Tài khoản Vietcombank của người phụ nữ SN 1993 có giao dịch 20 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ngày 26/5/2026, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1993), trú tại thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng đã đến Công an xã Cát Tiên 3 trình báo về việc tài khoản ngân hàng Vietcombank của chị bất ngờ nhận được số tiền 20 triệu đồng từ tài khoản mang tên “HUYNH THI THUY NGAN”, nhưng không rõ thông tin người gửi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cát Tiên 3 đã nhanh chóng xác minh, đối chiếu thông tin giao dịch và xác định người chuyển tiền là chị Huỳnh Thị Thủy Ngân (SN 2000), thường trú tại thôn 3, xã Cát Tiên. Qua làm việc, xác định chị Ngân đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Thu vào ngày 24/5/2026.

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, chị Nguyễn Thị Thu đã tự nguyện chuyển trả lại đầy đủ số tiền 20 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Thủy Ngân trước sự chứng kiến của Công an xã. Sau khi nhận lại tài sản, chị Ngân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến Công an xã Cát Tiên 3 và chị Thu vì đã tận tình hỗ trợ giúp chị nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Chị Nguyễn Thị Thu (người đứng đầu tiên từ trái sang phải) chuyển lại số tiền mà chị Huỳnh Thị Thủy Ngân đã chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của Công an xã Cát Tiên 3

Hành động đẹp của chị Nguyễn Thị Thu là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, lòng trung thực và tinh thần sống có trách nhiệm. Đây cũng là việc làm góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân sống văn minh, thượng tôn pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an xã Cát Tiên 3 khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch; đồng thời lưu lại lịch sử giao dịch để thuận tiện đối chiếu khi xảy ra sự cố. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình; cảnh giác với các đối tượng lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản khác hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng.

Mỗi hành động trung thực, mỗi nghĩa cử đẹp dù nhỏ bé đều góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn. Công an xã Cát Tiên 3 mong muốn người dân tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.