Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng, chủ một công ty nông nghiệp tại Hà Tĩnh, bất ngờ nhận được 1,74 tỷ đồng từ 4 giao dịch chuyển khoản của người lạ. Ngay sau đó, chị đã chủ động trình báo công an để tìm người chuyển nhầm và hoàn trả toàn bộ số tiền.

Công an hỗ trơ rà soát loạt giao dịch, tổng 1.740.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Công an xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh, chiều 19/11/2026, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), chủ Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Hằng, trú tại thôn Hương Lộc, xã Hương Đô, bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng đã chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô khẩn trương triển khai xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh P.T.T (SN 1978), trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng công an sau đó chủ động liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin và thống nhất phương án giải quyết.

Trên cơ sở đó, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô.

Vụ việc được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Hành động chủ động trình báo và tự nguyện trả lại số tiền lớn của chị Hằng là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh