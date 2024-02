Sức mua sắm Tết tăng gấp 2-3 lần, siêu thị, cửa hàng tiện lợi "bội thu"

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart (Saigon Co.op), cho biết sức mua của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã đạt ngưỡng cao nhất, tính từ lúc bắt đầu chương trình kinh doanh Tết (cuối tháng 12/2023) đến nay.

Trong tuần cuối cùng trước khi chính thức bước sang năm mới, hệ thống đã đón hơn 2,2 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm. Sức mua sắm Tết tăng gấp 2-3 lần so với tháng kinh doanh bình thường.

Trong đó, hàng hóa được người dân mua sắm nhiều nhất gồm thịt gia súc, thịt gia cầm, bánh chưng, bánh tét, đồ uống, trái cây chưng mâm ngũ quả, bánh kẹo, mứt… Dịch vụ mâm cỗ gia tiên năm nay đặc biệt thu hút khách hàng nhờ sự tiện lợi, đa dạng, chay, mặn đầy đủ.

Đối với những siêu thị nằm trong chung cư, trung tâm thương mại… đơn vị đã linh động đưa các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết như trái cây, hoa… ra sảnh để người tiêu dùng có thể nhanh chóng chọn lựa, không tốn thời gian di chuyển và chờ đợi.

“Toàn hệ thống sẽ sáng đèn đến tận khuya để phục vụ từng người dân mua sắm Tết. 30 Tết (ngày 9/2), hệ thống phục vụ đến 12h trưa. Vào ngày mùng 2 Tết (nhằm ngày 11/2), các siêu thị khu vực T p.HCM sẽ mở cửa trong buổi sáng và chuẩn bị những mặt hàng tươi sống (gà, hoa, trái cây tươi …) để phục vụ những ngày lễ đầu năm của gia đình ”, hệ thống cho biết.

Phía WinCommerce - đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN - cũng cho biết những ngày cận tết, sức mua tăng khoảng 15-20% so với tháng thường trong năm. Trong đó, Wincommerce ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán hàng online tăng khoảng 21% so với Tết 2023, số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng thường và tăng 25% so với cùng kỳ Tết 2023.

Nhóm hàng được mua nhiều gồm: thịt, trái cây, thực phẩm khô, đồ gia dụng, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống, thực phẩm khô. Đơn hàng trung bình dao động khoảng 250-260.000 VND. Riêng từ 30/1 - 5/2, giá trị giỏ hàng trung bình tăng đến 450-460.000 VND.

“Để chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và lễ Tết, WinCommerce đã tích cực đàm phán, làm việc với các nhà cung cấp để thu mua sản lượng lớn từ 2-3 tháng trước đó, tăng sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai các gian hàng bán sản phẩm khuyến mại, mua 1 tặng 1 ngay phía ngoài cửa hàng để kích cầu và đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng ”, đại diện Wincommerce cho biết.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết Giáp Thìn 2024, hệ thống bán lẻ WinCommerce sẽ mở cửa phục vụ Tết cho tới ngày 09/02/2024 (tức 30 Tết Âm lịch) và hoạt động trở lại vào ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết Âm lịch). Cụ thể, siêu thị WinMart sẽ làm việc từ 8h sáng đến 12h trưa ngày 09/02 và mở cửa trở lại từ 8h sáng đến 10h tối ngày 13/2. Cửa hàng WinMart+/WIN sẽ làm việc từ 6h đến 12h trưa ngày 9/2 và mở cửa trở lại từ 7h sáng đến 8h tối ngày 13/2.