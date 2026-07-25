Loại cá có vẻ ngoài xấu xí nhưng lại là "kho báu dinh dưỡng": Thịt dày, ít tanh, giàu omega-3

Nếu bắt gặp cá tầm ngoài chợ hoặc siêu thị, đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho bữa cơm gia đình. Không chỉ nổi bật bởi phần thịt dày, chắc và gần như không có xương dăm, cá tầm còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Khác với đa số các loài cá nước ngọt, cá tầm có cấu tạo khá đặc biệt. Thay vì hệ xương cứng với nhiều xương dăm, cơ thể cá chủ yếu là sụn mềm, giúp việc thưởng thức trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, cá tầm thường được nhiều người gọi là "cá không xương", dù trên thực tế vẫn có hệ sụn nâng đỡ cơ thể.

Thịt cá tầm có màu trắng, thớ dày, săn chắc, vị ngọt tự nhiên và ít mùi tanh. Đây cũng là lý do loài cá này xuất hiện phổ biến trong thực đơn của các nhà hàng cũng như trên mâm cơm gia đình.

Cá tầm từ lâu đã được xem là một trong những loài thủy sản quý, từng xuất hiện chủ yếu trong các nhà hàng cao cấp nhờ hương vị đặc biệt và giá trị dinh dưỡng nổi bật. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi việc nuôi cá tầm phát triển tại nhiều địa phương trong nước, loại cá này dần trở nên phổ biến hơn và dễ dàng xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình.

Điểm tạo nên sự khác biệt của cá tầm nằm ở cấu tạo đặc biệt của cơ thể. Không giống nhiều loại cá nước ngọt thường có nhiều xương dăm, cá tầm gần như không có hệ xương cứng mà chủ yếu là phần sụn mềm. Nhờ vậy, cá dễ chế biến, dễ thưởng thức, đồng thời sở hữu phần thịt dày, chắc, ngọt tự nhiên và ít tanh.

Giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch và xương khớp

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, cá tầm còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng.

Thịt cá chứa lượng protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, thích hợp với người cần bồi bổ sức khỏe, người cao tuổi hoặc trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Đặc biệt, cá tầm là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Đây là nhóm chất béo có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng não bộ, giảm phản ứng viêm và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu khi được bổ sung trong chế độ ăn hợp lý.

Bên cạnh đó, cá tầm còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin D, vitamin B12, canxi, photpho và selen. Những dưỡng chất này giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Phần sụn cá cũng được nhiều người ưa chuộng vì chứa collagen tự nhiên cùng hàm lượng canxi đáng kể, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp và làn da.

Ngoài thịt cá, trứng cá tầm (caviar) là một trong những thực phẩm cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Loại thực phẩm này giàu protein, omega-3 và vitamin B12, mang lại nhiều lợi ích cho hệ tim mạch, thần kinh và não bộ.

Dễ chế biến thành nhiều món ngon

Về hương vị, nếu cá hồi nổi bật với độ béo đặc trưng thì cá tầm lại ghi điểm nhờ vị thịt ngọt, săn chắc, ít tanh và không dễ gây ngán. Bên cạnh đó, việc được nuôi tại nhiều địa phương trong nước giúp cá tầm ngày càng phổ biến hơn, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng với nguồn cung ổn định.

Một trong những ưu điểm lớn của cá tầm là có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau mà vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên của thịt.

Món cá tầm nướng riềng mẻ được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng của riềng, mẻ hòa quyện với vị béo nhẹ của cá. Khi nướng, lớp da săn giòn trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và mọng nước.

Ảnh minh họa

Lẩu cá tầm cũng là lựa chọn quen thuộc, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh. Nước dùng ngọt thanh từ cá kết hợp với các loại rau và nấm tạo nên món ăn vừa đậm đà vừa không bị ngấy.

Ngoài ra, cá tầm còn phù hợp để chế biến thành nhiều món hấp dẫn khác như:

- Cá tầm nướng muối ớt

- Cá tầm hấp gừng hành

- Canh chua cá tầm

- Cá tầm om mẻ

- Cá tầm áp chảo sốt chanh dây

- Cá tầm nấu măng chua

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Nhờ phần thịt chắc, ít xương dăm và hương vị dễ ăn, cá tầm phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người ngại ăn cá nhiều xương.

Để có món ăn ngon, nên chọn cá tầm còn sống hoặc cá tươi có mắt trong, mang đỏ, thân săn chắc và không có mùi lạ. Sau khi mua, nên sơ chế sạch lớp nhớt bên ngoài bằng muối hoặc chanh để thịt cá thơm hơn.

Dù giàu dinh dưỡng, cá tầm cũng nên được sử dụng với lượng phù hợp trong một chế độ ăn cân bằng, kết hợp đa dạng các nguồn thực phẩm khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Trúc Chi (t/h)