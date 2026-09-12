Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người từng mua thuốc đông y từ tài khoản TikTok, Facebook sau, khẩn trương liên hệ Công an trước ngày 20/9

| | Sống

Công an tỉnh Thanh Hóa tìm bị hại là những người từng được tài khoản TikTok, Facebook “Bố Đời U80” tư vấn, giới thiệu hoặc bán các sản phẩm dạng thuốc đông y để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường, địa chỉ tại số 83 Lê Thánh Tông và số 08 Trần Quý Cáp, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1950, trú tại số 83 Lê Thánh Tông, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok có tên "Bố Đời U80" để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y nhằm mục đích bán hàng cho khách.

Theo kết quả xác minh ban đầu, mặc dù không có bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về đông y, không có giấy phép hành nghề, nhưng Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên không gian mạng và bán các sản phẩm dạng thuốc đông y để thu lợi bất chính.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những khách hàng đã được Nguyễn Hữu Nghĩa hoặc hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu, mua các sản phẩm dạng thuốc đông y.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cá nhân đã từng liên hệ, được tư vấn, mua hoặc sử dụng các sản sản phẩm nêu trên chủ động liên hệ và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thông tin cung cấp đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; hoặc liên hệ đồng chí Trịnh Huy Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0904.615.936. Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 20/9/2026.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
cơ quan cảnh sát

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện ra nam bác sĩ nội trú cao 1m81 và đẹp trai, học "trường ngoài" vẫn giành STT 24 tại Match Day 2026

Phát hiện ra nam bác sĩ nội trú cao 1m81 và đẹp trai, học "trường ngoài" vẫn giành STT 24 tại Match Day 2026 Nổi bật

Lời khuyên bật điều hòa mát mà đỡ tốn điện: Nhiều người sai vấn đề - vội chỉnh điều khiển hoặc đổ lỗi máy

Lời khuyên bật điều hòa mát mà đỡ tốn điện: Nhiều người sai vấn đề - vội chỉnh điều khiển hoặc đổ lỗi máy Nổi bật

7 năm gần như không mua đồ mới, cô gái 9X nhận ra: Tiết kiệm bền vững không phải sống khổ, mà là biết thứ gì thực sự đáng tiền

7 năm gần như không mua đồ mới, cô gái 9X nhận ra: Tiết kiệm bền vững không phải sống khổ, mà là biết thứ gì thực sự đáng tiền

21:51 , 12/09/2026
Cảnh báo nguy cơ bánh Trung thu trôi nổi gian lận trên thị trường số

Cảnh báo nguy cơ bánh Trung thu trôi nổi gian lận trên thị trường số

21:39 , 12/09/2026
3 cuốc xe bị huỷ trong một buổi sáng và câu chuyện mưu sinh của những tài xế Grab

3 cuốc xe bị huỷ trong một buổi sáng và câu chuyện mưu sinh của những tài xế Grab

21:36 , 12/09/2026
Tháng 8 âm 2 con giáp có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần đề phòng tiểu nhân

Tháng 8 âm 2 con giáp có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần đề phòng tiểu nhân

21:15 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên