Loại thịt "tốt bậc nhất thế giới" hóa ra ở Việt Nam lại chẳng hề xa lạ

Nhắc đến "thịt tốt cho sức khỏe", phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến thịt gà hoặc thịt lợn những món quen thuộc xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Thế nhưng, có một loại thịt lại được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, từng được ví như "một trong những loại thịt tốt bậc nhất thế giới", mà ở Việt Nam lại chẳng hề xa lạ. Điều thú vị là nhiều người có thể đã ăn loại thịt này từ lâu nhưng chưa biết nó được đánh giá cao đến vậy, theo Sohu.

Dù không phổ biến như thịt gà, thịt heo hay thịt bò, thịt chim bồ câu từ lâu đã được dân gian đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, với quan niệm "ăn một con bồ câu bằng ba con gà". Thịt bồ câu giàu protein, carnosine, sắt, kẽm và selen, những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú, thịt bồ câu có thể góp phần bổ sung năng lượng, hỗ trợ sức khỏe và phục hồi thể lực, đặc biệt phù hợp trong chế độ ăn của người lớn tuổi hoặc người đang trong giai đoạn hồi phục sau ốm. Đây cũng là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn bổ dưỡng như cháo bồ câu, bồ câu hầm hay bồ câu nấu thuốc bắc.

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Theo Đông y, thịt chim bồ câu có vị ngọt mặn, tính bình có giá trị dược liệu cao, là loại thực phẩm tốt cho người già, trẻ em, người bệnh và sản phụ.

Thịt chim bồ câu có tác dụng bổ thận kiện tì vị, ích khí huyết. Dùng cho trường hợp gầy yếu, hư nhược, tiêu khát, hay quên, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng không tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh...

Thịt chim bồ câu giàu protein cùng nhiều dưỡng chất khác như vitamin A, B1, B2, E, các muối khoáng và các khoáng chất như canxi, photpho, magie, kali, sắt… có thể chế biến thành nhiều món ăn nhưng hôm nay bạn hãy thử làm món chim quay đơn giản dưới đây để đãi cả nhà nhé.

Món bổ dưỡng chim câu hầm

Chim câu hầm từ lâu được xem là món ăn bổ dưỡng, thường xuất hiện trong thực đơn dành cho trẻ em, phụ nữ sau sinh và người mới ốm dậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với món ăn này, đặc biệt là những người mắc gout hoặc có acid uric máu cao.

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chia sẻ với Vietnamnet thịt chim câu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Trung bình 100g thịt chim câu cung cấp khoảng 18-23g protein, 4-5mg sắt, cùng kẽm, vitamin nhóm B như B6, B12, niacin và các khoáng chất như phốt pho, selen. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, hoạt động của hệ thần kinh và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

So với nhiều loại thịt đỏ, thịt chim câu có hàm lượng chất béo tương đối thấp nhưng vẫn giàu protein chất lượng cao. Đặc biệt, sắt trong thịt chim câu chủ yếu ở dạng heme iron – dạng sắt có khả năng hấp thu tốt hơn so với sắt từ thực vật. Vì vậy, nếu được sử dụng hợp lý, thịt chim câu có thể là một lựa chọn giàu dinh dưỡng trong khẩu phần ăn.

Không phải cứ hầm lâu là càng bổ

Nhiều người có quan niệm rằng nước hầm chim câu mới là phần bổ dưỡng nhất và thường bỏ phần thịt sau khi nấu. Tuy nhiên, điều này chưa thực sự chính xác.

Phần lớn protein và các vi chất dinh dưỡng vẫn nằm trong thịt. Nước hầm chủ yếu chứa một phần axit amin hòa tan, gelatin từ mô liên kết và một số khoáng chất. Do đó, nếu chỉ uống nước mà bỏ thịt, cơ thể có thể không nhận được lượng dưỡng chất như kỳ vọng.

Đáng lưu ý hơn, cách hầm trong thời gian dài, đặc biệt khi nấu nước dùng cô đặc, có thể làm một lượng purin từ mô động vật hòa tan vào nước. Đây là vấn đề cần quan tâm ở những người có rối loạn chuyển hóa acid uric.

Một số nhóm khác cũng cần lưu ý

Bên cạnh người mắc gout và tăng acid uric máu, một số đối tượng cũng nên ăn chim câu hầm ở mức độ phù hợp.

- Người mắc bệnh thận mạn: cần kiểm soát lượng protein theo tình trạng bệnh và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

- Người rối loạn mỡ máu: nên chú ý cách chế biến, đặc biệt tránh cho quá nhiều mỡ hoặc kết hợp với các nguyên liệu giàu chất béo.

- Người có chế độ ăn cần kiểm soát dinh dưỡng: nên cân đối khẩu phần thay vì xem chim câu hầm như một món "đại bổ" có thể ăn càng nhiều càng tốt.

Nhìn chung, chim câu là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng giá trị của món ăn phụ thuộc cả vào đối tượng sử dụng và cách chế biến. Với người khỏe mạnh, có thể đưa chim câu vào chế độ ăn đa dạng với lượng phù hợp. Trong khi đó, người mắc gout, bệnh thận hoặc các rối loạn chuyển hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn khẩu phần phù hợp.