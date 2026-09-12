Người từng mua thuốc đông y từ tài khoản TikTok, Facebook sau, khẩn trương liên hệ Công an trước ngày 20/9

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường, địa chỉ tại số 83 Lê Thánh Tông và số 08 Trần Quý Cáp, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1950, trú tại số 83 Lê Thánh Tông, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok có tên "Bố Đời U80" để quảng cáo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng một số sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y nhằm mục đích bán hàng cho khách.

Theo kết quả xác minh ban đầu, mặc dù không có bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về đông y, không có giấy phép hành nghề, nhưng Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn điều trị cho nhiều khách hàng trên không gian mạng và bán các sản phẩm dạng thuốc đông y để thu lợi bất chính.

Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những khách hàng đã được Nguyễn Hữu Nghĩa hoặc hộ kinh doanh Câu lạc bộ Tuệ Minh Đường tư vấn, giới thiệu, mua các sản phẩm dạng thuốc đông y.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cá nhân đã từng liên hệ, được tư vấn, mua hoặc sử dụng các sản sản phẩm nêu trên chủ động liên hệ và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Thông tin cung cấp đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; hoặc liên hệ đồng chí Trịnh Huy Anh - Điều tra viên, số điện thoại: 0904.615.936. Thời hạn tiếp nhận thông tin trước ngày 20/9/2026.