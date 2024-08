Ảnh minh họa

Theo Carnewschina, mẫu xe điện Neta X đã chính thức ra mắt người tiêu dùng vào đầu tháng 8. Xe có 4 phiên bản với tên gọi lần lượt là 400 Air, 500 Air, 500 Plus và 500 Pro mức giá dao động từ 89.800 đến 124.800 nhân dân tệ (12.500 đến 17.400 USD), quy đổi ra từ 313 – 436 triệu đồng. Các mẫu xe mới có hai tùy chọn phạm vi hoạt động 401 km và 501 km theo quy trình thử nghiệm CLTC.

Phiên bản Neta X 500 Plus có những nâng cấp đáng kể so với chiếc Neta X 500 Lite cũ về mặt thiết kế với chỗ ngồi thoải mái hơn, bổ sung các tính năng trong cabin cũng như các tính năng an toàn.

Xe được trang bị hệ thống bơm nhiệt Haozhi do Neta tự phát triển, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa hệ thống sưởi và làm mát. Ngoài ra, xe còn có hệ thống quản lý pin nhiệt độ không đổi để cải thiện phạm vi hoạt động trong mùa đông và hiệu quả sạc ở nhiệt độ thấp.

Phiên bản Neta X 500 Pro có thêm các tính năng như cốp sau chỉnh điện, sạc điện thoại không dây. Những cải tiến về an toàn và công nghệ bao gồm bổ sung túi khí rèm bên, hệ thống giám sát người lái (DMS) và camera hành trình. Xe cũng tích hợp NETA AD, đạt được khả năng hỗ trợ lái xe thông minh ở cấp độ L2+.

Trong khi thiết kế bên ngoài vẫn không thay đổi, Neta X mới có lưới tản nhiệt phía trước khép kín với đèn pha chia đôi, cửa hút gió thấp hơn ba phần và các đường nét sắc nét trên mui xe, mang lại cho xe vẻ ngoài thể thao hơn.

Xe có chiều dài 4619 mm, chiều rộng 1860 mm và chiều cao 1628 mm, chiều dài cơ sở 2770 mm. Thiết kế phía sau tạo vẻ ngoài nhiều lớp với các đường ngang và đèn hậu kiểu xuyên thấu, nâng cao chiều rộng thị giác. Viền chrome ở cản sau cũng giúp tăng thêm nét tinh tế.

Neta X có cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,9 inch và màn hình điều khiển trung tâm hình vuông 15,6 inch (ở các mẫu Plus và Pro) được hỗ trợ bởi chip 8155P. Xe cũng có một tấm sạc không dây bên dưới bảng điều khiển trung tâm. Nội thất có 80% bề mặt cảm ứng mềm và tối thiểu các nút bấm vật lý.

Neta X mới được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu và mang lại công suất tối đa 120 kW. Xe có tốc độ tối đa 150 km/h và các tùy chọn phạm vi hoạt động là 401 km và 501 km.

Neta X mới sẽ cạnh tranh với các mẫu như BYD Yuan Plus. Thiết kế nội thất sáng tạo của nó nhằm mục đích mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm lái xe vượt trội.

Neta là thương hiệu con của nhà sản xuất xe điện thuộc công ty ôtô Hozon tại Trung Quốc. Hiện tại hãng bán 5 mẫu: Aya, X, S, GT và L.

Theo CNC