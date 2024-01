Tái khởi động đấu giá đất Thủ Thiêm: Gọi tên những “đại gia” sở hữu đất vàng CII, Phát Đạt, Novaland, Đại Quang Minh, Đất Xanh….

Tham gia tại Chương trình "Dân hỏi - chính quyền trả lời" phát sóng trực tiếp trên HTV9 ngày 7/1/2024 vừa qua, ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM (Sở TN&MT Tp.HCM) - cho biết hiện Thành Ủy và UBND Thành phố đã phê duyệt nội dung kế hoạch đấu giá đất cho khu vực Thủ Thiêm.

Đề án này tập trung nghiên cứu 6 nhóm vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; tài chính đất đai; quản lý tài sản công; hành chính về đất đai và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Đối với giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xác định giá đất cụ thể, sở đã thực hiện phân nhóm, phân loại và rút ra được 13 vướng mắc chính, xây dựng một đề án làm cơ sở để giải quyết. Với từng vướng mắc thì tại đề án, sở cũng làm rõ 5 thẩm quyền xem xét giải quyết để có giải pháp thích hợp. Tiếp đến là giải pháp về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất sạch sẵn có. Trong năm 2024 sẽ xây dựng kế hoạch đấu giá cho các lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu vực ngoài Thủ Thiêm.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, Tp.HCM cũng từng lên kế hoạch đấu giá hàng chục lô đất và 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm, trong đó có 4 lô đất "vàng" đã bị bỏ cọc. Cần nhấn mạnh, 4 lô đất “vàng” đã bị bỏ cọc từng gây dậy sóng 2 năm về trước khi mức giá khởi điểm lên đến 2,44tỷ/m2 (bao gồm lô đất diện tích 10.015 m2 đã được Tập đoàn Tân Hoàng Minh đấu giá thành công với con số cao bất ngờ - 24.500 tỷ đồng).

Lúc bấy giờ, loạt doanh nghiệp nắm giữ đất vàng tại Thủ Thiêm được chú ý. Trên thị trường, cổ phiếu của những đơn vị này gồm NVL, CII, PDR, DXG… cũng tăng mạnh theo “cơn sốt” giá đất Thủ thiêm.

CII – “ông trùm” đất Thủ Thiêm

Cùng điểm lại các đại gia đất vàng tại Thủ Thiêm, đầu tiên phải kể đến Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) – được mệnh danh là ông "trùm" đất Thủ Thiêm. Thực tế, CII cũng là cổ phiếu hưởng lợi nhiều nhất từ thương vụ đấu giá năm 2021 nhờ sở hữu quý đất lớn tại đây.

CII là chủ đầu tư của dự án Thủ Thiêm River Park ngay Khu đô thị mới Thủ Thiêm với vốn đầu tư 400 triệu USD có hợp tác với HongKong Land. Cuối tháng 12/2017, CII và Hongkong Land đã chính thức tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Thủ Thiêm River Park trên quỹ đất lớn tại bán đảo Thủ Thiêm được thành phố giao cho theo hình thức ổn định lâu dài và cho thuê trong 50 năm. Khuôn viên xây dựng dự án căn hộ Thủ Thiêm River Park quận 2 rộng khoảng 3,5ha, trong đó lô 3 – 15 rộng 15.376m2, cao từ 10 – 15 tầng và lô 3 – 16 rộng 19.881m2, cao 10 – 20 tầng.

CII còn có dự án The Riverin tại khu Thủ Thiêm. Cụ thể, UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho CII triển khai dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (The Riverin) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hợp đồng BT. Dự án The Riverin có tổng diên tích 35.259 m2, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII).

Dự án Thủ Thiêm Lake View và Marina Bay Thủ Thiêm là 2 dự án khu đô thị mới được CII ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TP.HCM đầu tư xây dựng có số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, với tổng diện tích 85.255 m2, thuộc phân khu 3 và 4 tại khu đô thị Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, CII cũng đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho hai khu này với tổng mức đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng.

Về Năm Bảy Bảy (NBB) - công ty có liên quan mật thiết đến CII, tháng 5 vừa qua đã góp 635 tỷ đồng góp vốn với thời hạn 36 tháng để thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, Tp.HCM). Tháng 9, NBB tiếp tục rót thêm 490 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm.

Năm 2023, CII thông báo khởi động lại dự án BT Thủ Thiêm sau hơn 4 năm dừng thi công. CII cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án hạ tầng mới có tổng mức đầu tư từ 5.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng như dự án đường trên cao, các nút giao thông trong TP HCM, cầu Thủ Thiêm 4,...

Phát Đạt (PDR) – sở hữu đến 16 lô nhà đất nhờ tham gia BT Cầu Thủ Thiêm

Kế tiếp là CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR), doanh nghiệp này đang sở hữu 16 lô nhà đất "vàng" trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chủ yếu là các quỹ đất thanh toán khi Công ty tham gia xây dựng các dự án BT Cầu Thủ Thiêm.

Cụ thể, gồm quỹ đất để cân đối thanh toán cho phần chi phí xây lắp và thiết bị của dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 bao gồm 11 lô đất thuộc Khu chức năng số 3 và số 4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm được duyệt, 11 lô đất nêu trên có tổng diện tích đất phát triển dự án khoảng 99.904m2.

Về quỹ đất để cân đối thanh toán cho phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (phía Quận 7) và chi phí khác: Khu đất tại số 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 1, diện tích 1.186,3m2; Khu đất tại số 1310 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung , quận Thủ Đức, diện tích 5.300m2; Khu đất tại số 11 Linh Trung, phường Linh Trung , quận Thủ Đức, diện tích 11.764m2; Khu đất tại số 540/21 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, diện tích 7.000m2.

Novaland: Dự án 6.000 tỷ đã được gỡ vướng trong năm 2023

Một “ông lớn” bất động sản khác là Tập đoàn Novaland (NVL) cũng đang sở hữu quỹ đất lớn ở quận 2, liền kề khu Thủ Thiêm. Trong đó, The Water Bay do NVL làm chủ đầu tư là một trong số những dự án bất động sản được Tp.HCM gỡ vướng năm 2023. Theo tìm hiểu, dự án có quy mô 30,2ha tại phường Bình Khánh (Tp.Thủ Đức), chủ đầu tư đã rót vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

The Water Bay đã được NVL nhiều lần gửi thư giải trình, kiến nghị đến UBND Tp.HCM, Bộ Xây dựng và Chính phủ với mong muốn có các biện pháp gỡ vướng. Tập đoàn cũng từng gửi thư khẩn cầu đến Bộ Xây dựng để cho công ty con là Công ty TNHH phát triển quốc tế Thế kỷ 21 được tiếp tục phát triển dự án.

Hay dự án The Sun Avenue là dự án căn hộ nằm tại mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường Đồng Văn Cống, phường An Phú, Tp.Thủ Đức. Dự án này do chủ đầu tư NVL triển khai xây dựng năm 2015 và hoàn thành vào quý 2/2018, tổng quy mô dự án khoảng 4,6 ha.

Đất Xanh với dự án trọng điểm Gem Riverside

Là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) không sở hữu trực tiếp đất ở Khu đô thị Thủ Thiêm song công ty đang có dự án Gem Riverside vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ tại khu Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2 Tp.HCM - liền kề ngay khu Thủ Thiêm. Dự án với diện tích 67.142m2 quy hoạch 6 toà tháp, 3500 căn hộ.

Giữa năm 2022, ban lãnh đạo DXG lùi hạn việc mở bán dự án này do tâm lý thị trường kém tích cực trong quý 4/2022. Cụ thể, Gem Riverside được nở bán trong năm 2023 thay vì đầu quý 4/2022 như kế hoạch trước đây. Đây là một trong những dự án trọng điểm dự kiến đem về nguồn thu lớn cho DXG những năm tới.

Đại Quang Minh, QCGL, Sunshine Homes cũng góp mặt

Hay Địa ốc Đại Quang Minh - công ty con của THACO, với việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở Thủ Thiêm theo hình thức BT, đổi lại Đại Quang Minh được giao làm chủ đầu tư khoảng 106ha (trong đó gồm 45ha đất ở và thương mại, còn lại là đất xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình tiện ích), để xây dựng Khu đô thị Sala với các sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ cao cấp, công viên, bệnh viện, trường học...

CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) cũng có dự án Venicia đang mở bán tại khu Thủ Thiêm quy mô hơn 7.000 m2.

Cuối cùng là Quốc Cường Gia Lai (QCGL) với dự án De Capella. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Lương Định Của - Thủ Thiêm quận 2 (Tp.HCM) với 4.684.5 m² là một trong những dự án QCG đang triển khai trong năm 2023 cùng với Premium Central (Quận 8, Tp.HCM), Lavida Plus (Quận 7, Tp.HCM).