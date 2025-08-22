Sức nóng concert quốc gia khiến sao quốc tế cũng phải “nhường đường”

Sức hút đổi chiều trước làn sóng show quốc bùng nổ

Thị trường concert Việt Nam đang chứng kiến sự đảo chiều ngoạn mục. Loạt show âm nhạc quốc nội gần đây không chỉ cháy vé mà còn thu hút sự quan tâm vượt xa concert ngoại, đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự thành công vang dội của loạt concert nội địa thời gian qua, đặc biệt là hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi, đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của các sân khấu “made in Vietnam” và mở ra một thị trường tiềm năng cho hàng loạt concert quốc nội tiếp theo.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phá đảo doanh thu từ concert

Mới đây, đêm concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi cũng là đêm thứ 6 của chuỗi sự kiện đã khép lại vào tối 10/5 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã chứng kiến “sức nóng” của khán giả dù gặp phải khó khăn về thời tiết. Hàng chục nghìn khán giả đã không ngại dầm mưa để cháy hết mình cùng các anh trai tại sân vận động Mỹ Đình. Tại các chuỗi concert, người hâm mộ cũng mạnh tay chi những project lên tới hàng chục triệu đồng để thể hiện sự ủng hộ và cổ vũ tới 30 Anh Trai tham gia chương trình.

Kết thúc 6 concert tại Hà Nội và TP.HCM, Anh Trai Say Hi tiếp tục tổ chức concert tại Los Angeles (Mỹ) hai ngày 26-27/7, với những con số ấn tượng bao gồm 7.000 khán giả tham dự mỗi đêm và thu về 1,5 triệu USD sau 1 tiếng đồng hồ, đánh dấu cột mốc mở rộng thị trường quốc tế.

Concert Anh Trai Say Hi được đông đảo khán giả trẻ yêu thích

Tiếp nối sự thành công của Anh Trai Say Hi, concert của Em Xinh Say Hi tới đây cũng được diễn ra vào 13/09, đáp lại mong mỏi của fan ngay từ những ngày đầu chương trình phát sóng. Người hâm mộ không khỏi mong ngóng màn trình diễn của hàng loạt các hit tại chương trình sẽ được diễn ra tại concert cùng sự chuẩn bị của các Em Xinh tại concert.

Ngoài ra, đêm diễn khép lại chuỗi concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/9 tại TP.HCM. Trước đó, loạt concert của chương trình đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, liên tục “cháy vé” chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Không chỉ gây ấn tượng ở khâu doanh thu, concert còn gây chú ý bởi những fan project được đầu tư công phu, dành tặng riêng cho các nghệ sĩ trên sân khấu.

Loạt concert quốc gia gây bão

Sau thành công của loạt concert quốc nội trước đó, cộng hưởng cùng bầu không khí sôi động từ dịp lễ 30/4 năm nay, nhiều đại nhạc hội liên tiếp được tổ chức vào các dịp cuối tuần nhằm đón đầu nhu cầu của công chúng. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, loạt chương trình quy mô lớn như V Concert, V Fest, Tổ Quốc Trong Tim, Việt Nam Trong Trôi,... trở thành những sự kiện được khán giả quan tâm.

Chỉ trong hai ngày 9-10/8, Hà Nội đã tiếp đón khoảng hơn 100.000 người tham dự 2 đại nhạc hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cụ thể, 3 đêm nhạc thu hút 100.000 người tham dự trong 2 ngày 9-10/8. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình nghệ thuật Tổ Quốc Trong Tim tối ngày 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình đón hơn 50.000 khán giả.

Sức nóng của concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim

Sức nóng của những “concert quốc gia” này chính là tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại đã thôi thúc người dân Việt, đặc biệt là các bạn trẻ hướng tới ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Nhiều bạn trẻ tích cực chia sẻ khoảnh khắc được “đu concert quốc gia”

Tại Tổ Quốc Trong Tim, sự sáng tạo và đổi mới những ca khúc Cách mạng, đất nước khiến 50.000 khán giả trầm trồ và hoà mình theo lời ca về tình yêu quê hương. Hình ảnh sân vận động Mỹ Đình nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc có lẽ đã là ấn tượng sâu sắc nhất trong tim của mỗi khán giả.

Không dừng lại ở quy mô concert hoành tráng, quy tụ hàng loạt các tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu, các concert quốc gia mà còn được truyền thông mạnh mẽ qua nhiều nền tảng, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Với ý nghĩa sâu sắc mừng kỷ niệm Quốc Khánh của đất nước, các concert đã chạm tới đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi, trở thành tâm điểm trong mùa lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không cần những tên tuổi quốc tế, sân vận động Mỹ Đình vẫn được lấp đầy bởi hàng nghìn trái tim yêu Tổ quốc.

Sự thành công của concert quốc gia không chỉ là trải nghiệm đặc biệt của khán giả khi hướng về ngày đại lễ của Tổ quốc mà còn là khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn bó, đoàn kết khi cùng hoà vào dòng người ca vang khúc ca về đất nước, đồng thanh hô hai tiếng “Việt Nam” và cùng giơ cao trên tay lá cờ Tổ quốc.

Có thể nói, concert quốc gia là sự kết hợp đặc biệt giữa truyền thống và hiện đại, là nơi để mọi người thể hiện tinh thần Việt và cùng hướng về đất nước trong những ngày lễ kỷ niệm lớn. Không cần tới những tên tuổi quốc tế, sân vận động Mỹ Đình vẫn được lấp đầy bởi hàng nghìn trái tim yêu Tổ quốc khi màu đỏ của lá cờ vẫn được phủ kín và âm vang hoà thanh của Quốc Ca vẫn vang vọng.

Hàng nghìn người tập trung chờ phát vé concert quốc gia vào 2 ngày 20-21/8

Nếu trước đây, cảnh tượng hàng nghìn người rồng rắn xếp hàng chỉ để chờ phát vé, check-in vào sân vốn chỉ thấy ở concert siêu sao quốc tế thì năm nay, chính các show concert quốc gia lại khiến giới trẻ Việt phát cuồng. “Concert quốc gia” đang trở thành tâm điểm của đời sống văn hóa. Lần đầu tiên, khán giả trẻ sợ bỏ lỡ đến mức sẵn sàng thức trắng, mang balo gối đầu ngay trên vỉa hè để giữ chỗ phát vé.

Khán giả trẻ từ “đi đu idol” chuyển sang “đi đu concert quốc gia”.Vượt lên tất cả, tình yêu quê hương, đất nước, một lòng hướng đến ngày vui của toàn dân chính là động lực để giới trẻ tham dự chuỗi các sự kiện này. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, đây chính là đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội hay còn gọi là "fandom yêu nước".

Khi concert nội ngày càng bùng nổ, các sự kiện quốc tế dần "nhường đường"

Trước làn sóng bùng nổ của chuỗi concert quốc gia chào mừng đại lễ, từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ riêng hai chương trình Anh Trai đình đám đã tổ chức tới 8 đêm diễn, chưa kể loạt concert quốc nội nổi bật khác của các nghệ sĩ solo như Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn hay ALL-ROUNDER của SOOBIN và hàng loạt các sự kiện âm nhạc kết hợp bởi các Anh Trai, Chị Đẹp cũng thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của khán giả trong nửa đầu năm. Sự đa dạng về phong cách âm nhạc, đầu tư sân khấu bài bản và mức độ kết nối cao với người hâm mộ đã giúp các concert quốc nội liên tục tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhiều đêm diễn nhanh chóng “sold-out” chỉ trong vài giờ.

Trong khi đó, các nghệ sĩ quốc tế cũng không đứng ngoài cuộc đua, khi loạt tên tuổi lớn lần lượt xuất hiện tại Việt Nam: OneRepublic - The Artificial Paradise, 2NE1 - Welcome Back Tour, keshi - Requiem World Tour, Tiffany Young - Here for You, BABYMONSTER - Hello Monsters Tour, Jisoo với fan meeting Light, Love, Action. Đáng chú ý nhất là K-Star Spark in Vietnam - Mega Concert, quy tụ G-Dragon, CL, DPR IAN, TEMPEST và tripleS, từng gây “sập web” khi mở bán vé.

G-Dragon đến Việt Nam là cú nổ show quốc tế của năm nay

Thế nhưng, nếu so sánh về sức nóng và mức độ lan tỏa, các show quốc tế năm nay lại có phần lép vế. Ngoại trừ K-Star Spark in Vietnam với sự xuất hiện của ông hoàng Kpop - G-Dragon đạt hiệu ứng bùng nổ, phần lớn concert ngoại vẫn gặp khó trong việc bán hết vé, đặc biệt ở các khán đài có giá cao. Trái lại, ở mảng nội địa, việc “cháy vé” trong giờ đầu không còn là hiện tượng hiếm hoi.

Tháng 8 không chỉ dừng lại ở các sân khấu trong nước trong chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ, Việt Nam cũng chào đón loạt concert quốc tế như THE K-SHOWTIME (30/8) hay B.I - The Last Parade Tour (23/8) tại TP.HCM.

THE K-SHOWTIME được quảng bá là một đại nhạc hội hội tụ nhiều thế hệ Kpop: từ một huyền thoại Gen 2 như U-KNOW (TVXQ!), Taeyeon (Girls’ Generation), và Key (SHINee), đến biểu tượng Gen 3 sáng giá như Irene & Seulgi (Red Velvet). Đây là một trong những hiếm có khi cả ba thế hệ Kpop cùng hội tụ trên một sân khấu tại Việt Nam, mang tới trải nghiệm âm nhạc giao thoa giữa kinh điển và hiện đại dành cho người hâm mộ Việt.

Trong khi đó, B.I - The Last Parade Tour đánh dấu sự trở lại sân khấu của nam rapper – ca sĩ từng để lại dấu ấn đậm nét qua chương trình 8WONDER. Tour diễn châu Á lần này được xem là một “đặc quyền” hiếm hoi dành cho khán giả Việt Nam, tạo nên sức nóng đặc biệt khi cộng đồng fan háo hức chào đón nồng nhiệt và mong chờ khoảnh khắc hội ngộ cùng nam rapper.

B.I tái ngộ cùng khán giả Việt tại concert solo The Last Parade

Thế nhưng, dựa vào bối cảnh hiện nay và trước thềm một số sự kiện lớn của đất nước, khả năng các concert quốc tế sẽ phải đối mặt với tình trạng “ế vé” càng cao hơn, khi tâm điểm chú ý và ngân sách giải trí của khán giả có xu hướng ưu tiên cho các hoạt động trong nước.

Có thể nói, từ sau Born Pink, làn sóng idol Hàn tổ chức concert tại Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều nghệ sĩ lớn đã thành công thu hút khán giả, tiêu biểu như concert solo của Baekhyun (EXO), Daesung (BIGBANG), hay loạt sự kiện liên tiếp của Super Junior. Bên cạnh concert riêng, các đại nhạc hội kết hợp nhiều nghệ sĩ, thậm chí quy tụ cả nghệ sĩ Hàn và Việt, cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng diễn ra trọn vẹn như dự kiến.

Concert Born Pink từng làm nên kỷ lục doanh thu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Không ít lần, các sự kiện âm nhạc quốc tế khiến fan Việt thất vọng. Điển hình như K-Time Live, dự kiến diễn ra ngày 16 - 17/11/2024 tại SVĐ Mỹ Đình với dàn line-up “khủng” gồm Super Junior D&E, Apink, Highlight, ONF… nhưng lại bị hủy sát ngày, khiến khán giả “chưng hửng”. Trước đó, Giáng sinh Mỹ Đình - Kpop Festival Open Air #2 (2023) cũng chung số phận, bị hủy ngay “giờ G”. Các fandom của nghệ sĩ đã chi mạnh tay mua vé, chuẩn bị project, treo banner và LED khắp Hà Nội, nhưng cuối cùng mất trắng, còn đơn vị tổ chức thì “bốc hơi” khỏi thị trường.

Sự kiện Giáng sinh Mỹ Đình - Kpop Festival Open Air #2 gây thất vọng cho nhiều người hâm mộ

Bên cạnh những trường hợp “biến mất” vào phút chót, không ít sự kiện lại rơi vào cảnh “ế vé” do lượng fan không đủ lớn. Fan meeting của Jinyoung (B1A4) bị hủy, fancon của Park Bom (2NE1) cũng không thể lấp đầy Nhà hát Hòa Bình.

Hiện tại, có lẽ chỉ những tên tuổi tầm cỡ toàn cầu như BLACKPINK hay G-Dragon mới đủ sức “lấp đầy” những sân khấu quy mô lớn như sân vận động Mỹ Đình. Với các nghệ sĩ, thần tượng khác sẽ phải rất chật vật để bùng nổ tại các sự kiện ở Việt Nam.

Phải ngôi sao tầm cỡ như G-Dragon mới có thể lấp sân Mỹ Đình

Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của các concert quốc nội đã phần nào làm lung lay vị thế của các sự kiện quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành giải trí trong nước, khi nhiều nghệ sĩ gạo cội lẫn thế hệ mới có cơ hội tỏa sáng trước khán giả. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra áp lực lớn cho các show quốc tế khi chinh phục được người hâm mộ Việt, buộc phải đầu tư chỉn chu hơn, bởi sự “chọn lọc” khắt khe và không còn dễ bị tác động bởi yếu số show ngoại.