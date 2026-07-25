Rõ ràng tối qua đã ăn khuya, sao sáng ra vẫn đói cồn cào muốn ăn thật nhiều? Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 3 nguyên nhân: Không phải do bạn ăn quá ít

Không ít người từng rơi vào tình huống khá khó hiểu: Tối hôm trước vừa ăn tối đầy đủ, thậm chí còn "lót dạ" thêm một bữa khuya, vậy mà sáng hôm sau vừa mở mắt đã thấy bụng réo liên hồi, đói đến mức chỉ muốn lao ngay vào bánh mì, đồ ngọt hay các món nhiều tinh bột.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trương Nghi Đình (Đài Loan, Trung Quốc), cảm giác đói dữ dội ngay sau khi thức dậy không đồng nghĩa với việc cơ thể thiếu năng lượng từ hôm trước. Thay vào đó, nguyên nhân có thể nằm ở chất lượng giấc ngủ, sự dao động của đường huyết hoặc những thay đổi về hormone trong cơ thể.

1. Ăn quá nhiều đồ ngọt hoặc tinh bột tinh chế vào buổi tối

Những thực phẩm như bánh ngọt, bánh quy, mì ăn liền, trà sữa hay các loại đồ uống nhiều đường có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến lượng đường trong máu tăng rất nhanh sau khi ăn rồi lại giảm mạnh trong thời gian ngắn.

Khi đường huyết tụt nhanh, cơ thể có thể xuất hiện phản ứng tương tự hạ đường huyết, khiến bạn thức dậy với cảm giác đói cồn cào. Một số người còn gặp các triệu chứng như run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc choáng váng.

Điều này lý giải vì sao dù đã ăn khá nhiều vào tối hôm trước, sáng hôm sau bạn vẫn cảm thấy "đói không chịu nổi".

2. Thiếu ngủ làm hormone kiểm soát cơn đói bị rối loạn

Nhiều nghiên cứu cho thấy thời gian ngủ quá ngắn hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể làm mất cân bằng hai hormone quan trọng điều hòa cảm giác thèm ăn.

Cụ thể, hormone ghrelin - còn gọi là hormone kích thích cảm giác đói - sẽ tăng lên, trong khi leptin, hormone tạo cảm giác no, lại giảm xuống.

Hệ quả là dù cơ thể không thực sự thiếu năng lượng, bạn vẫn cảm thấy rất đói ngay khi thức dậy, đồng thời có xu hướng thèm những thực phẩm giàu đường, nhiều chất béo như bánh ngọt, đồ chiên rán hoặc thức ăn nhanh.

3. Phản ứng tăng cortisol khi thức dậy

Một nguyên nhân khác ít được chú ý là hiện tượng phản ứng cortisol khi thức dậy (Cortisol Awakening Response).

Vào mỗi buổi sáng, nồng độ cortisol trong cơ thể sẽ tăng lên một cách tự nhiên để giúp cơ thể chuyển từ trạng thái ngủ sang tỉnh táo. Đồng thời, hormone này cũng kích thích gan giải phóng glucose vào máu nhằm cung cấp năng lượng cho các hoạt động đầu ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn đang chịu nhiều căng thẳng, ngủ không ngon hoặc khả năng điều hòa đường huyết kém, sự gia tăng cortisol này có thể khiến cảm giác đói trở nên rõ rệt hơn bình thường.

Làm gì để hạn chế tình trạng sáng nào cũng đói cồn cào?

Theo chuyên gia, thay vì vội vàng tìm đồ ăn ngay khi vừa thức dậy, bạn nên:

Uống một cốc nước trước để bù lượng nước mất đi sau một đêm ngủ.

Tránh uống cà phê khi bụng còn đói.

Ưu tiên bữa sáng giàu protein như trứng, ức gà, sữa chua không đường hoặc sữa đậu nành không đường để kéo dài cảm giác no và giúp ổn định đường huyết.

Hạn chế bánh mì trắng, bánh ngọt hay các loại tinh bột tinh chế.

Thay thế bằng carbohydrate phức hợp như yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp cùng rau xanh và nguồn đạm chất lượng.

Bên cạnh đó, duy trì lịch sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc mỗi ngày cũng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cơn đói vào buổi sáng.

Khi nào cần đi khám?

Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác đói dữ dội kèm theo run rẩy, vã mồ hôi, chóng mặt hoặc nghi ngờ hạ đường huyết, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc đang sử dụng thuốc hạ đường huyết, nên sớm đến cơ sở y tế để được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đánh giá.

Các chuyên gia lưu ý, đừng chỉ cố gắng ăn nhiều hơn để "chữa đói". Điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân thực sự phía sau cảm giác đói bất thường này để có hướng điều chỉnh phù hợp, giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Theo nguồn Mirror Media)