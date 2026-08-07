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Tài khoản ngân hàng chưa từng được sử dụng bất ngờ có số dư 100 triệu đồng

| | Smart Money

Chị T. bất ngờ khi biết mình đứng tên tài khoản này và chưa từng sử dụng nên hoàn toàn không hay biết về số tiền được chuyển khoản vào.

Công an xã hỗ trợ chị T hoàn trả số tiền chuyển nhầm

Sự việc xuất phát từ việc anh N.V.V (trú tại phường Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Đ.T.T (trú thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi). Tiếp nhận thông tin từ Công an phường Nhơn Trạch, Công an xã Sơn Linh nhanh chóng xác minh và trực tiếp xuống nhà vận động chị T.

Qua làm việc, chị T. bất ngờ khi biết mình đứng tên tài khoản này từ lúc làm định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa từng sử dụng nên hoàn toàn không hay biết về số tiền trên. Được cán bộ Công an giải thích cặn kẽ, chị T. cùng gia đình đã vui vẻ, tự nguyện đồng ý hoàn trả.

Do nhà cách ngân hàng gần 50 km đường miền núi và bận nhiều việc, vào sáng ngày 6/8/2026, Công an xã Sơn Linh đã bố trí phương tiện, cử cán bộ trực tiếp đưa đón chị T. đến Ngân hàng SeaBank – Chi nhánh Quảng Ngãi làm thủ tục chuyển trả toàn bộ 100 triệu đồng cho anh V.

Sự việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, đồng thời là lời khuyến cáo người dân cần thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các tài khoản ngân hàng cá nhân.

Thu Thuỷ

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tài khoản

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