Bố chồng tôi từng có thói quen ăn mặn suốt mấy chục năm, món gì cũng phải chấm đẫm nước mắm mới thấy ngon miệng, thậm chí bữa nào mẹ chồng cũng phải mang cho ông hũ muối để bên cạnh.

Cho đến 3 tháng trước, ông bất ngờ choáng váng, huyết áp tăng vọt phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo thói quen ăn thừa muối chính là thủ phạm âm thầm làm tổn thương thành mạch của ông, ông còn có nguy cơ đột quỵ cao. Từ biến cố đó, cả nhà tôi sợ hãi, đồng loạt cắt giảm muối trong mọi bữa ăn.

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Tôi là người làm gắt nhất, các món tôi ăn gần như không nêm nếm gì. Bố mẹ chồng, chồng, hai cô con gái và cả em chồng đều nói tôi cực đoan quá nhưng tôi bỏ ngòi tai.

Sau ba tháng, tôi thường xuyên thấy người uể oải, hoa mắt khi đứng lên ngồi xuống, thỉnh thoảng lại chuột rút ban đêm. Đi khám mới ngã ngửa khi bác sĩ cho biết tôi bị hạ natri máu nhẹ do kiêng muối quá đà. Lúc ấy tôi mới hiểu cơ thể không thể sống thiếu natri, một chất điện giải thiết yếu giúp duy trì cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và co cơ.

Vị bác sĩ lấy ra một cuốn sổ tay rồi giải thích với tôi rằng cơ thể người trưởng thành vẫn cần tối thiểu khoảng 1,25g đến 1,5g muối mỗi ngày (tương đương 500mg natri) để duy trì hoạt động sống cơ bản, còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức tiêu thụ tối đa là dưới 5g muối mỗi ngày, nghĩa là giảm ăn mặn chứ không phải cắt bỏ hoàn toàn.

Dù đã điều chỉnh lại lượng muối trong bữa cơm, suốt thời gian dài tôi vẫn mặc định muối chỉ là gia vị nấu ăn. Mãi tới một buổi sáng giao mùa tháng trước, cổ họng tôi đau rát như nuốt phải kim, mũi nghẹt cứng, mặt thì sần sùi sau mấy đêm thức khuya, chị hàng xóm làm điều dưỡng sang chơi liền bật cười chỉ vào hũ muối trên kệ bếp: "Có sẵn bảo bối vừa rẻ vừa lành ngay trong nhà mà không biết tận dụng".

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ các nghiên cứu y khoa lẫn cơ chế thẩm thấu, kháng khuẩn của natri clorua và thực sự ngỡ ngàng trước 6 công dụng "vàng mười" của muối ngay tại nhà:

1. Làm dịu đau rát họng, thông thoáng mũi xoang

Nhờ cơ chế thẩm thấu tự nhiên, dung dịch muối giúp kéo dịch ứ đọng ra khỏi niêm mạc đang sưng phù, làm loãng dịch nhầy và cuốn trôi bụi mịn, vi khuẩn. Nghiên cứu trên tạp chí Scientific Reports cũng cho thấy súc họng và rửa mũi bằng nước muối giúp rút ngắn thời gian triệu chứng cảm lạnh và giảm tải lượng virus đường hô hấp trên.

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Lưu ý nên dùng nước muối sinh lý 0,9% pha sẵn đạt chuẩn y tế thay vì tự ước lượng bằng thìa tại nhà để tránh pha quá đặc gây bỏng rát niêm mạc.

2. Khử mùi hôi miệng, ngăn ngừa viêm nướu

Súc miệng bằng nước muối ấm pha loãng sau bữa ăn giúp trung hòa axit trong khoang miệng, ức chế vi khuẩn gây mảng bám và làm dịu vùng nướu đang sưng nhẹ. Bạn chỉ nên pha nhạt như vị canh bình thường và súc lại bằng nước lọc sau đó để tránh làm khô niêm mạc miệng.

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3. Bù nước và điện giải cấp tốc khi vận động mạnh

Natri giúp giữ nước và ổn định áp lực thẩm thấu trong cơ thể. Những hôm chạy bộ đường dài hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng đổ nhiều mồ hôi, một cốc nước pha nhúm muối nhỏ giúp tôi thoát hẳn cảnh choáng váng, chuột rút. Tuy nhiên, người mắc bệnh tăng huyết áp hoặc bệnh thận cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng cách bù điện giải này.

4. Hỗ trợ làm sạch vết thương nông ngoài da

Dung dịch muối đẳng trương từ lâu được WHO xếp vào nhóm giải pháp y tế cơ bản giúp rửa trôi bụi bẩn và hạn chế nhiễm khuẩn ở các vết trầy xước nhẹ mà không làm tổn thương mô lành như cồn nồng độ cao.

Nhưng nên nhớ chỉ dùng nước muối sinh lý vô khuẩn và tuyệt đối không rắc trực tiếp hạt muối thô lên vết thương hở vì sẽ gây xót và tổn thương tế bào.

5. Tẩy tế bào chết cơ thể, giúp lỗ chân lông thông thoáng

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Trộn muối biển hạt siêu mịn với dầu dừa hoặc sữa chua không đường giúp loại bỏ lớp sừng già cỗi, bã nhờn ở vùng lưng, khuỷu tay, đầu gối và giảm nguy cơ viêm nang lông. Nguyên tắc bất di bất dịch là không chà xát hạt muối lên vùng da mặt mỏng manh hay vùng da đang trầy xước để tránh gây xước vi mô và thâm sạm.

6. Ngâm chân thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu

Ngâm chân khoảng 15 phút buổi tối trong chậu nước ấm 40 độ C pha muối giúp giãn mạch ngoại vi, xua tan cảm giác nặng mỏi đôi chân, khử mùi hôi và đưa cơ thể vào giấc ngủ sâu hơn. Người mắc bệnh tiểu đường có biến chứng thần kinh ngoại biên cần kiểm tra kỹ nhiệt độ nước bằng tay trước khi ngâm để tránh bị bỏng do giảm cảm giác.

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Chưa dừng lại ở chuyện chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sau khi hỏi thêm chị hàng xóm cùng mấy người quen, tôi mới phát hiện hũ muối nhỏ bé còn là trợ thủ dọn dẹp cực kỳ đa năng trong gia đình. Từ tẩy trắng quần áo ngả màu, khử mùi hôi thớt gỗ và tủ lạnh, làm sạch vết ố cà phê trên cốc sứ, giữ hoa tươi lâu hơn, chống thâm trái cây sau khi gọt vỏ và đuổi kiến hay sên quanh góc bếp... Hóa ra, dùng muối cũng phải đúng cách, ăn quá ít hay quá nhiều đều hại. Có những thứ quen thuộc, ít ai để ý trong nhà cũng có thể trở thành "vàng mười`' cho sức khỏe, "cứu tinh" lúc nguy cấp nếu biết tận dụng.