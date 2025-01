Sức nặng không tưởng trong lời nói CEO NVIDIA: Chỉ một nhận xét đã "đánh chìm" hàng loạt cổ phiếu máy tính lượng tử

Phát biểu trong một phiên hỏi đáp tại Ngày của các nhà phân tích NVIDIA, CEO Jensen Huang chia sẻ quan điểm: "Nếu bạn nói rằng cần 15 năm nữa để có những máy tính lượng tử rất hữu dụng, đó có lẽ là dự báo lạc quan. Nếu bạn nói 30 năm, điều đó có vẻ hơi bi quan. Nhưng nếu chọn con số 20, tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta sẽ tin vào khả năng đó."

CEO NVIDIA, ông Jensen Huang

Ngay sau tuyên bố này, cổ phiếu của Quantum Computing Inc., D-Wave Quantum Inc. và Rigetti Computing Inc. đã giảm hơn 30%, trong khi IonQ mất khoảng 29% giá trị. Trước đó, những cổ phiếu này đã tăng vọt trong những tháng gần đây nhờ sự phấn khích về tiềm năng của công nghệ máy tính lượng tử, đặc biệt sau thành tựu đột phá của Alphabet Inc. vào tháng trước.

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Quantum Computing đã tăng hơn 1.800% trong 12 tháng qua, lên mức 17,49 USD. Trong cùng khoảng thời gian, Rigetti tăng hơn 1.500% lên 18,39 USD, D-Wave tăng gần 1.000% lên 9,55 USD và IonQ tăng hơn 300% lên 49,59 USD.

Không chỉ ảnh hưởng đến thị trường Mỹ, nhận xét của ông Huang còn tác động mạnh đến các công ty máy tính lượng tử niêm yết tại Trung Quốc. Cổ phiếu của QuantumCTek Co. Ltd và Accelink Technologies Co. Ltd đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Sự sụt giảm đồng loạt của các cổ phiếu công nghệ lượng tử cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc từ lời nói của những nhân vật như CEO NVIDIA. Chỉ một nhận xét thẳng thắn về triển vọng thực tế của ngành đã có thể "đánh chìm" hàng loạt cổ phiếu, làm "bốc hơi" hàng tỷ USD vốn hóa của một lĩnh vực đang được xem là cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực điện toán.