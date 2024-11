Tài khoản ngân hàng bỗng nhận được 253 triệu không rõ nguồn gốc, người đàn ông ở Hà Nam lập tức trình báo công an

Ngày 20/11/2024, Công an phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý (Hà Nam) cho biết vừa hỗ trợ anh Nguyễn Văn Trung, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để nhận lại số tiền hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19/11/2024, sau khi phát hiện trong tài khoản cá nhân có người chuyển đến số tiền 253 triệu đồng; nghi ngờ bị lừa đảo hoặc có người chuyển nhầm tài khoản, anh Nguyễn Văn Chung, tạm trú tại phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý đã đến ngay Công an phường Liêm Chính trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền. Với tinh thần khẩn trương, Công an phường Liêm Chính đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển tiền cho anh Chung là của anh Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1981, trú ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đồng thời liên hệ để anh Chung làm các thủ tục chuyển lại số tiền 253 triệu đồng.

Vui mừng, xúc động và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của anh Nguyễn Văn Chung và sự tận tình giúp đỡ của Công an phường Liêm Chính, anh Nguyễn Văn Trung quê ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm bộc bạch: “Số tiền này rất quan trọng với anh và gia đình lúc này. Do làm ăn kinh tế khó khăn, nên anh Trung đã đi vay số tiền trên để trả nợ; tuy nhiên do sơ xuất nên đã chuyển nhầm tài khoản”.

Gần đây, nhiều người dân đã thu hồi thành công số tiền chuyển khoản nhầm nhờ người nhận có tinh thần cảnh giác cao, sợ vướng phải lừa đảo nên sớm trình báo đến các cơ quan công an yêu cầu hỗ trợ. 

Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Thúy Hà (trú tại thành phố Lạng Sơn), từ ngày 27/9/2024 đến 13/11/2024, đã được một người lạ chuyển khoản nhiều lần vào số tài khoản ngân hàng cá nhân với tổng số tiền 479 triệu đồng.

Vì nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên bà Hà đã cảnh giác không hoàn lại số tiền mà đã tìm đến cơ quan Công an để được xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản của số tiền chuyển đến là chị Bùi Thị Hoan (trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), do sơ suất trong quá trình thanh toán tiền hàng cho khách nên chị đã chuyển khoản nhầm.

Lực lượng chức năng sau đó đã hướng dẫn chị Hoan hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, đảm bảo quyền lợi của chị một cách nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật.

