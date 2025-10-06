Tài khoản ngân hàng bất ngờ được cộng thêm 450 triệu, không lâu sau công an mời lên làm việc

Theo Báo Lâm Đồng, vào ngày 30/9, chị L.T.T (27 tuổi, ngụ tại xã Đạ Tẻh) lên Công an xã Đạ Tẻh trình báo về việc mình chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đạ Tẻh đã tiến hành xác thực thông tin đúng là chị T. đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ. Công an xã nhanh chóng tiến hành xác minh với ngân hàng Vietinbank tra ra người nhận là Ho Quan Quan (ngụ tại xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An); đồng thời, phối hợp Công an xã Quỳnh Sơn xác minh thông tin công dân Ho Quan Quan.

Qua trao đổi, làm việc, anh Quan cũng rất bất ngờ vì nhận được số tiền lớn từ tài khoản lạ. Sau đó, anh Quan đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan công an hoàn tất các thủ tục trao trả lại số tiền trên cho chị L.T.T.

Sau khi nhận được lại số tiền trên chị L.T.T bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và có viết lá thư tay cảm ơn tới lực lượng Công an xã Đạ Tẻh.

Chị L.T.T viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Tẻh sau khi nhận lại số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người lạ

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo: Trong quá trình giao dịch chuyển khoản ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số điện thoại, số tiền trước khi bấm xác nhận giao dịch; đồng thời, sử dụng các tính năng lưu tên người nhận thường xuyên để tránh sai sót. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Khi không may chuyển nhầm tiền, người dân tuyệt đối không tự ý liên hệ, đe dọa hoặc yêu cầu người nhận nhầm tiền trả lại, tránh phát sinh tranh chấp phức tạp.

