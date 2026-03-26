Tại Campuchia, chỉ trong quý I/2026: Việt Nam có đóng góp vượt trội so với Thái Lan, Mỹ, và Trung Quốc

Trang Nomad Lawyer mới đây đưa tin, du khách Việt Nam đã đóng góp hơn 3 tỷ euro cho ngành du lịch Campuchia trong quý I/2026, trở thành nguồn thu cao nhất đến từ ​​một quốc gia duy nhất trong ngành du lịch Campuchia từ trước đến nay. Con số này vượt qua vị trí dẫn đầu trước đó của Thái Lan khoảng 18% và vượt xa tổng đóng góp của Trung Quốc và Indonesia trong cùng kỳ.

Bộ Du lịch Campuchia đã công bố những con số này vào ngày 18/3, lưu ý rằng lượng du khách Việt Nam đến Campuchia đã tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Du lịch đường bộ xuyên biên giới qua cửa khẩu Bavet - Mộc Bài chiếm 34% lượng du khách Việt Nam nhập cảnh, trong khi du lịch hàng không qua Sân bay Quốc tế Phnom Penh và Sân bay Quốc tế Siem Reap Angkor chiếm 66% còn lại.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia, du khách Việt Nam có thời gian lưu trú trung bình là 4,2 đêm, và chi tiêu bình quân đầu người đạt 412 euro.

Thái Lan, Trung Quốc và Indonesia tụt hạng

Từng là thị trường du khách hàng đầu của Campuchia trong 8 năm liên tiếp cho đến năm 2025, nhưng Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ hai vào tháng 3/2026 với tổng doanh thu du lịch đạt 2,4 tỷ euro.

Trung Quốc - quốc gia từng dẫn đầu trước những năm 2020 - hiện đứng thứ ba với 1,8 tỷ euro; trong khi Indonesia giữ vị trí thứ tư với đóng góp 1,3 tỷ euro và Mỹ đứng thứ năm với 1,1 tỷ euro.

Sự thay đổi thứ hạng này phản ánh cả sự mở rộng kinh tế của Việt Nam và sự thay đổi sở thích du lịch của tầng lớp trung lưu Đông Nam Á.

Tổng cục Du lịch Việt Nam báo cáo rằng lượng du khách Việt Nam ra nước ngoài đã tăng 89% trong năm 2025, với điểm đến Campuchia chiếm 41% trong tổng số chuyến đi ra nước ngoài của người Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 1/2026, năng lực bay thẳng giữa Việt Nam và Campuchia đã tăng thêm 52 chuyến/tuần, với việc các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Cambodia Angkor Air khai thác các đường bay mới kết nối các thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ với Siem Reap và Sihanoukville.

Tăng trưởng du lịch khu vực được thúc đẩy bởi hành lang Việt Nam - Campuchia

Nomad Lawyer đưa tin, hành lang du lịch Việt Nam - Campuchia đã tạo ra tổng doanh thu 4,7 tỷ euro trong quý I năm 2026, khẳng định vị thế là quan hệ đối tác du lịch khu vực phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Con số này chiếm 23% tổng chi tiêu du lịch nội khối ASEAN và vượt hành lang Thái Lan - Malaysia 1,2 tỷ euro.

Campuchia đã đón 3,8 triệu lượt du khách Việt Nam trong quý I, trong khi Việt Nam đón 2,1 triệu lượt du khách Campuchia cùng kỳ. Sự chênh lệch này phản ánh dân số Việt Nam đông hơn (103 triệu người so với 17 triệu người của Campuchia) và chứng minh sự thành công của Campuchia trong việc tiếp thị quần thể di tích đền Angkor và các điểm đến ven biển cho du khách Việt Nam.

Việc cải thiện cơ sở hạ tầng dọc theo Quốc lộ 1 nối Thành phố Hồ Chí Minh với Phnom Penh đã rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ xuống còn 4,5 giờ; trong khi dự án đường cao tốc Phnom Penh - Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 12/2026) sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 3,2 giờ.

Theo phân tích của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vào tháng 3/2026, những cải tiến về kết nối này có mối tương quan trực tiếp với sự gia tăng lượng du khách.

Khu vực Siem Reap của Campuchia thu hút 47% lượng du khách Việt Nam, với quần thể đền Angkor Wat vẫn là điểm đến chính. Ảnh: Getty

Điều gì thúc đẩy chi tiêu của du khách Việt Nam tại Campuchia?

Theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia, chi tiêu bình quân hàng ngày của du khách Việt Nam tại Campuchia ở mức 98 euro vào tháng 3/2026, so với 76 euro của du khách Thái Lan và 84 euro của du khách Trung Quốc. Mua sắm chiếm 28% tổng chi tiêu của du khách Việt Nam, tiếp theo là chỗ ở (26%), ăn uống (22%) và trải nghiệm văn hóa (14%).

Khu vực Siem Reap thu hút 47% lượng du khách Việt Nam, với quần thể đền Angkor Wat vẫn là điểm đến chính, trong khi các điểm đến ven biển như Sihanoukville và Kep thu hút 31% du khách Việt Nam.

Bộ Du lịch Campuchia đã triển khai các chiến dịch tiếp thị bằng tiếng Việt nhắm mục tiêu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong suốt năm 2025, đầu tư 18 triệu euro vào quảng cáo kỹ thuật số và những chương trình hợp tác với các công ty du lịch Việt Nam.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả có thể đo lường được, với dữ liệu đặt phòng từ nền tảng Agoda cho thấy lượt tìm kiếm chỗ ở tại Campuchia của người Việt Nam đã tăng 134% trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026.