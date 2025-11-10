Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

10-11-2025 - 21:52 PM | Sống

Nếu chọn nhầm, nguy cơ tiếp xúc với hóa chất, vi khuẩn và độc tố là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thịt là nguồn cung cấp đạm quan trọng và xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm của thịt phụ thuộc rất lớn vào khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản. Nếu chọn nhầm, nguy cơ tiếp xúc với hóa chất, vi khuẩn và độc tố là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có 4 loại thịt nên tuyệt đối tránh mua.

1. “Cá diesel”, “cá tẩm bột giặt”

Một số đối tượng gian thương lợi dụng thủ thuật để cá trông tươi hơn bằng cách cho thêm diesel vào nước làm giảm lượng không khí trong nước, khiến những con cá đang giãy giụa bơi lội dữ dội và trông có vẻ linh hoạt, hoặc ngâm cá trong dung dịch formaldehyde rồi phun thêm chất tạo bọt giống bột giặt để tạo độ bóng bề ngoài. Những chất này có khả năng gây kích ứng tiêu hóa, làm tổn hại gan và có liên quan nguy cơ ung thư cho người tiêu dùng.

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn- Ảnh 1.

Khi mua cá, nếu thấy mùi dầu, mùi hắc nghi ngờ hóa chất, hoặc thân cá cứng bất thường, người dân nên tránh.

2. Thịt cấp đông quá lâu

Thịt đông lạnh không sai, nhưng nếu thịt đã qua bảo quản quá lâu, nguy cơ oxy hoá chất béo và phân hủy protein sẽ cao, sinh ra các hợp chất độc. Một số vụ việc được phanh phui trước đây ở Trung Quốc, loại thịt này còn được gọi là “thịt xác sống”.

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn- Ảnh 2.

Người tiêu dùng nên chú ý giá bán, màu sắc, mùi sau khi rã đông và ưu tiên mua thịt tại siêu thị hoặc cửa hàng có uy tín.

3. Cổ heo có điểm đỏ, xám nghi bệnh

Vùng cổ heo là nơi có nhiều hạch lympho. Nếu phần này có màu sắc bất thường, dạng hạch, đó có thể là mô bệnh. Mặc dù quy trình giết mổ tiêu chuẩn sẽ loại bỏ phần này, người dân khi mua vẫn cần quan sát kỹ.

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn- Ảnh 3.

4. Tôm có màu quá đỏ, nghi bị “nhuộm màu”

Một số trường hợp tôm có thể được nhuộm sắc tố bị cấm sử dụng trong thực phẩm để tạo vẻ tươi mới. Nếu lau bằng khăn ướt thấy lem màu hoặc ngâm nước ấm thấy nước đổi màu đục, có thể nghi ngờ bị can thiệp.

4 loại thịt đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn- Ảnh 4.

Giới chuyên môn cho rằng ăn thịt an toàn không chỉ là tránh thực phẩm bị can thiệp hoá chất, mà còn phải chú ý cách ăn. Nội tạng động vật dù chứa nhiều vi chất nhưng cũng có nguy cơ tồn lưu kim loại nặng, nên không nên ăn thường xuyên. Các loại thịt tẩm ướp sẵn cũng cần hạn chế vì chứa nhiều muối và nitrit.

Trong báo cáo từng đăng trên các tạp chí y khoa lớn, tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn mỗi ngày có liên quan tăng nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Vì vậy, nguyên tắc ăn thịt hợp lý vẫn là kiểm soát lượng, đa dạng lựa chọn và ưu tiên phương pháp chế biến phù hợp.

Về bảo quản, nhiệt độ lạnh giúp kìm hãm vi sinh vật, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Nếu phải trữ đông, người dân cần ghi nhớ thời gian bảo quản phù hợp với từng loại thịt và nên sử dụng càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: CCTV

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ! Nổi bật

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu Nổi bật

10 ngày nữa sẽ có 4 con giáp đón tin vui, tài chính thịnh vượng, cuộc sống viên mãn

10 ngày nữa sẽ có 4 con giáp đón tin vui, tài chính thịnh vượng, cuộc sống viên mãn

21:32 , 10/11/2025
Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư

Người 60 tuổi muốn sống thêm 20, 30 năm nữa phải nhớ 3 điều: Vô ưu, vô tư

21:28 , 10/11/2025
Loại rau từng chỉ cho lợn ăn giờ là “rau chống ung thư” giá cao ngất trên thế giới, nhiều người còn tranh nhau mua: Mọc đầy ở Việt Nam

Loại rau từng chỉ cho lợn ăn giờ là “rau chống ung thư” giá cao ngất trên thế giới, nhiều người còn tranh nhau mua: Mọc đầy ở Việt Nam

21:24 , 10/11/2025
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, dự báo nhiệt độ thấp nhất khiến nhiều người giật mình

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, dự báo nhiệt độ thấp nhất khiến nhiều người giật mình

21:00 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên