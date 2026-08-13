Sun PhuQuoc Airways thêm lựa chọn khám phá Việt Nam cho du khách Tây Nam Trung Quốc

Cùng với đường bay Phú Quốc - Thành Đô đã khai thác từ tháng 7, SPA hiện cung cấp tổng cộng 07 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Thành Đô và Việt Nam, tạo thêm điều kiện để du khách kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một hành trình.

Đường bay TP.HCM - Thành Đô được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu và thứ Bảy. Chuyến bay 9G640 khởi hành từ TP.HCM lúc 16h35 và đến Thành Đô lúc 21h05; chiều ngược lại, chuyến 9G641 cất cánh từ Thành Đô lúc 22h05 và hạ cánh tại TP.HCM lúc 0h55 ngày hôm sau.

Nhân dịp khai trương, Sun PhuQuoc Airways triển khai ưu đãi dành cho khách đi theo nhóm trên đường bay TP.HCM - Thành Đô. Chương trình áp dụng từ ngày 4/8 đến 4/9/2026 cho các chuyến bay khởi hành từ 12/8/2026 đến 31/3/2027, với mức giảm 15% cho nhóm 2 hành khách và 20% cho nhóm từ 3 hành khách trở lên.

Với việc đồng thời khai thác hai đường bay đến Thành Đô, hành khách từ Tây Nam Trung Quốc có thêm lựa chọn để bắt đầu hành trình tại TP.HCM, tiếp tục khám phá các điểm đến phía Nam hoặc kết hợp nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Ở chiều ngược lại, hành khách từ Việt Nam có thêm kết nối trực tiếp tới Thành Đô - một trung tâm kinh tế, văn hóa và hàng không quan trọng của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Đường bay TP.HCM - Thành Đô được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý của mạng bay Trung Quốc mà Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng: không chỉ kết nối từng thành phố với Phú Quốc, mà mở ra khả năng kết hợp nhiều điểm đến trong một hành trình.

Anh Lê Hoàng Nam, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc, chia sẻ: "Điều tôi quan tâm nhất khi chọn hãng bay là đúng giờ và dịch vụ chỉn chu. Chuyến bay hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, thủ tục nhanh, tiếp viên niềm nở, đồ ăn rất ngon. Tôi nghĩ đây sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người thường xuyên công tác như tôi."

Du khách thuận tiện sắp xếp lịch trình đa điểm với Sun PhuQuoc Airways

Trong khi đó, chị Li Na, du khách đến từ Thành Đô, cho biết: "Gia đình tôi dự định dành vài ngày ở TP.HCM trước khi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. Việc Sun PhuQuoc Airways khai thác các đường bay thẳng từ Thành Đô giúp việc lên kế hoạch thuận tiện hơn rất nhiều. Chuyến bay hôm nay mang lại trải nghiệm thoải mái và dịch vụ vượt kỳ vọng của tôi."

Trên đường bay mới, SPA tiếp tục mang đến tiêu chuẩn dịch vụ full-service theo định hướng "Nghỉ dưỡng trên không" (Resort in the Sky): hành lý ký gửi và suất ăn theo hạng vé, hệ thống giải trí không dây IFE, cùng phong cách phục vụ được chăm chút để thời gian trên máy bay trở thành một phần đáng tận hưởng của hành trình. Hội viên Sun Signature tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để quy đổi thành đặc quyền trên toàn hệ sinh thái Sun Group, từ hàng không đến nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí.

Hành khách nhận quà lưu niệm chào mừng của hãng

Thị trường Trung Quốc với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người và Thành Đô, một trong những đầu mối lớn của khu vực Tây Nam Trung Quốc, với khả năng kết nối thuận lợi tới các tỉnh, thành lân cận, tiếp tục là một trong những trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng bay của SPA.

Sun PhuQuoc Airways sẽ mở rộng thêm nhiều điểm đến tại Trung Quốc

Trên nền tảng các kết nối đã được thiết lập, Sun PhuQuoc Airways dự kiến tiếp tục mở rộng mạng bay tại Trung Quốc, hướng tới các điểm đến như Thượng Hải, Thâm Quyến và một số thành phố khác. Hãng đồng thời xúc tiến mở rộng mạng bay tới Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan, qua đó từng bước mở rộng khả năng tiếp cận Phú Quốc từ các thị trường quốc tế.

Từ tháng 9/2026, Airbus A330 sẽ được đưa vào khai thác, tạo nền tảng cho các đường bay tầm trung và đường dài, từng bước hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World".