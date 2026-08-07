Sau ngày 31/8, một ngân hàng có thể từ chối giao dịch rút/chuyển tiền online của khách hàng trong trường hợp sau

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Mới đây, TPBank đã phát đi thông báo triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (KYC) năm 2026 từ ngày 1/8 đến hết 31/8.

Theo thông báo, TPBank yêu cầu khách hàng rà soát và cập nhật các thông tin nhận biết đã đăng ký khi mở tài khoản hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu có thay đổi. Đặc biệt, những khách hàng đã được cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước/CCCD, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác cần sớm cập nhật thông tin với ngân hàng.

Ngân hàng cũng lưu ý những khách hàng thuộc diện phải đổi thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước 2023, trong đó có người sinh các năm 2001, 1986 và 1966 , cần hoàn tất việc đổi giấy tờ và cập nhật với TPBank ngay sau khi được cấp thẻ mới.

Theo TPBank, nếu phát hiện giấy tờ tùy thân của khách hàng đã hết thời hạn sử dụng, hết hiệu lực hoặc có thay đổi nhưng chưa được cập nhật, ngân hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch cho đến khi khách hàng hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định.

Thời gian triển khai chương trình cập nhật thông tin tại TPBank kéo dài đến hết ngày 31/8/2026 . Sau thời điểm này, nếu khách hàng không phản hồi, ngân hàng sẽ hiểu thông tin nhận biết không có thay đổi, trừ trường hợp đã xác định được thông tin của khách hàng thay đổi theo quy định pháp luật.

Khách hàng có thể cập nhật thông tin trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc điểm LiveBank của TPBank. Đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng số, một số thông tin như địa chỉ hoặc email có thể được cập nhật ngay trên ứng dụng TPBank hoặc hệ thống ngân hàng điện tử.

TPBank cho biết việc cập nhật KYC trong đợt này được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động rà soát và cập nhật thông tin kịp thời để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ và thực hiện các giao dịch tài chính.

Đáng chú ý, đây không phải quy định chỉ áp dụng tại TPBank. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2025/TT-NHNN), các ngân hàng có trách nhiệm theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng, thông báo trước khi giấy tờ hết hạn và có thể tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản đối với trường hợp giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng nhưng chưa được cập nhật.

Để tránh bị gián đoạn giao dịch, khách hàng nên chủ động kiểm tra thời hạn của CCCD, thẻ Căn cước, hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ngân hàng. Trường hợp đã được cấp đổi, cấp lại hoặc có thay đổi thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân...), cần cập nhật ngay với ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (nếu được hỗ trợ) hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất.

Đặc biệt, những người thuộc diện phải đổi thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước cần hoàn tất việc cấp đổi và cập nhật thông tin với ngân hàng ngay sau khi nhận thẻ mới. Việc chủ động cập nhật không chỉ giúp đảm bảo thông tin chính xác, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống rửa tiền mà còn tránh nguy cơ bị ngân hàng tạm dừng cung cấp dịch vụ hoặc từ chối thực hiện giao dịch do giấy tờ tùy thân hết hiệu lực.