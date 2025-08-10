Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé vào tháng 10/2025

Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA)- hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển- chính thức đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Airbus A321NX là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 tàu bay sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025. ﻿Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức), thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321.

A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện với không gian thoáng đãng vượt trội nhờ trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn.

Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Cùng ngày, Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn giữa Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank đã diễn ra. Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Được biết, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã được cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào tháng 6/2025.

Theo chủ trương chấp thuận, Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ có tổng quy mô đội bay dự kiến đến năm 2030 là 31 máy bay. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 98,81 triệu USD).

Mục tiêu của dự án là thành lập một hãng hàng không mới với mô hình kinh doanh chính là vận chuyển hành khách bằng đường hàng không thương mại, kết hợp khai thác mô hình charter phục vụ khách du lịch đi đến các trung tâm du lịch, kinh doanh của Việt Nam và thế giới, điển hình là các vùng biển đảo du lịch nổi tiếng, các trung tâm tài chính thương mại nhộn nhịp.

Theo thông tin từ nhà đầu tư, hãng lựa chọn phát triển mạng bay với Phú Quốc làm điểm trung tâm, kết nối "đảo Ngọc" với các thành phố lớn trong và ngoài nước, trong đó có các thị trường chưa có đường bay thẳng tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Về phía thị trường nội địa, mạng lưới bay của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa Phú Quốc và các tỉnh thành, không chỉ tập trung vào hai đầu Hà Nội – Tp.HCM mà còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận đảo đối với người dân từ các địa phương khác.