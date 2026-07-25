4 loại thịt chứa nhiều cholesterol nhất

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng cholesterol từ thực phẩm mà mỗi người tiêu thụ mỗi ngày nên ở mức dưới 300mg. Với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, con số này không nên vượt quá 200mg. Khi cholesterol và các chất béo trong máu tăng cao, sức khỏe tim mạch có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Theo Mayo Clinic, một trong những yếu tố góp phần gây rối loạn mỡ máu là thói quen thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo và cholesterol. Lượng chất béo dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, khiến nguy cơ mắc các bệnh liên quan tăng lên.

Trong chế độ ăn hằng ngày, 4 nhóm thịt dưới đây chứa nhiều cholesterol hoặc chất béo bão hòa, mọi người cần đặc biệt chú ý đến khẩu phần và tần suất sử dụng.

1. Nội tạng động vật

Gan, cật và tim là những loại nội tạng chứa lượng cholesterol đặc biệt cao.

Lượng cholesterol trong một số loại nội tạng động vật (Ảnh: AI khởi tạo).

Đáng chú ý, 100g gan cừu hoặc cật lợn đã cung cấp hơn 400mg cholesterol. Đây là mức vượt ngưỡng khuyến nghị đối với cả người khỏe mạnh.

Một lưu ý khác đó là gan tuy ít chất béo bão hòa và giàu sắt, đồng, kẽm cùng các vitamin A, B, D nhưng không nên ăn quá nhiều vì lượng vitamin A cao. Khuyến nghị được Heart UK - tổ chức từ thiện tại Vương quốc Anh chuyên về cholesterol và sức khỏe tim mạch - dẫn lại là không ăn quá một khẩu phần gan hoặc pate gan mỗi tuần.

2. Thịt đỏ

Thịt đỏ (Ảnh: Adobe Stock).

Theo Cleveland Clinic, một số loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Ví dụ, một khẩu phần khoảng 113g thịt bò xay làm từ 80% thịt nạc chứa 80,2mg cholesterol và gần 8g chất béo bão hòa.

Người ăn thịt đỏ có thể lựa chọn thịt xay chứa ít nhất 90% thịt nạc hoặc những phần thịt ít mỡ như thăn. Một lựa chọn khác là chuyển sang các nguồn protein động vật ít béo hơn, chẳng hạn thịt gia cầm bỏ da được nướng hoặc thịt gia cầm xay nạc.

3. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn (Ảnh: Shutterstock).

Thịt xông khói, xúc xích thường được sản xuất từ những phần thịt bò hoặc thịt lợn nhiều mỡ. Đây cũng là nhóm thực phẩm có hàm lượng natri cao nhưng giá trị dinh dưỡng thấp, vì vậy Cleveland Clinic khuyến nghị nên hạn chế nói chung.

Trong trường hợp sử dụng thịt chế biến sẵn, nên ưu tiên sản phẩm ít qua chế biến hơn hoặc các loại xúc xích, thịt nguội được làm từ thịt gà hay gà tây nạc.

4. Thịt chiên, rán

Thịt chiên, rán (Ảnh: Bonappetit).

Gà rán còn da và những thực phẩm được nấu trong nồi chiên ngập dầu có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol từ chính lượng dầu được sử dụng trong quá trình chế biến.

Các chuyên gia của Cleveland Clinic gợi ý nên thay thế thịt chiên, rán bằng thịt bỏ da nướng, luộc, hấp. Khoai tây chiên có thể chuyển sang khoai tây nướng hoặc trộn với một lượng nhỏ dầu ô liu trước khi nướng. Nồi chiên không dầu cũng là cách tạo hương vị gần giống món chiên nhưng với lượng chất béo thấp hơn.

Có cần loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm nhiều cholesterol khỏi chế độ ăn?

Heart UK cho biết phần lớn mọi người không cần cắt bỏ hoàn toàn cholesterol trong thực phẩm nếu duy trì một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng. Việc hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa quan trọng hơn, bởi chất béo bão hòa có thể làm cholesterol máu tăng lên.

Sự điều độ vẫn là yếu tố then chốt. Nhiều người có thể ăn với lượng vừa phải những thực phẩm giàu cholesterol nhưng ít chất béo bão hòa. Điều cần quan tâm là tổng thể chế độ ăn và việc duy trì các lựa chọn lành mạnh trong phần lớn thời gian.

“Hãy ăn những thực phẩm này một cách điều độ, không nên ăn hằng ngày”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpano nhắn nhủ trên Cleveland Clinic.

Người chưa biết cách xây dựng chế độ ăn phù hợp có thể trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Thực đơn khi đó có thể được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe và mục tiêu của từng người.