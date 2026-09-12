Tài khoản Hiệu trưởng Nguyễn Văn Duy SN 1979 phát sinh giao dịch 16,5 triệu đồng, công an vào cuộc, liên hệ chị Trần Thị Phương Thảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 8/9, trực ban Công an xã Yên Định tiếp nhận và hỗ trợ xử lý một trường hợp chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Trước đó, chị Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 2000 trú tại thôn Phạm Xá, xã Lai Khê, TP. Hải Phòng trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng điện tử đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 16.500.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1979 trú tại thôn Hạ, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cẩm Đàn, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh).

Anh Nguyễn Văn Duy (bên trái) trao trả số tiền 16.500.000 đồng cho chị Trần Thị Phương Thảo tại Công an xã Yên Định. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngay khi phát hiện tài khoản cá nhân phát sinh số tiền bất thường không rõ nguồn gốc, anh Duy đã chủ động liên hệ và trình báo Công an xã Yên Định để nhờ xác minh, trả lại cho người chuyển nhầm. Dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của Công an xã Yên Định, anh Nguyễn Văn Duy đã làm thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 16.500.000 đồng cho chị Trần Thị Phương Thảo.

Công an xã Yên Định hỗ trợ anh Duy làm thủ tục hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Thảo.

Nhận lại tài sản, chị Thảo vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Duy cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã. Hành động không tham của rơi, chủ động trả lại tiền cho người chuyển nhầm, của anh Nguyễn Văn Duy là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp văn hóa và đạo đức trong cộng đồng./.