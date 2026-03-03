Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản tự động chuyển khoản 1 tỷ đồng, người phụ nữ ở Hà Nội báo công an

03-03-2026 - 22:15 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Tài khoản tự động chuyển khoản 1 tỷ đồng, người phụ nữ ở Hà Nội báo công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cán bộ của Sở Kế hoạch đầu tư gọi điện, yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin doanh nghiệp.

Sáng ngày 27/02/2026, chị T (SN 1982; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội. Người này yêu cầu chị T xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh công ty do chị đứng tên đại diện pháp luật.

Do thấy đối tượng trao đổi thông tin trùng khớp với thông tin Công ty nên chị đã tin tưởng đăng nhập vào link do đối tượng gửi để thực hiện hoàn thiện các thông tin. Khi đăng nhập tài khoản và xác thực khuôn mặt để đóng phí, chị phát hiện tài khoản bị trừ số tiền gần 1 tỷ đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link hoặc cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Nếu truy cập vào các đường link hoặc cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

MT

