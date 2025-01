Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 200 triệu không rõ người chuyển, người phụ nữ ở Hà Tĩnh nghi bị lừa lập tức làm điều này

Cán bộ Công an xã Xuân Lĩnh cùng chị Phạm Thị The trao trả lại số tiền 210 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lan Hoa.

Thượng úy Trần Văn Lợi – Cán bộ Công an xã Xuân Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa nhận được trình báo của chị chị Phạm Thị The (SN 1989, trú tại thôn 1) về việc tài khoản ngân hàng của mình bỗng dưng nhận được số tiền 210 triệu đồng do tài khoản khác chuyển đến.

Trước đó, ngày 10/1, chị Phạm Thị The bất ngờ nhận được số tiền 210 triệu đồng gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Do không xác định được tài khoản nguồn để hoàn trả và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị The đã nhanh chóng trình báo với công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lĩnh đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Lan Hoa trú tại thị trấn Đức Thọ.

Ngày 11/1, Lực lượng công an đã cùng chị The hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho bà Nguyễn Thị Lan Hoa.

Không riêng trường hợp của chị The, nhiều người dân nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cũng chủ động đến cơ quan chức năng trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Mới đây, ngày 2/1, Công an xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã nhận được trình báo từ chị Lô Thị Yến Nhi, SN 2001, trú tại thôn Mai Thành, xã Mai Pha về việc bất ngờ nhận được số tiền 490 triệu đồng từ một tài khoản của người lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mai Pha đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và ngân hàng liên quan để điều tra, xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, số tiền trên do chị Trần Phan Thị Minh Huệ, SN 1982, trú tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chuyển nhầm.

Sau khi xác minh, dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, số tiền trên đã được chị Lô Thị Yến Nhi chuyển lại toàn bộ cho chị Trần Phan Thị Minh Huệ.

Qua các sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch ngân hàng, tránh xảy ra những sai sót, nhầm lẫn không đáng có. Khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản không rõ nguồn gốc, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.