Sun Group mang hệ sinh thái hàng không đến diễn đàn hàng đầu thế giới về phát triển mạng đường bay, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Phối cảnh nhà ga T2, dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc

Kết nối các mắt xích trong hệ sinh thái hàng không - du lịch

Diễn ra từ ngày 21 đến 23/10/2026, Routes World là một trong những diễn đàn quốc tế hàng đầu về phát triển mạng đường bay, quy tụ các hãng hàng không, cảng hàng không, tổ chức du lịch và đại diện điểm đến trên toàn cầu. Đây là nơi các bên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về tiềm năng thị trường và khởi động những kết nối hàng không mới.

Sun Group giới thiệu hệ sinh thái Hàng không tại gian hàng E20, Routes World 2026

Tại gian hàng E20, Sun Group giới thiệu các đơn vị thành viên thuộc Khối Hàng không, gồm hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA); Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, do Tập đoàn quản lý, khai thác thông qua Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC); Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Phú Quốc (SGP); và Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc (SCA). Việc phát triển đồng thời các mắt xích từ vận tải hàng không, hạ tầng sân bay đến dịch vụ mặt đất và suất ăn cho phép Tập đoàn phối hợp chặt chẽ trong toàn chuỗi hoạt động. Với hãng bay quốc tế, mô hình này mở ra nhiều hướng hợp tác, từ phát triển đường bay, phối hợp khai thác đến cung ứng dịch vụ tại sân bay, giúp quá trình mở kết nối mới thuận lợi hơn.

Sun Group hướng tới mở rộng dư địa hợp tác vượt ra ngoài khai thác hàng không đơn thuần

Điểm khác biệt trong định hướng của Sun Group là kết nối hệ sinh thái hàng không với hệ sinht hái du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Phú Quốc cùng các điểm đến khác. Sự kết hợp này tạo nền tảng để các đối tác mở rộng hợp tác từ phát triển nguồn khách, xây dựng sản phẩm du lịch theo thị trường đến kết nối chuyến bay với trải nghiệm tại điểm đến.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đường bay quốc tế ngày càng gắn với sức hấp dẫn của điểm đến, mô hình tích hợp của Sun Group hướng tới gia tăng giá trị xuyên suốt hành trình du khách, đồng thời mở rộng dư địa hợp tác vượt ra ngoài khai thác hàng không đơn thuần.

Phú Quốc trước thềm APEC 2027: mở rộng năng lực kết nối quốc tế

Trọng tâm của Sun Group tại Routes World 2026 là thúc đẩy kết nối hàng không quốc tế tới Phú Quốc, khi Đảo Ngọc bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tập đoàn đang đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Các hạng mục trọng điểm gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ. Theo kế hoạch, các hạng mục này sẽ đưa vào khai thác trong năm 2027 để phục vụ APEC, trong đó nhà ga T2 có công suất thiết kế 24 triệu lượt hành khách mỗi năm. Công trình vừa nâng năng lực tiếp nhận chuyến bay quốc tế, vừa tạo nền tảng hạ tầng cho Phú Quốc phát triển dài hạn như một điểm đến quốc tế.

Đại diện Sun Group gặp gỡ các đối tác hàng không tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, Khối Hàng không Sun Group tổ chức các cuộc gặp song phương với hãng hàng không, cảng hàng không và đối tác phát triển mạng bay. Nội dung trao đổi tập trung vào cơ hội mở đường bay mới, tăng cường kết nối hiện hữu và phát triển nguồn khách quốc tế cho Phú Quốc, từ khách nghỉ dưỡng đến khách doanh nghiệp và du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện (MICE) trong năm APEC.

Sự hiện diện tại Routes World 2026 là bước tiếp theo trong định hướng mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Khối Hàng không Sun Group. Trước thềm APEC 2027, Tập đoàn hướng tới phát triển đồng bộ hãng bay, hạ tầng sân bay, dịch vụ hàng không và hệ sinh thái du lịch, mở rộng kết nối giữa Phú Quốc với các thị trường quốc tế và góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn cho Đảo Ngọc.