rõ nét, dù chưa thể khởi sắc như giai đoạn trước dịch. Năm 2025, thị trường chứng kiến hàng loạt dự án đầu tư công được tăng tốc triển khai, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh ở nhiều địa phương, các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ… là những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục nhanh hơn.

Do vậy, các phân khúc sản phẩm chính của thị trường được dự báo sẽ có diễn biến tích cực. Trong đó căn hộ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt; bất động sản công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; đất nền, biệt thự, liền kề trở nên sôi động hơn; bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng có cơ hội...

Niềm tin của người mua đã thực sự trở lại, thúc đẩy thanh khoản ở một số dự án BĐS. Ảnh: Minh hoạ

Tuy nhiên, theo ông Đính, việc các địa phương áp dụng bảng giá đất mới dựa trên giá thị trường có thể tạo ra mặt bằng chi phí cao hơn, khiến giá nhà khó giảm, ngay cả khi nguồn cung tăng. Điều này có thể làm giảm khả năng hấp thụ của thị trường, đặc biệt với các dự án cao cấp. Do đó, Chính phủ cần nghiên cứu điều chỉnh chi phí liên quan đến đất đai để giá nhà trở nên phù hợp hơn, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản.

Chia sẻ trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Long cho biết, năm 2025 được xem là thời điểm bắt đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản sau giai đoạn chạm đáy 2022-2024. Ở chu kỳ mới này, thị trường sẽ minh bạch, bền vững hơn với các sắc luật mới được đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Đây cũng là lúc thị trường sẽ đi vào thời kỳ trưởng thành.

Theo vị này, trong chu kỳ mới, hạ tầng giao thông sẽ dẫn dắt thị trường vệ tinh quanh các thành phố lớn. Một khi tiềm năng gia tăng, giá trị bất động sản cũng thay đổi. Hiện nay, quỹ đất tại các đô thị vệ tinh vẫn còn dồi dào và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, từ năm 2026, công thức tính tiền sử dụng đất áp dụng theo bảng giá mới sẽ khiến chi phí này tăng mạnh, do đó giá đất sạch không còn dễ tiếp cận như trước đây.

Cũng khẳng định giá nhà sẽ còn tăng, bà Dương Thùy Dung Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho hay, dù nguồn cung nhà ở năm 2025 được dự báo tăng so với năm 2024 nhưng không có lý do hay yếu tố nào khiến bất động sản có thể giảm giá bán.

Chưa kể, việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trên cả nước cũng là yếu tố giúp bất động sản tăng về nhu cầu và giá bán trong tương lai. Từ nay đến năm 2030, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ được tập trung đầu tư với nguồn lực rất lớn.

Bà chia sẻ, câu chuyện làm sao để cung cấp ra thị trường các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, phù hợp khả năng chi trả của số đông là một thách thức rất lớn lúc này, nhất là khi nhìn vào nguồn cung hiện tại có đến 80% sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. "Bài toán này sẽ chỉ được giải quyết khi tăng cường giãn dân về các khu vực lân cận trung tâm thành phố và để làm được điều đó, đầu tư hạ tầng kết nối phải đi trước một bước. Nếu việc giãn dân đô thị còn diễn ra chậm thì giá nhà ở sẽ còn tăng", bà Dung nhấn mạnh.