Tá hỏa, hóa đơn tiền nước ‘phi mã’ hơn 60 lần tháng trước
Một hộ dân ở Đắk Lắk tá hỏa khi hóa đơn tiền nước bất ngờ tăng lên gần 12 triệu đồng, trong khi các tháng trước chỉ dao động từ vài chục nghìn đến chưa tới 200 nghìn đồng.
Ngày 9/5, chị N.T.N.H. (trú thôn 6, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận hóa đơn tiền nước kỳ từ ngày 7/4 - 7/5 lên tới gần 12 triệu đồng , tương đương 694m3 nước tiêu thụ.
Theo chị H., những tháng trước tiền nước chỉ dao động từ 70.000-170.000 đồng/tháng. Gia đình chủ yếu sử dụng nước giếng, còn nước máy chỉ dùng dự phòng khi cần thiết nên việc hóa đơn tăng đột biến khiến cả nhà rất khó hiểu.
“Nhìn hóa đơn ai cũng sốc. Gia đình tôi sử dụng rất ít nước máy, không thể nào tiêu thụ lượng nước lớn như vậy trong một tháng được”, chị H. nói.
Chị H. cho biết thêm, sau khi nhận được thông báo thanh toán trong vòng 7 ngày, chị đã đến làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk để kiến nghị kiểm tra lại.
Theo phản ánh của chị H., nhân viên công ty đã đến kiểm tra thực tế tại nhà nhưng chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ hay vỡ đường ống trong khuôn viên gia đình. Hiện đơn vị này đang tiếp tục rà soát các tuyến ống lân cận để xác định nguyên nhân.
Cùng ngày 9/5, lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk xác nhận, đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kiểm tra hệ thống cấp nước của hộ dân nói trên. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến hóa đơn của hộ dân tăng đột biến.
Đại diện công ty cho biết thêm, trong trường hợp hóa đơn tăng do nguyên nhân từ phía khách hàng nhưng gia đình gặp khó khăn tài chính, đơn vị sẽ xem xét hỗ trợ thanh toán theo hình thức trả góp từng đợt.
Tiền Phong