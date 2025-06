Súng nổ, cảnh sát bị thương, biên giới đóng cửa: Căng thẳng biên giới Thái Lan và Campuchia ngày càng leo thang

Tờ Pattaya Mail (Thái Lan) ngày 22/6 đưa tin, đã có tiếng súng nổ và một cảnh sát bị thương khi 23 công dân Thái Lan bị chính quyền nước này bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên trái phép vào Campuchia.

Trong số này, 22 người là người tìm việc ở Campuchia và một người là kẻ buôn người.

Một số người cố gắng vượt biên sang làm việc tại một sòng bạc ở Poipet của Campuchia, trong khi những người khác có ý định vượt biên vào Campuchia để tìm việc làm.

Những người này đã trả cho những kẻ buôn người từ 2.500 đến 5.000 baht (tương đương 2 - 4 triệu VNĐ) để vượt biên.

Họ bị bắt vào khoảng 11 giờ đêm ngày 20/6, tại xã Khlong Nam Sai, huyện Aranya, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Vụ bắt giữ đã dẫn tới việc cảnh sát phải nổ súng và một cảnh sát bị thương.

23 công dân Thái Lan đã bị chính quyền nước này bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên trái phép vào Campuchia. Ảnh: Pattaya Mail

Hai nước đóng cửa biên giới

Theo tờ Bangkok Post, Thái Lan và Campuchia đã đóng cửa một số cửa khẩu biên giới trong động thái trả đũa, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng khi Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang nỗ lực để cứu chính phủ của bà khỏi cuộc khủng hoảng chính trị gây ra bởi một cuộc điện thoại với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ trong cuộc tranh chấp biên giới kéo dài nhiều tuần giữa hai nước.

Trong thông báo vào ngày 21/6, Trung tướng Boonsin Phadklang - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan - cho biết quân đội đã đóng cửa khẩu Chong Sai Taku ở tỉnh Buri Ram, phía đông bắc nước này, giáp biên giới với Campuchia. Lệnh này dựa trên một lệnh khác từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cho phép Quân khu 2 kiểm soát việc mở và đóng các cửa khẩu dọc biên giới hai nước.

Lý do đóng cửa được ông Phadklang nêu ra là “để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của công dân Thái Lan, và hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ hiệu quả ở các khu vực biên giới và an ninh quốc gia”.

Đáp lại, Mean Chanyada - Thống đốc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia - tuyên bố rằng phía Campuchia đã đóng cửa trạm kiểm soát biên giới Choub Korki - nơi kết nối trực tiếp với cửa khẩu Chong Sai Taku - cho đến khi "tình hình trở lại như trước ngày 7/6".

Tờ Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 22/6 phát biểu trên mạng xã hội rằng ông đã cho phép Thống đốc Chanyada thực hiện hành động này để đáp trả quyết định đơn phương của quân đội Thái Lan.

Thủ tướng Hun Manet cho biết đã ra lệnh cho Thống đốc Chanyada thông báo cho phía Thái Lan rằng Campuchia sẽ đóng cửa trạm kiểm soát Choam - một cửa khẩu quan trọng khác trong tỉnh Oddar Meanchey, và mệnh lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

“Kể từ ngày 7/6/2025, quân đội Thái Lan đã ĐƠN PHƯƠNG thực hiện đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới giữa Campuchia và Thái Lan mà không cân nhắc nhiều đến tác động tiêu cực của việc này đối với người dân của cả hai nước”, ông Hun Manet viết.

“Campuchia chưa bao giờ có ý định gây khó khăn cho người dân ở cả hai nước khi họ cần sử dụng các trạm kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, nếu quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng phương pháp này để gây áp lực lên Campuchia, Campuchia có thể đáp trả tương ứng bất cứ lúc nào.”

Cửa khẩu Chong Sai Taku ở huyện Ban Kruat, tỉnh Buri Ram, Thái Lan, đóng cửa vào ngày 22/6. Ảnh: Bangkok Post

Căng thẳng leo thang

Theo tờ Bangkok Post, mối quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan trở nên căng thẳng sau khi binh sĩ hai bên đấu súng vào ngày 28/5 tại địa điểm biên giới tranh chấp mà Campuchia gọi là Mom Bei (còn Thái Lan gọi là Chong Bok) khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Cả hai nước đã tập trung quân dọc biên giới, đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian hoạt động của một số cửa khẩu đường bộ đóng vai trò là tuyến giao thương quan trọng.

Campuchia đã đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ biên giới với Thái Lan. Điều đó khiến Bangkok tức giận, tuyên bố rằng họ không công nhận thẩm quyền của ICJ.

Căng thẳng leo thang vào đầu tuần qua, sau khi nội dung cuộc điện thoại mang tính riêng tư giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, trong đó bà Paetongtarn đã trao đổi về việc mở lại biên giới song phương và dường như chỉ trích vai trò của quân đội Thái Lan trong tình trạng bế tắc ở biên giới.

Vụ rò rỉ điện thoại đã gây ra sự hỗn loạn chính trị mới ở Thái Lan. Đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh cầm quyền và tuyên bố rằng cuộc điện thoại đã gây tổn hại cho quốc gia. Việc Đảng Bhumjaithai rút lui khiến chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn trở nên mỏng manh, trong khi các đảng liên minh khác đang cân nhắc các lựa chọn.

Thái Lan gọi vụ rò rỉ điện thoại này là “hành vi không thể chấp nhận được giữa các quốc gia”, nói rằng nó làm suy yếu lòng tin và sự tôn trọng giữa hai nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết trong một tuyên bố vào ngày 22/6 rằng không cần bất kỳ thỏa thuận song phương nào về việc mở lại các trạm kiểm soát biên giới. Ông cho biết Thái Lan cần dỡ bỏ mọi hạn chế trước và Campuchia sẽ làm như vậy trong vòng 5 tiếng.

Theo Pattaya Mail, Bangkok Post, Khmer Times