Tác giả sách “1987”: Khi thời gian, năng lượng và tiền vận hành đúng hướng – cuộc sống tự khắc sinh lời

Tư duy đầu tư của người sống bằng cảm hứng

Gần hai thập kỷ gắn bó với nghề viết, Ngọc Nick M – tác giả của loạt sách "1987", "1987+: 30 chưa phải là Tết", "Balô trên thảm đỏ" – đã đi qua hơn 25 quốc gia, gặp gỡ rất nhiều con người và biến từng chuyến đi thành "vốn sống". Anh nói, vốn quý nhất của đời người không phải tiền bạc mà là trải nghiệm và tri thức – thứ có thể sinh lời nếu biết quản lý đúng cách.

"Trước đây tôi nghĩ trải nghiệm chỉ là cảm xúc. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy nó giống như một khoản đầu tư – khi mình biết đặt công sức, thời gian, và tâm huyết vào đúng chỗ, giá trị mang lại sẽ vượt xa con số," anh chia sẻ.

Sinh năm 1987, Ngọc Nick M không chỉ là tác giả, mà còn là một người kể chuyện đa phương tiện. Anh viết, làm nội dung, nhiếp ảnh, tổ chức workshop và điều hành Montauk by LP Club – cộng đồng sáng tạo dành cho những người trẻ dấn thân. Anh từng nói: "Thế giới ngoài kia sẽ mãi là bức ảnh của người khác nếu ta không tự bước ra và kể câu chuyện bằng đôi mắt của chính mình." Với anh, viết lách không chỉ là nghề, mà là cách kiến tạo giá trị – nơi cảm xúc, thời gian và tài chính cùng chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo.

Montauk by LP Club của Ngọc Nick M – một cộng đồng sáng tạo dành cho người trẻ

Ngọc Nick M là hình mẫu của thế hệ sáng tạo tự do, anh làm việc ở bất cứ đâu, kết nối không giới hạn và tìm cảm hứng từ cuộc sống. Anh từng học tập tại Hà Lan, sống tại Singapore, và chứng kiến cách người trẻ quốc tế quản lý tài chính – không chỉ để chi tiêu, mà để mua lại thời gian và tự do. "Tôi học được một điều: tiền nên là công cụ để bạn sống tốt hơn, chứ không phải thứ khiến bạn bị giới hạn," anh nói.

Khi dòng tiền cũng mang tinh thần sáng tạo: dẫn đầu xu thế sinh lời

Theo tác giả "1987", tư duy tài chính của người trẻ Việt đang chuyển dịch mạnh mẽ: từ "tiết kiệm để tồn tại" sang "quản lý để phát triển". Sự thay đổi đó thể hiện ở việc họ tìm cách để tiền làm việc cho mình – qua đầu tư, tiết kiệm linh hoạt, hay đơn giản là chọn công cụ chi tiêu thông minh hơn.

"Tôi thấy ở thế hệ này một điểm rất thú vị: họ không sợ tiêu, nhưng luôn muốn hiểu rõ mình đang tiêu cho điều gì và có được gì sau đó," anh nói.

Ngọc Nick M cho rằng trong thời đại số, quản lý dòng tiền cá nhân thông minh cũng là một dạng sáng tạo. Khi bạn biết dùng công nghệ để kiểm soát chi tiêu, tối ưu dòng tiền và tận dụng cơ hội sinh lời, tức là bạn đang sáng tạo trong chính đời sống tài chính của mình.

Là người thường xuyên làm việc xuyên biên giới, anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì dòng tiền vừa linh hoạt, vừa sinh lời. "Tôi từng để phần tiền chờ chi trong tài khoản thanh toán thông thường để tiện rút khi cần, nhưng thực ra khoản đó gần như không sinh lời," anh kể.

Mọi thứ thay đổi khi anh trải nghiệm xu thế sinh lời mới với Bộ đôi Sinh lời VIB, gồm tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. "Phần tiền chờ chi của tôi giờ vẫn để đó nhưng lại được sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Khi kết hợp với thẻ VIB Smart Card – hoàn tiền đến 5% cho các chi tiêu online – tổng lợi ích có thể lên đến 9,3%. Dòng tiền không còn ngủ quên, mà có thể tự làm việc để sinh lời", anh chia sẻ.

"Tôi vốn là người thích trải nghiệm nên việc số dư trong tài khoản Siêu Lợi Suất liên tục biến động là bình thường, vậy mà lợi tức tôi được hưởng vẫn luôn bảo toàn. Việc để tiền trong tài khoản Siêu Lợi Suất không hề gò bó bởi tôi có thể chi tiêu hay rút ra bất cứ lúc nào tôi cần," anh nói thêm.

Bộ đôi Sinh lời VIB, gồm tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card

Anh đặc biệt đánh giá cao tính năng cá nhân hóa của sản phẩm thẻ VIB Smart Card, có thể in hình chân dung tự tạo bởi Gen AI để mang dấu ấn riêng. Với anh, đó là minh chứng cho tinh thần công nghệ vì con người – khi sản phẩm tài chính không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch, mà còn đồng hành với phong cách sống của từng người.

"Những người làm sáng tạo hay thích xê dịch như tôi rất cần sự linh hoạt. Thẻ VIB Smart Card cho phép tôi thanh toán toàn cầu, từ mua bản quyền hình ảnh, vé máy bay đến chi tiêu cá nhân, mà vẫn được hoàn tiền. Nó giúp tôi tự do di chuyển mà không lo gián đoạn," anh nói.

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card

Đầu tư không chỉ là vấn đề tài chính, mà là ở hệ tư duy

Ngọc Nick M không tách rời tài chính khỏi sáng tạo. Với anh, cả hai đều cần tư duy đầu tư – biết dùng nguồn lực có hạn để tạo ra giá trị lâu dài. Quán cà phê Montauk by LP Club mà anh sáng lập được vận hành như một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi vừa là không gian sáng tạo, vừa là nơi sản xuất nội dung, tổ chức workshop và kết nối cộng đồng…

Anh chia tài chính cá nhân của mình thành bốn phần rõ ràng: 40% cho vận hành và quỹ dự phòng, 30% cho phát triển bản thân và công việc, 20% cho đầu tư dài hạn, phần 10% còn lại dành cho cảm xúc. "Tôi tin rằng khi tài chính được quản lý chặt, cảm xúc sẽ được tự do. Sáng tạo cũng cần có kỷ luật," anh nói.

Đó cũng là lý do anh tin cậy và sử dụng vào những sản phẩm tài chính thông minh và sáng tạo – như Bộ đôi Sinh lời VIB, sản phẩm không chỉ giúp giữ tiền, chi tiêu hay sinh lời, mà còn tạo cảm hứng sống chủ động.

"Giống như việc viết sách hay mở quán, tôi coi việc chọn công cụ tài chính phù hợp cũng là một cách đầu tư cho bản thân. Khi mình làm chủ dòng tiền cá nhân, mình cũng làm chủ được lựa chọn sống," anh chia sẻ.

Trải nghiệm, tri thức và dòng tiền – ba nguồn vốn sinh lời

Với Ngọc Nick M, khái niệm "sinh lời" không chỉ gói gọn trong lãi suất hay con số, mà là cách biến trải nghiệm thành tri thức, biến tri thức thành cơ hội, và biến cơ hội thành giá trị. Anh quan niệm: "Người trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng để không đánh mất mình trong guồng quay ấy, hãy học cách để thời gian, năng lượng và tiền bạc cùng vận hành đúng hướng. Khi đó, bạn sẽ thấy mọi thứ quanh mình đều có thể sinh lời."

Là tác giả, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia truyền thông, Ngọc Nick M đã xuất bản nhiều đầu sách như "1987", "1987+: 30 chưa phải là Tết", "Ba lô trên thảm đỏ" và "Cũ". Anh xem mỗi cuốn sách như một dự án đầu tư cảm xúc – nơi kinh nghiệm sống, chiêm nghiệm nghề và dòng tiền đều gặp nhau để sinh lời theo cách bền vững.

Sách "1987" của Ngọc Nick M cùng một số tác giả

Ngọc Nick M đã đi qua hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trung bình mỗi chuyến đi vài chục đến trăm triệu đồng, cộng dồn lại khoảng 1,5 tỷ đồng, theo lời anh kể. Chuyến đi đắt giá nhất của anh là mùa hè ở nước Ý – nơi anh cho ra đời cuốn "Ba lô trên thảm đỏ". Bảy năm sau, tác phẩm vẫn được nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên báo chí, nhắc đến như một cuốn sách truyền cảm hứng về hành trình tự lập và làm nghề. Với anh, những chuyến đi luôn mang lại lợi tức theo cách riêng. Như lần đặt chân đến Hà Lan – vùng đất đã thôi thúc anh viết cuốn "1987". Cuốn sách sau đó đạt hơn 21.000 bản bán ra, tái bản 7 lần, trở thành hiện tượng xuất bản của thế hệ 8X.

Với thế hệ người trẻ năng động, sáng tạo và thích xê dịch, Ngọc Nick M là minh chứng sống cho triết lý hiện đại: khi bạn biết cách quản trị dòng tiền thông minh, mỗi trải nghiệm đều có thể sinh lời – cả trong túi tiền lẫn trong cuộc sống.