Tháng 8 âm 2 con giáp có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần đề phòng tiểu nhân

Trong tháng 8 âm lịch (tháng Đinh Dậu), cục diện Hỏa khắc Kim tạo nên những dòng chảy tài lộc hoàn toàn trái ngược. Dưới đây là 2 con giáp đón nhận mưa tài lộc nhờ quý nhân nâng đỡ và 2 con giáp dễ gặp thử thách, cần hành động cẩn trọng để bảo vệ thành quả.

1. Con giáp tuổi Thìn: Phú quý gõ cửa - Vận may bùng nổ

Người tuổi Thìn sẽ là con giáp như cá gặp nước khi bước vào tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu nhờ vòng quay vận trình chạm mạch Lục Hợp cát lành. Con giáp này sẽ rũ bỏ hoàn toàn những bóng mây ảm đạm của tháng cô hồn để đón nhận những cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Khả năng tư duy chiến lược và sự nhạy bén thời cuộc giúp tuổi Thìn tìm ra những cách kiếm tiền vô cùng mới mẻ, giúp tăng thu nhập đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Nguồn thu nhập chính từ lương thưởng tăng trưởng vượt bậc nhờ những đóng góp xuất sắc của bạn cho tập thể. Quý nhân xuất hiện không chỉ hiến kế làm giàu mà còn kết nối con giáp này với những đại gia ngành kinh doanh. Bản mệnh nếu tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản hay cổ phiếu lúc này sẽ đón nhận dòng tiền lãi đổ về đều đặn.

Các khoản nợ khó đòi từ lâu bỗng nhiên được đối tác chủ động hoàn trả đầy đủ giúp ngân sách tăng vọt. Sự dư dả về tài chính giúp người tuổi Thìn có thể tự tin mua sắm những tài sản có giá trị lớn hoặc tái đầu tư sinh lời. Con giáp này cũng có duyên trúng thưởng trong các trò chơi may mắn hoặc nhận được quà tặng bất ngờ từ những người xa xứ. Hãy tận dụng tối đa năng lượng đỉnh cao này để tạo bàn đạp tài chính vững chắc cho những tháng cuối năm nhé.

2. Con giáp tuổi Sửu: Ngân khố đầy ắp - Tiền bạc rủng rỉnh

Cục diện Bán Hợp Dậu - Sửu mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho túi tiền của người tuổi Sửu trong tháng 8 am. Con giáp này không còn phải thắt lưng buộc bụng mà có thể thở phào nhẹ nhõm khi dòng tiền đổ về tài khoản liên tục.

(Ảnh minh họa)

Sự kiên trì và tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của tuổi Sửu này cuối cùng đã kết trái ngọt bằng những khoản doanh thu bùng nổ. Những người làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thời đổi vận với các hợp đồng béo bở. Quý nhân lớn tuổi xuất hiện mang theo những lời khuyên báu vật giúp bạn tránh được các dự án ma hay các cạm bẫy tài chính.

Con giáp này cũng rất mát tay trong các hoạt động đầu tư ngắn hạn khi mua đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền một cách nhanh chóng. Khả năng tích lũy của người tuổi Sửu đạt hiệu suất tối đa giúp bạn xây dựng được một quỹ dự phòng cực kỳ an toàn. Đời sống vật chất thăng hoa kéo theo tinh thần của bản mệnh trở nên phấn chấn, tràn đầy năng lượng sáng tạo. Mọi kế hoạch xoay chuyển dòng vốn hay mở rộng quy mô cửa hàng của bạn đều nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ tuyệt đối. Đây chính là thời điểm vàng để bạn khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị bản thân trên thương trường.

3. Con giáp tuổi Mão: Cẩn thận tiền bạc - Đề phòng tiểu nhân

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Thìn có quý nhân phù trợ thì người tuổi Mão lại là con giáp phải đối mặt với một tháng đầy thử thách do chịu tác động trực tiếp từ cục diện Tương Xung gay gắt.

Đường tài lộc của con giáp này sụt giảm nghiêm trọng khi các nguồn thu có dấu hiệu chững lại trong khi chi phí phát sinh quá nhiều. Các dự án kinh doanh tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng bỗng nhiên bị lật kèo vào phút chót do có kẻ ném đá giấu tay. Tiểu nhân ganh ghét công sức của bạn sẽ tìm cách tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ bệ uy tín và làm rạn nứt các mối quan hệ đối tác.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương cũng dễ bị khiển trách hoặc đền bù thiệt hại tài chính do những sai sót vô tình trong giấy tờ. Bản mệnh tuyệt đối không nên cho người khác vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính trong thời gian nhạy cảm này. Việc đầu tư mạo hiểm hay chơi trò đỏ đen cũng cần phải loại bỏ ngay lập tức nếu bạn không muốn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tâm trạng lo âu, bồn chồn có thể khiến bạn đưa ra những quyết định mua sắm bốc đồng để giải tỏa áp lực dẫn đến lãng phí. Do đó, con giáp này cần rà soát lại toàn bộ hệ thống chi tiêu và cắt giảm những khoản hội hè, ngoại giao không thực sự cần thiết. Hãy giữ một cái đầu lạnh, tránh va chạm và ẩn mình chờ đón những cơ hội làm ăn tốt hơn vào dịp cuối năm.

4. Con giáp tuổi Tuất: Thận trọng chi tiêu - Phòng ngừa rủi ro

Tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu cũng sẽ mang đến những thử thách ngầm cho con giáp tuổi Tuất khi bản mệnh vướng vào cục diện Tương Hại đầy biến động.

(Ảnh minh họa)

Ví tiền của bạn có dấu hiệu hao hụt do những khoản chi ngoài kế hoạch liên quan đến sức khỏe hoặc sửa chữa đồ đạc. Công việc trì trệ khiến nguồn thu nhập phụ bị cắt giảm hoàn toàn, đẩy tuổi Tuất vào thế phải sử dụng đến tiền tiết kiệm. Môi trường công sở xuất hiện những sóng ngầm thị phi khi đồng nghiệp bằng mặt nhưng không bằng lòng, sẵn sàng cướp công của bạn.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trên thị trường sẽ dùng những chiêu trò không lành mạnh để chèo kéo khách hàng và làm giảm doanh thu của bạn. Bản mệnh nếu không tỉnh táo khi ký kết các văn bản pháp lý sẽ rất dễ vướng vào các vụ kiện tụng tiêu tốn nhiều tiền của.

Lời khuyên tối quan trọng cho con giáp này là nên áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính "sáu chiếc lọ" để kiểm soát hiệu quả số tiền kiếm được. Bạn cũng nên hạn chế việc thay đổi công việc hoặc nhảy việc trong tháng này vì môi trường mới chưa chắc đã mang lại mức lương như kỳ vọng. Việc mua sắm những món đồ xa xỉ phẩm cần phải hoãn lại để ưu tiên cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình. Bằng việc duy trì lối sống tối giản và nâng cao cảnh giác, con giáp tuổi Tuất sẽ an toàn bước qua giai đoạn này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.