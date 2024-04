Sun Group 50 nghìn tỷ khởi công tổ hợp du lịch biển Hòn Thơm

Tọa lạc tại Hòn Thơm – hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới (Phú Quốc), Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm có quy mô 310 ha, gồm nhiều hạng mục như công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, sân khấu biểu diễn cá heo, nhạc nước, nhà hát, khu nghỉ dưỡng sinh thái…



Chia sẻ về dự án, chủ đầu tư cho biết, triết lý thiết kế và xây dựng của toàn bộ tổ hợp tôn vinh thiên nhiên tuyệt mỹ của biển đảo Hòn Thơm, lấy du khách làm trung tâm và văn hóa, nghệ thuật làm nền tảng. Từ đó phát triển các dịch vụ, tiện ích đẳng cấp, với mục tiêu lớn nhất là đưa con người hòa cùng thiên nhiên, bảo tồn và phát huy tối đa giá trị thiên nhiên cũng như nâng tầm vị thế của đảo Ngọc, bằng những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc riêng có.



Với triết lý và mục tiêu đó, nằm trong tổ hợp là những khu nghỉ đẳng cấp 6 sao như Ritz Carlton Reserve Hon Thom, có thiết kế như được sinh ra từ biển rừng Phú Quốc, sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm giúp nâng cao ý thức của con người với môi trường, giảm thiểu tác động đến thiên nhiên. Trên thế giới, Ritz Carlton Reserve được xem là "hàng hiệu" trong lĩnh vực nghỉ dưỡng. Hiện chỉ có 6 khu nghỉ Ritz Carlton Reserve và Hòn Thơm là điểm đến thứ 7 của thương hiệu "khách sạn của những vị vua" đến từ Mỹ.

Phối cảnh minh họa khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 6 sao Ritz Carlton Reserve Hon Thom. Ảnh Sun Group

Lễ khởi công tổ hợp du lịch biển Hòn Thơm có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Tập đoàn Sun Group đã tham gia vào phát triển kinh tế du lịch và làm đẹp, làm thay đổi nhiều vùng đất, bắt đầu từ Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh rồi đến Tây Ninh, Phú Quốc,... Sau khi chúc mừng thành công của Sun Group, Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần làm đẹp những vùng đất và hoạt động có hiệu quả.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh Sun Group

"Tôi mong Sun Group tiếp tục phát huy tinh thần đi đâu cũng làm thay đổi vùng đất đó, tiếp tục tham gia đóng góp vào an sinh xã hội, phát triển, khơi dậy tiềm năng văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Và tôi cũng mong Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc đồng hành cùng các doanh nghiệp nói chung trong đó có Sun Group để xây dựng, phát triển Phú Quốc nhanh, bền vững, dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm đẹp, đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo tiền tiêu với kinh tế phát triển, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.



Tổ hợp cũng sẽ mang tới những trải nghiệm du lịch sinh thái đúng nghĩa, để du khách được hòa mình cùng tự nhiên, với các hoạt động lặn ngắm san hô, tắm biển, xem cá heo biểu diễn, giao lưu cùng cá heo… Hơn thế, nơi đây cũng sẽ được đầu tư, chăm chút để trở thành một thiên đường nhiệt đới, với việc trồng phủ xanh thêm cho đảo bằng cây trái đặc trưng theo mùa như dừa, xoài và nhiều giống cây nhiệt đới khác.

Về quy hoạch tổng thể, Hòn Thơm đang được tư vấn quốc tế nghiên cứu "xanh hóa", hướng tới sự phát triển bền vững với hạ tầng xanh - thông minh, bằng việc đầu tư hệ thống giao thông thông minh, hệ thống cấp nước, xử lý chất thải, nước thải hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đảo Hòn Thơm sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và những bãi biển đẹp. Ảnh Sun Group

Chia sẻ về tương lai của tổ hợp này, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định: "Lấy công nghiệp văn hóa là kim chỉ nam dẫn đường cho sự phát triển của Sun Group tại Phú Quốc, chúng tôi xác định việc đầu tư tại đảo Ngọc là đầu tư cho tương lai, với định hướng phát triển bền vững, lấy thiên nhiên làm trung tâm. Như vậy, du khách tới Tổ hợp sẽ có được những trải nghiệm đẳng cấp, đa sắc màu và đậm tính nghệ thuật nhưng vẫn được sống trọn vẹn giữa thiên nhiên nhiệt đới trong lành. Với tổ hợp này, Hòn Thơm sẽ trở thành một thiên đường nhiệt đới có khả năng thay thế những điểm đến đã cũ của thế giới".



Thủ tướng đánh giá cao việc các doanh nghiệp, địa phương đưa công nghiệp văn hóa là một trọng điểm để phát triển du lịch. Ảnh Sun Group

Sau thành công của quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Bãi Kem, Mũi Ông Đội và tổ hợp Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town với Cầu Hôn được truyền thông thế giới ngợi ca và các show diễn nghệ thuật đa dạng thể loại, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm là bước đi tiếp theo trong hành trình "làm đẹp những vùng đất" của Tập đoàn Sun Group… Những công trình thể hiện tầm nhìn đầu tư cho tương lai của Sun Group không chỉ góp phần đưa đảo Ngọc thành đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, mà còn mang thế giới tới Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới.