Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản ngân hàng bất ngờ được cộng thêm 450 triệu, không lâu sau công an mời lên làm việc

06-10-2025 - 15:19 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công an xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ một người dân trên địa bàn xã nhận lại số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản của một người tại tỉnh Nghệ An.

Theo Báo Lâm Đồng, vào ngày 30/9, chị L.T.T (27 tuổi, ngụ tại xã Đạ Tẻh) lên Công an xã Đạ Tẻh trình báo về việc mình chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đạ Tẻh đã tiến hành xác thực thông tin đúng là chị T. đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ. Công an xã nhanh chóng tiến hành xác minh với ngân hàng Vietinbank tra ra người nhận là Ho Quan Quan (ngụ tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An); đồng thời, phối hợp Công an xã Quỳnh Sơn xác minh thông tin công dân Ho Quan Quan.

Qua trao đổi, làm việc, anh Quan cũng rất bất ngờ vì nhận được số tiền lớn từ tài khoản lạ. Sau đó, anh Quan đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an hoàn tất các thủ tục trao trả lại số tiền trên cho chị L.T.T.

Sau khi nhận được lại số tiền trên chị L.T.T bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và có viết lá thư tay cảm ơn tới lực lượng Công an xã Đạ Tẻh.

Tài khoản ngân hàng bất ngờ được cộng thêm 450 triệu, không lâu sau công an mời lên làm việc- Ảnh 1.

Chị L.T.T viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Tẻh sau khi nhận lại số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người lạ

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo: Trong quá trình giao dịch chuyển khoản ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số điện thoại, số tiền trước khi bấm xác nhận giao dịch; đồng thời, sử dụng các tính năng lưu tên người nhận thường xuyên để tránh sai sót. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Khi không may chuyển nhầm tiền, người dân tuyệt đối không tự ý liên hệ, đe dọa hoặc yêu cầu người nhận nhầm tiền trả lại, tránh phát sinh tranh chấp phức tạp.

Theo Báo Lâm Đồng

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người mua bảo hiểm nhân thọ cần biết: Khi nào công ty bảo hiểm không chi trả quyền lợi?

Người mua bảo hiểm nhân thọ cần biết: Khi nào công ty bảo hiểm không chi trả quyền lợi? Nổi bật

Bitcoin vượt mốc 125.000 USD, nhiều người 'cháy tài khoản'

Bitcoin vượt mốc 125.000 USD, nhiều người 'cháy tài khoản' Nổi bật

Sau khi rút tiền từ nhiều sổ tiết kiệm rồi chuyển khoản để mua vàng miếng, bà cụ U90 phát hiện bị lừa, liền đâm đơn kiện ngân hàng

Sau khi rút tiền từ nhiều sổ tiết kiệm rồi chuyển khoản để mua vàng miếng, bà cụ U90 phát hiện bị lừa, liền đâm đơn kiện ngân hàng

11:37 , 06/10/2025
Việt Nam định hình dòng vốn số hàng chục tỷ USD

Việt Nam định hình dòng vốn số hàng chục tỷ USD

08:27 , 06/10/2025
Vay ngân hàng để đầu tư kinh doanh chứng khoán có được không?

Vay ngân hàng để đầu tư kinh doanh chứng khoán có được không?

06:29 , 06/10/2025
Ngân hàng hướng dẫn người dùng Android thực hiện ngay thao tác này để bảo vệ tài khoản ngân hàng khỏi rủi ro đánh cắp thông tin

Ngân hàng hướng dẫn người dùng Android thực hiện ngay thao tác này để bảo vệ tài khoản ngân hàng khỏi rủi ro đánh cắp thông tin

21:21 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên