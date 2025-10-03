SunUni Academy tại Forbes 2025: Đào tạo tiếng Anh trực tuyến trong thời đại mới

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, việc xây dựng và phát triển thương hiệu trở thành yếu tố then chốt, không chỉ với các ngành hàng tiêu dùng mà còn lan tỏa sang lĩnh vực giáo dục. Forbes Brand Conference 2025 là một trong những diễn đàn kinh tế uy tín quy tụ những chuyên gia cùng thảo luận về việc các doanh nghiệp cân bằng giữa "Di sản & Tầm nhìn".

Ông Nguyễn Tiến Nam, CEO SunUni Academy là khách mời danh dự của sự kiện về thương hiệu uy tín hàng đầu trong năm tại Việt Nam. Đây là sự công nhận đối với thương hiệu mà SunUni Academy đã nghiêm túc xây dựng thời gian qua, đồng thời khẳng định giáo dục cũng là một thương hiệu quốc gia cần được đầu tư và phát triển.

Diễn đàn Forbes 2025 với chủ đề "Di sản & Tầm nhìn" được thể hiện một cách rõ ràng. Một thương hiệu bền vững phải biết cách trân trọng những giá trị cốt lõi (Di sản) nhưng không ngừng đổi mới và đặt mục tiêu chinh phục các thị trường mới (Tầm nhìn). Triết lý này hoàn toàn đồng điệu với hành trình phát triển của SunUni Academy.

Diễn đàn Forbes 2025 với chủ đề "Di sản & Tầm nhìn" diễn ra vào ngày 25/9 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh

"Di sản" của SunUni Academy được xây dựng trên sự tận tâm với chất lượng giảng dạy. Trong nhiều năm qua, SunUni Academy đã tập trung vào:

- Chất lượng giảng viên: Tại SunUni Academy, giảng viên Việt Nam yêu cầu đạt IELTS từ 7.0 trở lên, trong khi giảng viên nước ngoài là những người đến từ các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính sở hữu các chứng chỉ sư phạm quốc tế, chứng minh năng lực giảng dạy tiếng Anh đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

- Phương pháp học tinh gọn và hiệu quả: Tập trung vào việc tạo môi trường thực hành liên tục, giúp học viên Việt Nam thoát khỏi nỗi sợ Tiếng Anh.

- Cam kết đầu ra: Với các khóa học IELTS và Tiếng Anh Giao tiếp, SunUni Academy đã giúp hàng nghìn học viên đạt được mục tiêu, mở ra cánh cửa du học, làm việc và hội nhập quốc tế. Không những vậy, SunUni Academy có chính sách hỗ trợ một phần lệ phí thi IELTS, đồng thời thưởng tiền mặt với những học viên đạt thành tích tốt và hoàn học phí chưa học nếu học viên vượt trình độ.

Những triết lý của Forbes Brand Conference 2025: "Di sản & Tầm nhìn" hoàn toàn đồng điệu với hành trình phát triển của SunUni Academy.

Chia sẻ tại sự kiện, CEO Nguyễn Tiến Nam cho biết: "Di sản mà chúng tôi để lại, bên cạnh đầu ra của hàng nghìn học viên, đó chính là con người và đội ngũ ở SunUni Academy. Chính những điều này sẽ là những yếu tố để lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hoàn thiện. Đồng thời chúng tôi cũng không ngừng cải thiện và nâng cấp trải nghiệm người học, đó cũng là tầm nhìn mà chúng tôi hướng tới trong tương lai."

Tầm nhìn này được thể hiện rõ qua các chiến lược và hoạt động của SunUni Academy:

- Chuyển đổi số toàn diện: Ứng dụng công nghệ AI vào việc cá nhân hóa lộ trình học tập, tối ưu hóa trải nghiệm học Tiếng Anh. Cụ thể, SunUni Academy đã triển khai lớp học trực tuyến trên nền tảng ClassIn, tối đa 8 học viên/lớp, kèm tài khoản ELSA Business – phiên bản AI cao cấp luyện phát âm, nghe, nói và tăng phản xạ.

- Nâng cấp chất lượng đào tạo: Không chỉ dừng lại ở lớp học thông thường, SunUni Academy áp dụng mô hình toàn diện 6S nhằm đảm bảo hiệu quả học tập bao gồm: Smart Curriculum (Giáo trình số hóa thông minh); Signature Program (Chương trình học độc quyền); Skilled Educators (Đội ngũ giảng viên chất lượng); Superior Technology (Công nghệ tiên tiến); Star-rated Support (Dịch vụ chăm sóc chuẩn 5 sao); Strategic Pathway (Lộ trình học cá nhân hóa).

SunUni Academy còn áp dụng mô hình toàn diện 6S nhằm đảm bảo hiệu quả học tập cho học viên.

Nâng cao vị thế "Tiếng nói tiên phong": SunUni Academy phối hợp với nhiều đối tác uy tín trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ và tài chính trong và ngoài nước như: ELSA Corp, ITED (Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế), ClassIn, Keiser University, Payoo, Rootopia, HDI Education Group và hơn 50 trung tâm Anh ngữ tại miền Bắc triển khai các chương trình học bổng nhằm hỗ trợ người học tiếp cận với môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, một quốc gia mạnh là một quốc gia có thế hệ trẻ làm chủ được ngôn ngữ, công nghệ và tư duy hội nhập. SunUni Academy, với sứ mệnh đào tạo IELTS và Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, đang đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao "giá trị thương hiệu" của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việc giữ vững di sản về chất lượng và không ngừng mở rộng tầm nhìn toàn cầu đã giúp SunUni Academy trở thành một trong những tổ chức giáo dục tiên phong, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin vươn mình, sẵn sàng hội nhập và kiến tạo một tương lai rạng rỡ.