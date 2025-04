Tai nạn liên hoàn trong đêm ở Thanh Hoá, hơn 20 người bị thương

Khoảng 0h ngày 14/4, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô khách, xe tải, xe ô tô và xe đạp.

Thời điểm này, anh Phạm Văn M. (46 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lái xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến ngã ba giao với tỉnh lộ 527C tại thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) xe đầu kéo đã va chạm với xe đạp do ông Bùi Văn T. (63 tuổi, trú thị trấn Hà Lĩnh (huyện Hà Trung) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TM)

Xe đầu kéo sau đó mất lái đâm vào xe khách biển số 15B - 020.33 do anh Văn Mạnh V. (37 tuổi, ở xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cầm lái và xe ô tô con biển số Thanh Hóa do anh Vũ Đ. (42 tuổi, quê xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi bị dồn toa, các phương tiện tông sập cổng chào của UBND huyện Hà Trung mới dừng lại. Tại hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ, nhiều người la hét thất thanh.

Vụ tai nạn khiến hơn 20 người bị thương, trong đó có ít nhất 3 người bị thương nặng. (Ảnh: T.M)

Hậu quả, có khoảng hơn 20 người trên ô tô khách bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã tới hiện trường hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.